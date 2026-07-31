西畑大吾×福本莉子『時給三〇〇円の死神』10月2日公開 主題歌はHY描き下ろし「心海」
西畑大吾（なにわ男子）と福本莉子がダブル主演する映画『時給三〇〇円の死神』の主題歌が、HYの書き下ろし楽曲「心海（しんかい）」に決まった。併せて、主題歌入りの本予告編映像とポスタービジュアルが解禁となった。
【動画】HYの主題歌が超マッチ 『時給三〇〇円の死神』予告
本作は、藤まるによる同名小説を酒井麻衣監督が実写映画化。
描かれるのは、未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。それは、死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな《死者》たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが《死神》の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑）と、彼を死神のアルバイトに勧誘する天真らんまんな同級生・花森雪希（福本）が、“死神バディ”として死者たちの思いを見届ける。
HYが本作のために書き下ろした主題歌「心海」は、言葉にならない感情を優しく響かせ、見る者の心に深い余韻を残していく。
企画プロデューサー・種田義彦は、映画『366日』に続いて再びタッグを組んだHYについて、「作品に深く寄り添い、一緒に物語を考えてくれる稀有なアーティスト」と信頼しており、本作の主題歌を検討する際にも真っ先にその名前が思い浮かんだという。
楽曲制作にあたっては、HYのメンバーたちにも本編を見てもらい、何度も意見を交わした。その中で共有されていたのが、「花森（福本莉子）の視点から綴る歌」というアイデアだった。本編では佐倉の視点を軸に物語が進む一方で、花森の本心は多くを語らずに描かれている。だからこそ、映像では描き切れなかった彼女の思いを歌に託したい―。監督の「切なさと疾走感が欲しい」というイメージも受け止めながら、HYの仲宗根泉が書き下ろしたのが主題歌「心海」だった。
「レクイエムのような曲にしたい」という思いから生まれたこの楽曲には、喪失を抱えながらも大切な人を思い続ける優しさが込められている。楽曲制作を振り返り、HYは「主題歌の『心海』は、この映画の答えがそこにあるような、最後に温かく包んでくれるような楽曲になっています。救ってあげたい人たちに対する思いや感情、自分自身の経験やこれまで見聞きしてきたものを込めながら、さらに映画の主人公ふたりの感情も飲み込んで書かせていただきました」と語る。
「心海」というタイトルは、仲宗根自身の強い思いから名づけられた。「亡くなった後でも残る『やりたかったこと』『言いたかったこと』といった無念というのは本当に大きな心の傷で、他人からするとさもないことでも、本人にとっては『こんなにも傷ついてたんだ』というような想いもあるのではないかと思っています。海だけは深さが測れないと言われていますが、そんな海と計り知れない心の傷とを込めて『心海』というタイトルにしました」という。人の心の奥底に広がる感情の海。その深く静かな響きは、本作の空気感とも不思議なほど重なっている。
また、HYは「誰もが人生を生きていれば、楽しいことだけではない、辛いこともある。生きることって結構大変だったりする。でも見方を変えると、前に進んでいけば、たくさんの素敵な仲間との出会いや幸せもあったりする。生きていく上で必要なものや気づかされるものがそこにあって、この映画はきっとあなたに何かのきっかけを与えてくれる作品だと思います。ぜひ一人でも、友達や家族とでも、映画館でお楽しみいただければうれしいです」と観客へメッセージを寄せた。
本予告映像では、佐倉真司が「バイトしない？ 死神のバイト、時給は三○○円！」と突然、花森雪希から誘われるシーンから始まる。未練を残したまま亡くなった人たちが抱えるおのおのの心残りに耳を傾け、寄り添っていく佐倉。花森は「佐倉くん、人は死んだらどこに行くと思う？」と問いかけ、《死者》へ祈りをささげる。《死者》たちの秘められた想いをかなえていく中で、佐倉は「過去に負けないくらいの幸せを見つけられたら、生まれてきて良かったって思えるんじゃないかな」と絶望していた日々から徐々に前を向けるようになっていく。
そして、“最も切ない依頼だった”というナレーションをバックに、佐倉のもとに届く最後の仕事内容とは？ HYの書下ろし主題歌「心海」の切なくも暖かいメロディーが物語の展開を期待させる予告編に仕上がっている。
本ポスタービジュアルは、雨に打たれ、切ない表情を浮かべる佐倉と、優しくほほ笑む花森のふたりの主人公の表情が大きく映し出されている。“《死者》は、最後に嘘をつく。その切ない想いを、希望に変えるアルバイト。”というキャッチコピーと共に、佐倉の父親や元恋人や依頼人の《死者》たちの印象的な笑顔が捉えられている。
映画『時給三〇〇円の死神』は、10月2日より全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜HYコメント全文＞
主題歌の「心海」は、この映画の答えがそこにあるような、最後に温かく包んでくれるような楽曲になっています。どのように書こうか迷いましたが、救ってあげたい子供たちに対する思いや感情、自分自身の経験やこれまで見聞きしてきたものを込めながら、さらに映画の主人公ふたりの感情も飲み込んで書かせていただきました。亡くなった後でも残る「やりたかったこと」「言いたかったこと」といった無念というのは本当に大きな心の傷で、他人からするとさもないことでも、本人にとっては「こんなにも傷ついてたんだ」というような想いもあるのではないかと思っています。
海だけは深さが測れないと言われていますが、そんな海と計り知れない心の傷とを込めて「心海」というタイトルにしました。
