『仮面ライダーシノビ』“最終回”配信決定！ シノビ役・多和田任益「感無量です」
『手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破！真夏に忍ばず大結集！ at シアターGロッソ』が7月29日に開催され、イベント中に『手裏剣戦隊ニンニンジャー』の「キンジ・タキガワ／スターニンジャー」を演じていた多和田任益から、『仮面ライダーシノビ』の新作となる“最終回”が制作されることが発表された。
【写真】『手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破！真夏に忍ばず大結集！ at シアターGロッソ』にキャスト集結！
「仮面ライダーシノビ」は、『仮面ライダージオウ』（2018）テレビシリーズに2022年の未来の仮面ライダーとして登場。
2019年に“2022年から調達してきた”という形で東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて『RIDER TIME 仮面ライダーシノビ』全3話を制作、配信。2023年に“前年からスタートしたテレビシリーズのクライマックスを迎える『仮面ライダーシノビ』第46話”としてTTFCにて『ギーツエクストラ 仮面ライダータイクーンmeets仮面ライダーシノビ』が制作、配信された。
「神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ」を数作に渡って演じ続けてきたのが多和田は、この新作で再び主演を務める。『仮面ライダーシノビ』の“最終回”は、TTFCにて配信。詳細は後日発表予定だ。
なお、この『仮面ライダーシノビ』“最終回”の解禁も行われたイベント、『手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破！真夏に忍ばず大結集！ at シアターGロッソ』のTTFC独占見放題配信も決定。配信開始は秋頃を予定している。
神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ役の多和田は、『仮面ライダーシノビ』の最終回が制作されることになったことについて「2019年のスピンオフから7年越しで念願の最終回を迎えられて感無量です。『絶対撮ってくださいね！』と関係者にお会いする度に言っていたのですが、言い続けてみるものですね」とコメント。
「前作の『仮面ライダータイクーンmeets仮面ライダーシノビ』のエンディングで、まるでレギュラー放送の様な次回予告を、未来を見せてくださったことが今に繋がっていると思っています。まだ見たい、演りたいと思える作品を生み出してくださったこと、そして気持ちを受け止めて下さった制作陣にとにかく感謝しています」と話している。
そしてファンに向け、「ニンニンジャーの10周年突破イベントが出来たこともそうですが、僕がずっとシノビの続編を望み続けられたのは、ファンの皆さんも待ち望む声を届けてくださったからに他ないです。皆様も一緒に別の世界線のニチアサライダー、『仮面ライダーシノビ』の最終回を迎えましょう」とメッセージをおくった。
【写真】『手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破！真夏に忍ばず大結集！ at シアターGロッソ』にキャスト集結！
「仮面ライダーシノビ」は、『仮面ライダージオウ』（2018）テレビシリーズに2022年の未来の仮面ライダーとして登場。
「神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ」を数作に渡って演じ続けてきたのが多和田は、この新作で再び主演を務める。『仮面ライダーシノビ』の“最終回”は、TTFCにて配信。詳細は後日発表予定だ。
なお、この『仮面ライダーシノビ』“最終回”の解禁も行われたイベント、『手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破！真夏に忍ばず大結集！ at シアターGロッソ』のTTFC独占見放題配信も決定。配信開始は秋頃を予定している。
神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ役の多和田は、『仮面ライダーシノビ』の最終回が制作されることになったことについて「2019年のスピンオフから7年越しで念願の最終回を迎えられて感無量です。『絶対撮ってくださいね！』と関係者にお会いする度に言っていたのですが、言い続けてみるものですね」とコメント。
「前作の『仮面ライダータイクーンmeets仮面ライダーシノビ』のエンディングで、まるでレギュラー放送の様な次回予告を、未来を見せてくださったことが今に繋がっていると思っています。まだ見たい、演りたいと思える作品を生み出してくださったこと、そして気持ちを受け止めて下さった制作陣にとにかく感謝しています」と話している。
そしてファンに向け、「ニンニンジャーの10周年突破イベントが出来たこともそうですが、僕がずっとシノビの続編を望み続けられたのは、ファンの皆さんも待ち望む声を届けてくださったからに他ないです。皆様も一緒に別の世界線のニチアサライダー、『仮面ライダーシノビ』の最終回を迎えましょう」とメッセージをおくった。