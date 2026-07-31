村上信五、報道番組MCに初挑戦 『ミヤネ屋』後枠『ニュースto』で黒木千晶アナと共演
村上信五（SUPER EIGHT）が、10月5日スタートの報道番組『ニュースto』（読売テレビ系／毎週月〜金曜13時55分）の金曜MCを担当することが決定した。村上にとって、報道番組のMCを務めるのは初となる。
写真】SUPER EIGHT・村上信五と横山裕が2ショットで「anan」表紙に登場
『ミヤネ屋』後枠の新番組で、村上信五（SUPER EIGHT）が金曜MCを務めることが決定した。村上は大阪府出身の44歳で、報道番組のMCを務めるのは初となる。メインMCは黒木千晶アナウンサーが月曜から木曜と隔週金曜を担当し、村上は隔週金曜に黒木アナと共演する。また、番組タイトルは『ニュースto（ニュースト）』に決定。「ニュースと“あなた”の暮らしをつなぐ」をコンセプトに、「考える、備える、行動するきっかけとなる番組」を届ける。
金曜MCに就任した村上は、「今は、言葉の責任がこれまで以上に問われる時代だと感じています。だからこそ、一つ一つの情報に真摯に向き合い、先入観にとらわれず、多角的な視点を大切にしながら、『ニュースto』ならではの切り口を皆さんにお届けしていきたいと思っています」とコメント。
続けて「このタイミングで新しい番組に携われることも、一つのご縁だと感じています。そのご縁を大切にしながら、皆さんに安心してご覧いただき、信頼していただける番組を目指してまいります。今秋からスタートする『ニュースto』を、ぜひ温かく見守っていただけますと幸いです」と意欲を見せた。
一方、メインMCの黒木は、「村上さんが金曜MCを務めてくださることになったと聞き、『ニュースto』は絶対に見ごたえのある番組になると確信を持ちました。アイドルとして、MCとして、芸能界の第一線を走ってこられ、今はビジネスや社会貢献活動にも携わられている村上さん。そのご経験やお考えが、視聴者の皆さんとニュースをつなぐ存在として欠かせないものになると思います」と期待を寄せた。
『ニュースto』は、読売テレビ系にて10月5日より毎週月〜金曜13時55分放送。
※村上信五、黒木千晶のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■金曜MC：村上信五（SUPER EIGHT）
はじめに、先日熊本県で発生した地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。今なお不安な日々を過ごされている皆さまの安全と、一日も早い復旧・復興をお祈りしております。
このたび、『ニュースto』の金曜レギュラーMCを務めさせていただくことになりました。報道番組にレギュラーとして携わるのは、今回が初めてです。お話をいただいてから、読売テレビさんがこの番組に込める思いや目指す方向性を丁寧に伺い、私自身も率直な思いをお伝えしながら、何度も話し合いを重ねてきました。決してすぐにお引き受けしたわけではありませんが、その中で多くの共感が生まれ、新たなスタートを切る決断をしました。
今は、言葉の責任がこれまで以上に問われる時代だと感じています。だからこそ、一つ一つの情報に真摯に向き合い、先入観にとらわれず、多角的な視点を大切にしながら、『ニュースto』ならではの切り口を皆さんにお届けしていきたいと思っています。
幅広いテーマを扱う中で、私自身まだまだ学ぶことも多くあります。専門家の皆さんのお力をお借りしながら、自分自身も視聴者の皆さんと同じ目線で疑問を持ち、一緒に理解を深めていけるような番組づくりに努めます。
このタイミングで新しい番組に携われることも、一つのご縁だと感じています。そのご縁を大切にしながら、皆さんに安心してご覧いただき、信頼していただける番組を目指してまいります。今秋からスタートする『ニュースto』を、ぜひ温かく見守っていただけますと幸いです。
■メインMC：黒木千晶（読売テレビアナウンサー）
