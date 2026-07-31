『F1®／エフワン』（2025）のブラッド・ピット主演最新作『ハート・オブ・ビースト』より、ティザービジュアルと特報映像が公開された。愛犬家注目である。

舞台は、人間を寄せ付けないアラスカ奥地の“魔の領域”＜ハート・オブ・ビースト＞。退役軍人のジェームズ（ブラッド・ピット）と、義足の退役軍用偵察犬オーディンが大自然の中に取り残され、互いを支えながら「生きて、マイホームに還る」ための道を進んでいく。極限状態に置かれた一人と一匹の、言葉を超えた信頼関係を描く感動ドラマだ。

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特報映像では、ジェームズとオーディンがかつて訓練場で共に過ごした記憶から、アラスカでの旅路までが切り取られた。キャンプで火を囲み、清流で釣りを楽しむ穏やかな時間の一方、険しい雪山を踏破し、広大な草原を駆け抜ける姿も。「どんな時も、一緒。」という言葉とともに、軍役時代から固く結ばれてきた“バディ”の絆が描かれている。

監督を務めるのは、『フューリー』（2014）のデヴィッド・エアー。同作以来、ブラッド・ピットとの再タッグとなる。共演には『セッション』（2014）や『スパイダーマン』シリーズのJ・K・シモンズ、アンナ・ラム。脚本はキャメロン・アレクサンダーが執筆し、製作にはデイミアン・チャゼル、ブラッド・ピットらが名を連ねている。

ムビチケ前売券（オンライン）およびムビチケ前売券（コンビニ）は7月31日（金）14時より発売。オンライン券には購入特典としてオリジナル壁紙が付属する。ムビチケ前売券（カード）は8月14日（金）14時より販売開始となり、価格はいずれも1,500円（税込、カード券は別途送料）。

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映画『ハート・オブ・ビースト』は、2026年9月25日（金）全世界同時公開。