日本でもおなじみ「クイズ＄ミリオネア」の米国版「Who Wants to Be a Millionaire」で、俳優のベン・アフレックが最高賞金100万ドル（約1億6350万円）を獲得した。賞金は、アフレックが設立した、東コンゴ地域の人々を支援する非営利団体「東コンゴ・イニシアティブ」へ寄付されるという。

7月29日（現地時間）放送回に出演したアフレックは、クイズ番組「ジェパディ!」のチャンピオンであるジェイミー・ディンの助けを借りながら、最終問題まで到達。その内容は「米大統領によって恩赦を受けなかった七面鳥はどれ？」というもので、ふたりとも答えが分からなかった。

そこで、救済措置のひとつ「ライフライン」を使って司会のジミー・キンメルに質問すると、キンメルは「100％の確信はない」としながらも、「D) スパゲッティ＆ミートボール」と推測。その後、別の「ライフライン」でディンのトリビア仲間に電話をかけるも、彼も答えを知らなかった。

最終的にアフレックはキンメルの推測に賭け、「ファイナルアンサー」として確定。長い沈黙を経て正解が発表されると、アフレックは大喜びでディンと抱き合った。アフレックの解答と正解後の歓喜の様子は、米の動画で確認することができる。

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なお、同番組では約1年前に、アフレックの親友であるマット・デイモンが最高賞金を獲得。デイモンも同様に、「ジェパディ!」のチャンピオンで現司会者のケン・ジェニングスとコンビを組み、賞金は慈善団体に寄付していた。

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