村上さんが金曜MCを務めてくださることになったと聞き、『ニュースto』は絶対に見ごたえのある番組になると確信を持ちました。アイドルとして、MCとして、芸能界の第一線を走ってこられ、今はビジネスや社会貢献活動にも携わられている村上さん。そのご経験やお考えが、視聴者の皆さんとニュースをつなぐ存在として欠かせないものになると思います。月曜日から金曜日のお昼という時間帯に、生放送で必要な情報をお届けすることの意義を改めて感じています。視聴者の皆さんから信頼される番組になるよう、精一杯努めてまいります。
写真】SUPER EIGHT・村上信五と横山裕が2ショットで「anan」表紙に登場
『ミヤネ屋』後枠の新番組で、村上信五（SUPER EIGHT）が金曜MCを務めることが決定した。村上は大阪府出身の44歳で、報道番組のMCを務めるのは初となる。メインMCは黒木千晶アナウンサーが月曜から木曜と隔週金曜を担当し、村上は隔週金曜に黒木アナと共演する。また、番組タイトルは『ニュースto（ニュースト）』に決定。「ニュースと“あなた”の暮らしをつなぐ」をコンセプトに、「考える、備える、行動するきっかけとなる番組」を届ける。
続けて「このタイミングで新しい番組に携われることも、一つのご縁だと感じています。そのご縁を大切にしながら、皆さんに安心してご覧いただき、信頼していただける番組を目指してまいります。今秋からスタートする『ニュースto』を、ぜひ温かく見守っていただけますと幸いです」と意欲を見せた。
一方、メインMCの黒木は、「村上さんが金曜MCを務めてくださることになったと聞き、『ニュースto』は絶対に見ごたえのある番組になると確信を持ちました。アイドルとして、MCとして、芸能界の第一線を走ってこられ、今はビジネスや社会貢献活動にも携わられている村上さん。そのご経験やお考えが、視聴者の皆さんとニュースをつなぐ存在として欠かせないものになると思います」と期待を寄せた。
『ニュースto』は、読売テレビ系にて10月5日より毎週月〜金曜13時55分放送。
※村上信五、黒木千晶のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■金曜MC：村上信五（SUPER EIGHT）
はじめに、先日熊本県で発生した地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。今なお不安な日々を過ごされている皆さまの安全と、一日も早い復旧・復興をお祈りしております。
このたび、『ニュースto』の金曜レギュラーMCを務めさせていただくことになりました。報道番組にレギュラーとして携わるのは、今回が初めてです。お話をいただいてから、読売テレビさんがこの番組に込める思いや目指す方向性を丁寧に伺い、私自身も率直な思いをお伝えしながら、何度も話し合いを重ねてきました。決してすぐにお引き受けしたわけではありませんが、その中で多くの共感が生まれ、新たなスタートを切る決断をしました。
今は、言葉の責任がこれまで以上に問われる時代だと感じています。だからこそ、一つ一つの情報に真摯に向き合い、先入観にとらわれず、多角的な視点を大切にしながら、『ニュースto』ならではの切り口を皆さんにお届けしていきたいと思っています。
幅広いテーマを扱う中で、私自身まだまだ学ぶことも多くあります。専門家の皆さんのお力をお借りしながら、自分自身も視聴者の皆さんと同じ目線で疑問を持ち、一緒に理解を深めていけるような番組づくりに努めます。
このタイミングで新しい番組に携われることも、一つのご縁だと感じています。そのご縁を大切にしながら、皆さんに安心してご覧いただき、信頼していただける番組を目指してまいります。今秋からスタートする『ニュースto』を、ぜひ温かく見守っていただけますと幸いです。
■メインMC：黒木千晶（読売テレビアナウンサー）
村上さんが金曜MCを務めてくださることになったと聞き、『ニュースto』は絶対に見ごたえのある番組になると確信を持ちました。アイドルとして、MCとして、芸能界の第一線を走ってこられ、今はビジネスや社会貢献活動にも携わられている村上さん。そのご経験やお考えが、視聴者の皆さんとニュースをつなぐ存在として欠かせないものになると思います。月曜日から金曜日のお昼という時間帯に、生放送で必要な情報をお届けすることの意義を改めて感じています。視聴者の皆さんから信頼される番組になるよう、精一杯努めてまいります。