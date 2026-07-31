JO主演『ワンダンス』主題歌入り予告解禁 主題歌は＆TEAMの「For us」に決定
JO（＆TEAM）が主演する映画『ワンダンス』の主題歌が、＆TEAMの「For us」に決まった。併せて、主題歌入り予告編映像とティザービジュアルが解禁された。
【動画】ダンスシーンも収めた映画『ワンダンス』予告編映像
本作は、単行本累計発行部数110万部突破の珈琲による同名漫画を、草場尚也監督が実写映画化。
主人公のカボを映画初主演となるJO（＆TEAM）、主人公の運命を変える湾田光莉（通称ワンダ）を池端杏慈、カボが飛び込むダンスチーム「TEAM ON」を率いるカリスマダンサー・宮尾恩を山口綺羅（Girls2）、カボの才能を見抜き、ダンスバトルへの挑戦を後押しする先輩・厳島伊折をRAN（MAZZEL）、カボたちのダンスバトル最強のライバルとなる壁谷楽（通称カベ）をTSUKKI、ダンスコンテストで、カボたちの前に立ちはだかる実力派チームのリーダー・巧宇千（通称ウセン）を高松アロハ（超特急）が演じる。
主題歌「For us」について＆TEAMは「主人公の心情が歌詞に反映されていて、自分だけのアンサーを見つけて進んでいく、力強い想いを込めたエモーショナルな楽曲になっています。映画とともに楽曲も楽しんでいただけるととても嬉しいです」とコメントを寄せており、メンバーのJOがレコ―ディング時の心境を「歌詞が主人公の生きざまそのものだったので、演技をしているときのように、気持ちを込めて歌うことができました」と心情を明かしている。「For us」はあす8月1日0時よりデジタル配信される。
また劇中を彩る挿入曲は、渋谷発のレーベル・origami PRODUCTIONS (Shingo Suzuki、mabanua、関口シンゴ、Kan Sano、Michael Kaneko、Nenashi a.k.a.、Hiro-a-Key）と、草場監督の前作『雪子 a.k.a.』でも音楽を担当したサウンドクリエイター・GuruConnectが音楽チームとして参加。本作のために書き下ろされたオリジナル楽曲だけでも20曲を超えており、劇伴に加え、ダンスコンテストやダンスバトルで使用するダンス楽曲としても登場、本作の音楽とダンスに向けるリスペクトと強いこだわりを感じさせる。
その主題歌や劇中挿入曲も堪能できる予告編映像では、初めて物語の内容が明かされた。
冒頭、まるで世界が変わったかのような衝撃を受けた表情で何かを見つめ涙をこぼすカボ、その視線の先には楽しそうに踊るワンダ。「息が詰まる日々、あの瞬間、あのビートが僕を変えた」とのナレーションを乗せ、運命を変えた出会いから始まる予告編は、内気な青年カボが天性の魅力を持つワンダと出会い、ダンスを始めることを決意、「カボくんはすごくいいもの持っている」（恩）、「こいつはダンスに一番大事なものを持っている」（伊折）のセリフからも分かるように、カボの中に眠っていた情熱がダンスへと向かっていく様子が描かれる。
冒頭から関口シンゴの「Lights」とmabanuaの「Step by Step feat. Sagiri Sol , 藤田織也」の2曲が、本作のみずみずしい世界観を印象的に彩っている。
後半は、本日解禁になった主題歌「For us」が奏でられ、「未完成だっていいんだ、自分なりのアンサー」というカボの心情に重ね合わせる歌詞とともに、海辺・スタジオ等いろいろな場所でひたすら踊り続けるカボのダンスが続き、終盤はコンテストやダンスバトルで、カベやウセンらのライバルと競い合う様子、カボのみならず各キャラクターがそれぞれのスタイルでダンスに青春を懸ける物語を感じることができる。
ティザービジュアルは、海で踊るカボの爽やかながらもその情熱の温度が感じられるような写真を中心に、カボ、ワンダ、恩、伊折、カベ、ウセンの劇中でのスチールで構成され、「でも、踊る」「スクリーンが躍動する」と添えられたコピーが、映画館でまるでダンスバトルの会場にいるような臨場感が味わえることを期待させている。
映画『ワンダンス』は、11月27日より全国公開。
【動画】ダンスシーンも収めた映画『ワンダンス』予告編映像
本作は、単行本累計発行部数110万部突破の珈琲による同名漫画を、草場尚也監督が実写映画化。
主人公のカボを映画初主演となるJO（＆TEAM）、主人公の運命を変える湾田光莉（通称ワンダ）を池端杏慈、カボが飛び込むダンスチーム「TEAM ON」を率いるカリスマダンサー・宮尾恩を山口綺羅（Girls2）、カボの才能を見抜き、ダンスバトルへの挑戦を後押しする先輩・厳島伊折をRAN（MAZZEL）、カボたちのダンスバトル最強のライバルとなる壁谷楽（通称カベ）をTSUKKI、ダンスコンテストで、カボたちの前に立ちはだかる実力派チームのリーダー・巧宇千（通称ウセン）を高松アロハ（超特急）が演じる。
また劇中を彩る挿入曲は、渋谷発のレーベル・origami PRODUCTIONS (Shingo Suzuki、mabanua、関口シンゴ、Kan Sano、Michael Kaneko、Nenashi a.k.a.、Hiro-a-Key）と、草場監督の前作『雪子 a.k.a.』でも音楽を担当したサウンドクリエイター・GuruConnectが音楽チームとして参加。本作のために書き下ろされたオリジナル楽曲だけでも20曲を超えており、劇伴に加え、ダンスコンテストやダンスバトルで使用するダンス楽曲としても登場、本作の音楽とダンスに向けるリスペクトと強いこだわりを感じさせる。
その主題歌や劇中挿入曲も堪能できる予告編映像では、初めて物語の内容が明かされた。
冒頭、まるで世界が変わったかのような衝撃を受けた表情で何かを見つめ涙をこぼすカボ、その視線の先には楽しそうに踊るワンダ。「息が詰まる日々、あの瞬間、あのビートが僕を変えた」とのナレーションを乗せ、運命を変えた出会いから始まる予告編は、内気な青年カボが天性の魅力を持つワンダと出会い、ダンスを始めることを決意、「カボくんはすごくいいもの持っている」（恩）、「こいつはダンスに一番大事なものを持っている」（伊折）のセリフからも分かるように、カボの中に眠っていた情熱がダンスへと向かっていく様子が描かれる。
冒頭から関口シンゴの「Lights」とmabanuaの「Step by Step feat. Sagiri Sol , 藤田織也」の2曲が、本作のみずみずしい世界観を印象的に彩っている。
後半は、本日解禁になった主題歌「For us」が奏でられ、「未完成だっていいんだ、自分なりのアンサー」というカボの心情に重ね合わせる歌詞とともに、海辺・スタジオ等いろいろな場所でひたすら踊り続けるカボのダンスが続き、終盤はコンテストやダンスバトルで、カベやウセンらのライバルと競い合う様子、カボのみならず各キャラクターがそれぞれのスタイルでダンスに青春を懸ける物語を感じることができる。
ティザービジュアルは、海で踊るカボの爽やかながらもその情熱の温度が感じられるような写真を中心に、カボ、ワンダ、恩、伊折、カベ、ウセンの劇中でのスチールで構成され、「でも、踊る」「スクリーンが躍動する」と添えられたコピーが、映画館でまるでダンスバトルの会場にいるような臨場感が味わえることを期待させている。
映画『ワンダンス』は、11月27日より全国公開。