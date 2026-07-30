GK鈴木彩艶めぐる攻防 パリSGは「獲得後にレンタル放出」ユベントスは「資金問題に直面」
イタリア１部パルマの日本代表ＧＫ鈴木彩艶の獲得に乗り出しているフランス１部パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）とイタリア１部ユベントスの攻防が注目されている。
欧州ビッグクラブが熱視線を注ぎ、争奪戦の様相を呈している。フランスメディア「ＦＯＯＴＭＥＲＣＡＴＯ」は「パリ（ＳＧ）が主導権を握った。クラブ間で最初の接触があった。しかしＰＳＧは日本人ＧＫと契約し、その後は１シーズンレンタルに出すことを検討している。これは奇妙に思える」と指摘。大金を支払って獲得するのにあえて他クラブでプレーさせる方針に異を唱えた。
一方、ユベントスについては「パリＳＧを出し抜くための努力を加速させている。ルチアーノ・スパレッティ監督は鈴木のファンで選手本人とその関係者と連絡を取り合い、移籍を説得しようとしている。これは（パリＳＧの）ルイス・エンリケ監督と異なり、スタメンの座を保証できるから重要なのだ」と報道。ただ「パルマは３０００万ユーロ（約５６億１０００万円）を要求している。ユベントスは、それほどの金額を支払うつもりはないようで、最初のオファーは拒否された」と伝えていた。
パリＳＧはスタメンを確約できず、ユベントスは資金問題に直面。同メディアは「しかし、彼らの最優先事項は依然として鈴木だ」と指摘しており、今後、争奪戦は激化しそうだ。