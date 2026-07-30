来週の『ＳＴＡＲ』は＝LOVE、TWS、Travis Japan、Da-iCEが話題曲をパフォーマンス！
8月6日19時放送の『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）は、＝LOVE、TWS、Travis Japan、Da-iCEが話題曲をパフォーマンス。ＳＴＡＲナビゲーターに就任する水谷千重子は昭和の名曲「桃色吐息」を熱唱する。
【写真】『ＳＴＡＲ』にEBiDAN、乃木坂46らが登場
指原莉乃プロデュースのもと、これまでリリースした全シングルがオリコン週間ランキングでトップ10入りを果たしている＝LOVE。来年1月に念願の東京ドーム公演２days開催を控える中、勢いそのままに最新曲をパフォーマンスする。
2024年に韓国でデビューし、デビュー曲「plot twist」がロングヒットを記録した6人組ボーイグループ・TWSは、8月4日にリリースされたばかりの日本2ndシングルより、真夏の海辺を舞台にした胸キュンソング「SODA SODA」を届ける。
2022年のメジャーデビュー以降、ダンスや歌、バラエティー番組やドラマなどジャンル問わず存在感を放つTravis Japanは、8月3日に配信リリースする楽曲「On My Road -Stadium ver.-」をパフォーマンス。この楽曲は、4月にリリースした「陰ニモ日向ニモ」収録のカップリング曲で、壮大で開放感あふれるサウンドへとアレンジした新バージョンだ。
4オクターブのツインボーカルとキレのあるダンスで魅了する5人組男性アーティスト・Da-iCEは、7月15日に配信リリースされた、メンバーの工藤大輝と花村想太が書き下ろした最新シングル「アンリミテッド」の熱いステージを届ける。今作はDa-iCEとしてはまれな5人での歌唱曲で、夏の暑さに負けないエネルギッシュなパフォーマンスを披露する。
演歌とJ-POPの架け橋として活躍する水谷千重子は、昨年8月に発売したアルバム『LOVE 昭和 SONGS』に収録された高橋真梨子の代表曲「桃色吐息」を披露。さらに今回、水谷はMCの上垣皓太朗アナとタッグを組む「ＳＴＡＲナビゲーター」に就任。水谷の巧みなトーク術で、上垣アナやアーティストたちとどのような化学反応を見せるのか？
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて毎週木曜19時放送。
【写真】『ＳＴＡＲ』にEBiDAN、乃木坂46らが登場
指原莉乃プロデュースのもと、これまでリリースした全シングルがオリコン週間ランキングでトップ10入りを果たしている＝LOVE。来年1月に念願の東京ドーム公演２days開催を控える中、勢いそのままに最新曲をパフォーマンスする。
2022年のメジャーデビュー以降、ダンスや歌、バラエティー番組やドラマなどジャンル問わず存在感を放つTravis Japanは、8月3日に配信リリースする楽曲「On My Road -Stadium ver.-」をパフォーマンス。この楽曲は、4月にリリースした「陰ニモ日向ニモ」収録のカップリング曲で、壮大で開放感あふれるサウンドへとアレンジした新バージョンだ。
4オクターブのツインボーカルとキレのあるダンスで魅了する5人組男性アーティスト・Da-iCEは、7月15日に配信リリースされた、メンバーの工藤大輝と花村想太が書き下ろした最新シングル「アンリミテッド」の熱いステージを届ける。今作はDa-iCEとしてはまれな5人での歌唱曲で、夏の暑さに負けないエネルギッシュなパフォーマンスを披露する。
演歌とJ-POPの架け橋として活躍する水谷千重子は、昨年8月に発売したアルバム『LOVE 昭和 SONGS』に収録された高橋真梨子の代表曲「桃色吐息」を披露。さらに今回、水谷はMCの上垣皓太朗アナとタッグを組む「ＳＴＡＲナビゲーター」に就任。水谷の巧みなトーク術で、上垣アナやアーティストたちとどのような化学反応を見せるのか？
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて毎週木曜19時放送。