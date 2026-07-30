ハグリッドの小屋が初のハロウィーングッズに スタジオツアー東京限定コレクション発売へ
映画映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの魔法の世界を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター」やハリー・ポッター ショップ各店舗で、ハロウィーンシーズン限定の新商品「ハグリッドの小屋コレクション」が8月5日より順次発売される。
【画像】「ハグリッドの小屋コレクション」商品写真
同コレクションは、スタジオツアー東京で初開催されるハロウィーン特別企画「闇の魔術のハロウィーン」に先駆けて展開されるもの。ハグリッドが暮らす小屋をテーマにしたコレクションは今回が初めてとなる。
ホグワーツ魔法魔術学校の「ホグワーツの鍵と森の番人」を務めるハグリッドが暮らす小屋は、主人公ハリーやロン、ハーマイオニーがたびたび訪れ、温かな交流や物語の転機となる場面が描かれた印象的な場所のひとつ。今回のコレクションは、ハグリッドの小屋をイメージし、バーガンディ、グリーン、クリームカラーを基調にデザイン。かぼちゃやファング、バックビークなど、ハグリッドゆかりのモチーフを取り入れた、秋らしい温かみのあるアイテムがそろう。
ラインアップには、日本限定Tシャツをはじめ、ソックス、バックビークのイラストをあしらったマグカップ、カップ＆ストロー、ガラスキャンドル、ティーライトホルダー、ミニスノードーム、バッグチャーム、ピンバッジ、ニットセーター、ブランケットなど、ファッションからインテリアまで幅広い商品が登場する。
商品は8月5日よりスタジオツアーショップ、ハリー・ポッター ショップ原宿／赤坂で順次発売。一部商品はオンラインショップで8月3日から先行販売される。
また、スタジオツアー東京では9月10日から11月8日まで、開業以来初となるハロウィーンイベント「闇の魔術のハロウィーン」を開催。映画「ハリー・ポッター」シリーズで描かれた、闇の帝王ヴォルデモート卿と魔法界を恐怖に陥れた“闇の魔術（ダーク・アーツ）”の世界観をテーマに、館内がスリリングな空間へと変貌する。
■商品ラインナップ（すべて税込）
ハグリッドの小屋 日本限定 Tシャツ（4800円）※赤坂取り扱いなし
ハグリッドの小屋 ソックス（2500円）
ハグリッドの小屋 カップ＆ストロー（3500円）
ハグリッドの小屋 バックビーク マグカップ（2400円）
ハグリッドの小屋 マグカップ（4000円）
ハグリッドの小屋 ガラスキャンドル（5000円）
ハグリッドの小屋 ティーライトホルダー（4200円）
ハグリッドの小屋 ミニ スノードーム（2500円）
ハグリッドの小屋 バックビーク ヘアクリップ（2000円）
ハグリッドの小屋 バックビーク バックチャーム（1800円）
ハグリッドの小屋 ヘドウィグ バッグチャーム（1800円）
ハグリッドの小屋 ピンバッジ（3000円）
ハグリッドの小屋 マグネット（1800円）
ハグリッドの小屋 オーナメント（3500円）
ハグリッドの小屋 ニット セーター（8000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 Tシャツ（3800円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 パジャマセット（5500円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 ブランケット（5000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 クッション（3500円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 ティータオル セット（2200円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 プレート（2000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 クッキー型 セット（2800円）※赤坂ショップ取り扱いなし
All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WBSHIELD: © & TM WBEI. Publishing Rights © JKR.
【画像】「ハグリッドの小屋コレクション」商品写真
同コレクションは、スタジオツアー東京で初開催されるハロウィーン特別企画「闇の魔術のハロウィーン」に先駆けて展開されるもの。ハグリッドが暮らす小屋をテーマにしたコレクションは今回が初めてとなる。
ラインアップには、日本限定Tシャツをはじめ、ソックス、バックビークのイラストをあしらったマグカップ、カップ＆ストロー、ガラスキャンドル、ティーライトホルダー、ミニスノードーム、バッグチャーム、ピンバッジ、ニットセーター、ブランケットなど、ファッションからインテリアまで幅広い商品が登場する。
商品は8月5日よりスタジオツアーショップ、ハリー・ポッター ショップ原宿／赤坂で順次発売。一部商品はオンラインショップで8月3日から先行販売される。
また、スタジオツアー東京では9月10日から11月8日まで、開業以来初となるハロウィーンイベント「闇の魔術のハロウィーン」を開催。映画「ハリー・ポッター」シリーズで描かれた、闇の帝王ヴォルデモート卿と魔法界を恐怖に陥れた“闇の魔術（ダーク・アーツ）”の世界観をテーマに、館内がスリリングな空間へと変貌する。
■商品ラインナップ（すべて税込）
ハグリッドの小屋 日本限定 Tシャツ（4800円）※赤坂取り扱いなし
ハグリッドの小屋 ソックス（2500円）
ハグリッドの小屋 カップ＆ストロー（3500円）
ハグリッドの小屋 バックビーク マグカップ（2400円）
ハグリッドの小屋 マグカップ（4000円）
ハグリッドの小屋 ガラスキャンドル（5000円）
ハグリッドの小屋 ティーライトホルダー（4200円）
ハグリッドの小屋 ミニ スノードーム（2500円）
ハグリッドの小屋 バックビーク ヘアクリップ（2000円）
ハグリッドの小屋 バックビーク バックチャーム（1800円）
ハグリッドの小屋 ヘドウィグ バッグチャーム（1800円）
ハグリッドの小屋 ピンバッジ（3000円）
ハグリッドの小屋 マグネット（1800円）
ハグリッドの小屋 オーナメント（3500円）
ハグリッドの小屋 ニット セーター（8000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 Tシャツ（3800円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 パジャマセット（5500円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 ブランケット（5000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 クッション（3500円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 ティータオル セット（2200円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 プレート（2000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハグリッドの小屋 クッキー型 セット（2800円）※赤坂ショップ取り扱いなし
All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WBSHIELD: © & TM WBEI. Publishing Rights © JKR.