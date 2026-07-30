五輪2大会出場のラグビー美女26歳、“腕隠し”ショット「可愛くて強くて素敵」の声
ラグビー選手で自衛官の梶木真凜が29日にInstagramを更新。ノースリーブ姿を披露すると、ファンから「可愛くて強くて素敵」「ナイス筋肉」といった声が集まった。
【写真】ラグビー美女26歳、隠していたたくましすぎる“腕” ほかかわいらしい浴衣姿も
梶木が投稿したのは自身のノースリーブ姿を撮影した2枚のオフショット。1枚目は手を後ろに組んでカメラに微笑みかける梶木を正面から捉えたソロショットになっていて、続く2枚目は、彼女の姿を横から撮った写真になっている。
1枚目の写真には「腕隠し」、2枚目の写真には「腕盛れ」とつづった梶木。2枚目の写真で肩と腕の発達した筋肉があらわになると、ネット上には「可愛くて強くて素敵です！」「鍛えていてBeautiful」「良い三頭筋です」「ナイス筋肉」などの反響が寄せられている。
■梶木真凜（かじき まりん）
1999年9月20日生まれ。福岡県出身。幼少期からラグビーを始め、2021年には東京オリンピックの7人制ラグビー女子日本代表に選出。2024年にはパリオリンピックの7人制ラグビー女子日本代表内定選手にも選ばれている。Instagramではラグビーでの活動のほか、浴衣姿などプライベートショットも公開し、ファンを喜ばせている。
引用：「梶木真凜」Instagram（@maguro920）
【写真】ラグビー美女26歳、隠していたたくましすぎる“腕” ほかかわいらしい浴衣姿も
梶木が投稿したのは自身のノースリーブ姿を撮影した2枚のオフショット。1枚目は手を後ろに組んでカメラに微笑みかける梶木を正面から捉えたソロショットになっていて、続く2枚目は、彼女の姿を横から撮った写真になっている。
■梶木真凜（かじき まりん）
1999年9月20日生まれ。福岡県出身。幼少期からラグビーを始め、2021年には東京オリンピックの7人制ラグビー女子日本代表に選出。2024年にはパリオリンピックの7人制ラグビー女子日本代表内定選手にも選ばれている。Instagramではラグビーでの活動のほか、浴衣姿などプライベートショットも公開し、ファンを喜ばせている。
引用：「梶木真凜」Instagram（@maguro920）