誰もが人生を生きていれば、楽しいことだけではない、辛いこともある。生きることって結構大変だったりする。でも見方を変えると、前に進んでいけば、たくさんの素敵な仲間との出会いや幸せもあったりする。生きていく上で必要なものや気づかされるものがそこにあって、この映画はきっとあなたに何かのきっかけを与えてくれる作品だと思います。ぜひ一人でも、友達や家族とでも、映画館でお楽しみいただければ嬉しいです。
【動画】HYの主題歌が超マッチ 『時給三〇〇円の死神』予告
本作は、藤まるによる同名小説を酒井麻衣監督が実写映画化。
描かれるのは、未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。それは、死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな《死者》たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが《死神》の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑）と、彼を死神のアルバイトに勧誘する天真らんまんな同級生・花森雪希（福本）が、“死神バディ”として死者たちの思いを見届ける。
企画プロデューサー・種田義彦は、映画『366日』に続いて再びタッグを組んだHYについて、「作品に深く寄り添い、一緒に物語を考えてくれる稀有なアーティスト」と信頼しており、本作の主題歌を検討する際にも真っ先にその名前が思い浮かんだという。
楽曲制作にあたっては、HYのメンバーたちにも本編を見てもらい、何度も意見を交わした。その中で共有されていたのが、「花森（福本莉子）の視点から綴る歌」というアイデアだった。本編では佐倉の視点を軸に物語が進む一方で、花森の本心は多くを語らずに描かれている。だからこそ、映像では描き切れなかった彼女の思いを歌に託したい―。監督の「切なさと疾走感が欲しい」というイメージも受け止めながら、HYの仲宗根泉が書き下ろしたのが主題歌「心海」だった。
「レクイエムのような曲にしたい」という思いから生まれたこの楽曲には、喪失を抱えながらも大切な人を思い続ける優しさが込められている。楽曲制作を振り返り、HYは「主題歌の『心海』は、この映画の答えがそこにあるような、最後に温かく包んでくれるような楽曲になっています。救ってあげたい人たちに対する思いや感情、自分自身の経験やこれまで見聞きしてきたものを込めながら、さらに映画の主人公ふたりの感情も飲み込んで書かせていただきました」と語る。
「心海」というタイトルは、仲宗根自身の強い思いから名づけられた。「亡くなった後でも残る『やりたかったこと』『言いたかったこと』といった無念というのは本当に大きな心の傷で、他人からするとさもないことでも、本人にとっては『こんなにも傷ついてたんだ』というような想いもあるのではないかと思っています。海だけは深さが測れないと言われていますが、そんな海と計り知れない心の傷とを込めて『心海』というタイトルにしました」という。人の心の奥底に広がる感情の海。その深く静かな響きは、本作の空気感とも不思議なほど重なっている。
また、HYは「誰もが人生を生きていれば、楽しいことだけではない、辛いこともある。生きることって結構大変だったりする。でも見方を変えると、前に進んでいけば、たくさんの素敵な仲間との出会いや幸せもあったりする。生きていく上で必要なものや気づかされるものがそこにあって、この映画はきっとあなたに何かのきっかけを与えてくれる作品だと思います。ぜひ一人でも、友達や家族とでも、映画館でお楽しみいただければうれしいです」と観客へメッセージを寄せた。
本予告映像では、佐倉真司が「バイトしない？ 死神のバイト、時給は三○○円！」と突然、花森雪希から誘われるシーンから始まる。未練を残したまま亡くなった人たちが抱えるおのおのの心残りに耳を傾け、寄り添っていく佐倉。花森は「佐倉くん、人は死んだらどこに行くと思う？」と問いかけ、《死者》へ祈りをささげる。《死者》たちの秘められた想いをかなえていく中で、佐倉は「過去に負けないくらいの幸せを見つけられたら、生まれてきて良かったって思えるんじゃないかな」と絶望していた日々から徐々に前を向けるようになっていく。
そして、“最も切ない依頼だった”というナレーションをバックに、佐倉のもとに届く最後の仕事内容とは？ HYの書下ろし主題歌「心海」の切なくも暖かいメロディーが物語の展開を期待させる予告編に仕上がっている。
本ポスタービジュアルは、雨に打たれ、切ない表情を浮かべる佐倉と、優しくほほ笑む花森のふたりの主人公の表情が大きく映し出されている。“《死者》は、最後に嘘をつく。その切ない想いを、希望に変えるアルバイト。”というキャッチコピーと共に、佐倉の父親や元恋人や依頼人の《死者》たちの印象的な笑顔が捉えられている。
映画『時給三〇〇円の死神』は、10月2日より全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜HYコメント全文＞
主題歌の「心海」は、この映画の答えがそこにあるような、最後に温かく包んでくれるような楽曲になっています。どのように書こうか迷いましたが、救ってあげたい子供たちに対する思いや感情、自分自身の経験やこれまで見聞きしてきたものを込めながら、さらに映画の主人公ふたりの感情も飲み込んで書かせていただきました。亡くなった後でも残る「やりたかったこと」「言いたかったこと」といった無念というのは本当に大きな心の傷で、他人からするとさもないことでも、本人にとっては「こんなにも傷ついてたんだ」というような想いもあるのではないかと思っています。
海だけは深さが測れないと言われていますが、そんな海と計り知れない心の傷とを込めて「心海」というタイトルにしました。
誰もが人生を生きていれば、楽しいことだけではない、辛いこともある。生きることって結構大変だったりする。でも見方を変えると、前に進んでいけば、たくさんの素敵な仲間との出会いや幸せもあったりする。生きていく上で必要なものや気づかされるものがそこにあって、この映画はきっとあなたに何かのきっかけを与えてくれる作品だと思います。ぜひ一人でも、友達や家族とでも、映画館でお楽しみいただければ嬉しいです。