山本千尋『おいしい給食 season4』出演決定！ ヒロインの体育教師役「自分史上最も元気で明るい役」
山本千尋が、10月より放送スタートする市原隼人主演ドラマ『おいしい給食 season4』（テレビ神奈川ほか）で新ヒロイン・平良美晴役を務めることが決定。山本の体育教師姿のキャラクタービジュアルとコメントが解禁された。
【動画】甘利田の前に広がる海 いざ、南国給食！ ドラマ『おいしい給食 season4』超特報
本作は、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原）と給食マニアの生徒が、「どちらが給食をおいしく食べるか」を競い合う姿を描く、笑って泣ける学園グルメコメディ。シリーズ開始から7年目を迎え、ドラマ3シーズン、劇場版映画4本を経て、給食偏愛教師・甘利田幸男が、ついに南国・沖縄の地へやって来る。
ほぼ全国民が体験している国民食・給食をテーマにした初のドラマとして、給食という“強制食”をいかにアレンジしておいしく味わうかという斬新な“メシテロ”に挑戦してきた本シリーズ。1984年に始まった物語は、1992年（平成4年）へと突入する。シリーズ全作を全力で駆け抜けてきた主演・市原の新たな挑戦が始まる。
この度、season4の新ヒロイン・平良美晴役を山本千尋が務めることが決定。
山本といえば、幼少期から中国武術を学び、世界ジュニア武術選手権大会で金メダルを2度獲得、さらに第3回ジャパンアクションアワードでは「ベストアクション女優優秀賞」を受賞するなど、アクション女優として名を馳せてきた実力派。これまでNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』のトウ役、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン2のリサ役、映画『アンダーニンジャ』の山田美月役など、数々の話題作でその存在感を発揮してきた。
そんな山本が、ついに本作で体育教師として「おいしい給食」の世界に参戦。酔うと酔拳が発動する甘利田と、今までのヒロインとは一味違う体育教師の美晴先生がどんな風に絡むのか注目だ。
山本は「体育の先生と聞き、『まさかのおいしい給食でアクションシーン！？中国武術出身だし、私も甘利田先生みたいに酔拳するのかな！？』と色々な妄想が膨らみましたが、自分史上最も元気で明るい役を頂けてご褒美のような時間でした」とにっこり。
そして「市原さんとおいしい給食のスタッフの皆様との出会いは私にとって財産です。私はおいしい給食のファンで、推しは甘利田先生で、人として俳優として大尊敬する方が市原隼人さんです」と、市原へのリスペクトをにじませた。
ドラマ『おいしい給食 season4』（全10話）は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで10月より順次放送。
※山本千尋のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山本千尋（平良美晴役）
体育の先生と聞き、「まさかのおいしい給食でアクションシーン！？中国武術出身だし、私も甘利田先生みたいに酔拳するのかな！？」と色々な妄想が膨らみましたが、自分史上最も元気で明るい役を頂けてご褒美のような時間でした。
とにかく毎日が楽しくて、現場に入ってからはさらに作品の大ファンになりましたし、ずっとこの現場にいたいと思う程でした。市原さんとおいしい給食のスタッフの皆様との出会いは私にとって財産です。皆さんとの撮影期間は自分自身をより好きになれるような時間となり、そんな素敵な方たちとご一緒させて頂けたことを光栄に思います。
私はおいしい給食のファンで、推しは甘利田先生で、人として俳優として大尊敬する方が市原隼人さんです。個性と彩りが豊かな「おいしい給食season4」、是非楽しみに秋までお待ち頂けますと嬉しいです。私も首を長くして放送を楽しみに待っております！
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本作は、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原）と給食マニアの生徒が、「どちらが給食をおいしく食べるか」を競い合う姿を描く、笑って泣ける学園グルメコメディ。シリーズ開始から7年目を迎え、ドラマ3シーズン、劇場版映画4本を経て、給食偏愛教師・甘利田幸男が、ついに南国・沖縄の地へやって来る。
この度、season4の新ヒロイン・平良美晴役を山本千尋が務めることが決定。
山本といえば、幼少期から中国武術を学び、世界ジュニア武術選手権大会で金メダルを2度獲得、さらに第3回ジャパンアクションアワードでは「ベストアクション女優優秀賞」を受賞するなど、アクション女優として名を馳せてきた実力派。これまでNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』のトウ役、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン2のリサ役、映画『アンダーニンジャ』の山田美月役など、数々の話題作でその存在感を発揮してきた。
そんな山本が、ついに本作で体育教師として「おいしい給食」の世界に参戦。酔うと酔拳が発動する甘利田と、今までのヒロインとは一味違う体育教師の美晴先生がどんな風に絡むのか注目だ。
山本は「体育の先生と聞き、『まさかのおいしい給食でアクションシーン！？中国武術出身だし、私も甘利田先生みたいに酔拳するのかな！？』と色々な妄想が膨らみましたが、自分史上最も元気で明るい役を頂けてご褒美のような時間でした」とにっこり。
そして「市原さんとおいしい給食のスタッフの皆様との出会いは私にとって財産です。私はおいしい給食のファンで、推しは甘利田先生で、人として俳優として大尊敬する方が市原隼人さんです」と、市原へのリスペクトをにじませた。
ドラマ『おいしい給食 season4』（全10話）は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで10月より順次放送。
※山本千尋のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山本千尋（平良美晴役）
体育の先生と聞き、「まさかのおいしい給食でアクションシーン！？中国武術出身だし、私も甘利田先生みたいに酔拳するのかな！？」と色々な妄想が膨らみましたが、自分史上最も元気で明るい役を頂けてご褒美のような時間でした。
とにかく毎日が楽しくて、現場に入ってからはさらに作品の大ファンになりましたし、ずっとこの現場にいたいと思う程でした。市原さんとおいしい給食のスタッフの皆様との出会いは私にとって財産です。皆さんとの撮影期間は自分自身をより好きになれるような時間となり、そんな素敵な方たちとご一緒させて頂けたことを光栄に思います。
私はおいしい給食のファンで、推しは甘利田先生で、人として俳優として大尊敬する方が市原隼人さんです。個性と彩りが豊かな「おいしい給食season4」、是非楽しみに秋までお待ち頂けますと嬉しいです。私も首を長くして放送を楽しみに待っております！