炭谷杏奈、15歳愛娘と“女子二人旅” おそろいパジャマ姿も
お笑い芸人・レイザーラモンHGの妻でタレント、実業家の住谷杏奈が30日にInstagramを更新。愛娘との韓国でのオフショットを披露した。
【別カット】住谷杏奈、15歳愛娘とのお揃いパジャマ2ショット
住谷が「久しぶりの韓国は娘と2人旅でした」と投稿したのは愛娘との韓国旅の模様を記録したオフショット。写真には、韓国で撮影された母娘のリンクコーデやお揃いのパジャマを着て仲良く並ぶ姿も収められている。
投稿の中で住谷は「わたしは美味しいお店とか美容スポットとかまわりたいお店がたくさんあって、でもメインは娘のダンスレッスンだったので、毎日送り迎えがありパズルのように日程調整した旅でした」とつづっている。
■住谷杏奈（すみたに あんな）
1983年2月1日生まれ。子役としてキャリアをスタートすると、18歳からグラビアアイドルとして活躍。2006年8月、レイザーラモンHGこと住谷正樹と入籍すると、2008年7月に第1子男児を出産。2011年には第2子女児を出産した。
引用：「住谷杏奈」Instagram（@annasumitani）
【別カット】住谷杏奈、15歳愛娘とのお揃いパジャマ2ショット
住谷が「久しぶりの韓国は娘と2人旅でした」と投稿したのは愛娘との韓国旅の模様を記録したオフショット。写真には、韓国で撮影された母娘のリンクコーデやお揃いのパジャマを着て仲良く並ぶ姿も収められている。
投稿の中で住谷は「わたしは美味しいお店とか美容スポットとかまわりたいお店がたくさんあって、でもメインは娘のダンスレッスンだったので、毎日送り迎えがありパズルのように日程調整した旅でした」とつづっている。
■住谷杏奈（すみたに あんな）
1983年2月1日生まれ。子役としてキャリアをスタートすると、18歳からグラビアアイドルとして活躍。2006年8月、レイザーラモンHGこと住谷正樹と入籍すると、2008年7月に第1子男児を出産。2011年には第2子女児を出産した。
引用：「住谷杏奈」Instagram（@annasumitani）