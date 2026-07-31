辻希美の長女・希空、お気に入りの“姫ギャルメイク”を公開
タレント・辻希美と俳優・杉浦太陽の長女で、インフルエンサーの希空が30日にInstagramを更新。“姫ギャルメイク”のオフショットを披露した。
【写真】清楚系の素顔とのギャップすごっ！ 辻希美の長女・希空“姫ギャルメイク”ビフォー＆アフター
希空が投稿したのは29日に都内で開催された「TGC teen 2026 Summer supported by PROF」のオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブワンピースで“姫ギャルメイク”を披露する彼女の姿が収められている。投稿の中で希空は「TGCteen 2026 Summerありがとうございました 姫ギャルメイク可愛すぎてお気に入り」とつづっている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）
【写真】清楚系の素顔とのギャップすごっ！ 辻希美の長女・希空“姫ギャルメイク”ビフォー＆アフター
希空が投稿したのは29日に都内で開催された「TGC teen 2026 Summer supported by PROF」のオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブワンピースで“姫ギャルメイク”を披露する彼女の姿が収められている。投稿の中で希空は「TGCteen 2026 Summerありがとうございました 姫ギャルメイク可愛すぎてお気に入り」とつづっている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）