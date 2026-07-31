生田斗真30周年アニバーサリーブック『余白』10.7発売 北村匠海、星野源、松本潤との撮り下ろし写真＆対談も
俳優の生田斗真のアニバーサリーブック『余白』が、ワニブックスより自身の誕生日である10月7日に発売されることが決定。書影とイメージカットが公開、生田からコメントが到着した。
【写真】芸能生活30周年！ 生田斗真アニバーサリーブック『余白』イメージカット
1996年にNHK Eテレ『天才てれびくん』に出演後､ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で注目を集めた生田。以後、映画、ドラマなど多数の作品に出演し。今年1月10日には岡村靖幸プロデュースの「スーパーロマンス」で歌手デビューも果たした。今年、芸能生活30周年を迎え、そんな記念すべき年の生田の誕生日である10月7日に、自身を多角的に紐解いた初めての“豪華本”をアニバーサリーブックという形で発売する。
2冊一体仕様となっている本書は、「SOLO BOOK」と「BUDDIES BOOK」で構成。「SOLO BOOK」では念願のフィンランド旅を追った写真集さながらの撮り下ろし写真や自ら書き下ろした７本の短編徒然エッセイ、そして、初めて明かすエピソードやこれまでの想いなどを語り尽くしたロングインタビューが合計96ページにわたり掲載される。
そして「BUDDIES BOOK」には、生田の“仲間たち”が一挙集結。合計80ページで綴られる。完全独占で2ショット撮り下ろし写真＆ロング対談に登場するのは、北村匠海、星野源、松本潤の3人。知られざる生田とのエピソードなどがそれぞれ1万字以上のボリュームで語られる。
また、喋り倒しの対談企画には生田の希望で初対面となったラランドのサーヤ、生田がファンを公言するロックバンド、マキシマム ザ ホルモンのマキシマムザ亮君が参加。ともに“ここだけの話”満載の超レア企画となった。
さらに、生田斗真という“人間”を知り尽くす5人の盟友たちが、生田についてぶっちゃける証言企画も実現。岡田将生、小栗旬、尾上松也、風間俊介、中村倫也という最強の布陣が“生田斗真”を全方位から紐解いていく。また、縁ある16人への周辺アンケートも実施。生田本人も「すごくおもしろかった！」と語る返答集に仕上がった。
さらに、約60分にも及ぶフィンランドへの旅ドキュメンタリーDVDも本書に封入。まるで旅番組のように仕上がった本編には、滞在中のインタビューもたっぷりと収められ、「SOLO BOOK」にはない景色も楽しめる永久保存版の“生田斗真×フィンランド”スペシャルDVDとして届ける。
本書の発売を記念し、東京・大阪での特典お渡し会、オンライン個別トーク会の開催も決定。その他にも直筆サイン本が当たる企画や、店舗限定特典施策など、さまざまな試みが盛りだくさんで準備中だ。詳細は特設サイトまで。
生田は「生田斗真30周年を記念して、初のアニバーサリーブックを発売することと相成りました。ずっと行きたかったフィンランドに行き、ずっと話してみたかった方々に会い、いつも私を支えてくれている仲間たちが大集結してくれました」と報告し、「これでもかってくらいに豪華です。だって、正直言って全員オッケーしてくれると思ってなかったから……。みんな本当にありがとう」と感謝。
そして「私の歴史のすべてが詰まった『余白』。ご自宅に1冊いかがでございましょうか」とメッセージを寄せている。
生田斗真 アニバーサリーブック『余白』は、ワニブックスより10月7日発売。価格6820円（税込）。
【写真】芸能生活30周年！ 生田斗真アニバーサリーブック『余白』イメージカット
1996年にNHK Eテレ『天才てれびくん』に出演後､ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で注目を集めた生田。以後、映画、ドラマなど多数の作品に出演し。今年1月10日には岡村靖幸プロデュースの「スーパーロマンス」で歌手デビューも果たした。今年、芸能生活30周年を迎え、そんな記念すべき年の生田の誕生日である10月7日に、自身を多角的に紐解いた初めての“豪華本”をアニバーサリーブックという形で発売する。
そして「BUDDIES BOOK」には、生田の“仲間たち”が一挙集結。合計80ページで綴られる。完全独占で2ショット撮り下ろし写真＆ロング対談に登場するのは、北村匠海、星野源、松本潤の3人。知られざる生田とのエピソードなどがそれぞれ1万字以上のボリュームで語られる。
また、喋り倒しの対談企画には生田の希望で初対面となったラランドのサーヤ、生田がファンを公言するロックバンド、マキシマム ザ ホルモンのマキシマムザ亮君が参加。ともに“ここだけの話”満載の超レア企画となった。
さらに、生田斗真という“人間”を知り尽くす5人の盟友たちが、生田についてぶっちゃける証言企画も実現。岡田将生、小栗旬、尾上松也、風間俊介、中村倫也という最強の布陣が“生田斗真”を全方位から紐解いていく。また、縁ある16人への周辺アンケートも実施。生田本人も「すごくおもしろかった！」と語る返答集に仕上がった。
さらに、約60分にも及ぶフィンランドへの旅ドキュメンタリーDVDも本書に封入。まるで旅番組のように仕上がった本編には、滞在中のインタビューもたっぷりと収められ、「SOLO BOOK」にはない景色も楽しめる永久保存版の“生田斗真×フィンランド”スペシャルDVDとして届ける。
本書の発売を記念し、東京・大阪での特典お渡し会、オンライン個別トーク会の開催も決定。その他にも直筆サイン本が当たる企画や、店舗限定特典施策など、さまざまな試みが盛りだくさんで準備中だ。詳細は特設サイトまで。
生田は「生田斗真30周年を記念して、初のアニバーサリーブックを発売することと相成りました。ずっと行きたかったフィンランドに行き、ずっと話してみたかった方々に会い、いつも私を支えてくれている仲間たちが大集結してくれました」と報告し、「これでもかってくらいに豪華です。だって、正直言って全員オッケーしてくれると思ってなかったから……。みんな本当にありがとう」と感謝。
そして「私の歴史のすべてが詰まった『余白』。ご自宅に1冊いかがでございましょうか」とメッセージを寄せている。
生田斗真 アニバーサリーブック『余白』は、ワニブックスより10月7日発売。価格6820円（税込）。