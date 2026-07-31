「制コレ」準グランプリ美女、美しすぎる浴衣姿に「マジカワイイ」の声
『週刊ヤングジャンプ』（集英社）の制コレ24で準グランプリに輝いた仙北谷ハンナが31日にInstagramを更新。浴衣姿を披露すると、ファンから「可愛い」の声が相次いでいる。
【写真】仙北谷ハンナら「制コレ」24メンバー、制服→水着姿
2006年に秋田で生まれ、ロンドンで育った仙北谷が「君と過ごす、夏」と投稿したのは浅草寺で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、浴衣を着て花の髪飾りを付けた彼女の姿が収められている。
仙北谷の浴衣姿に、ファンからは「マジカワイイ」「全部似合っててもの凄く可愛い」「髪飾りもめっちゃ〜可愛いー」などの反響が寄せられている。
引用：「仙北谷ハンナ」Instagram（@hanna_0659）
【写真】仙北谷ハンナら「制コレ」24メンバー、制服→水着姿
2006年に秋田で生まれ、ロンドンで育った仙北谷が「君と過ごす、夏」と投稿したのは浅草寺で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、浴衣を着て花の髪飾りを付けた彼女の姿が収められている。
仙北谷の浴衣姿に、ファンからは「マジカワイイ」「全部似合っててもの凄く可愛い」「髪飾りもめっちゃ〜可愛いー」などの反響が寄せられている。
引用：「仙北谷ハンナ」Instagram（@hanna_0659）