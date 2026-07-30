土屋太鳳主演『マッチング TRUE LOVE』、クァク・ドンヨン“ソンイル”が佐久間大介“吐夢”に詰め寄る 場面写真解禁
俳優・土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』（9月25日公開）の場面写真が解禁された。
【場面カット】スーツ姿で経営者らしい一面を見せるイ・ソンイル
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編となる。舞台は、マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップ。アプリ婚連続殺人事件から2年後の、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。
今作から加わるキャストの1人が、韓国出身の俳優であるクァク・ドンヨン。韓国ドラマなどの話題作に出演し、日本でも人気を誇るクァクが、今作で日本映画初出演を果たす。クァクが演じるのは、韓国人の会社経営者のイ・ソンイル。当初は、「恋に奥手な清純派の箱入り娘」の高田綾子（花瀬琴音）とマッチングし、穏やかな時間を楽しむかに見えたが、やがてツアーは狂気に包まれていく。混乱を極める中、主人公・輪花（土屋）を支えながら、吐夢（佐久間）に疑惑の目を向ける重要人物として、物語の鍵を握る存在だ。
出演にあたりクァクは、「内田英治監督と土屋太鳳さんのお名前を拝見しただけで、ぜひ参加したいと思いました。お2人の作品は以前から楽しく拝見していましたし、海外プロダクションとの仕事にも興味があったので、その第一歩としてこれ以上ない作品だと感じました」と日本映画への出演を決意した理由を明かす。
さらに、約2ヶ月にわたる日本での撮影を振り返り「韓国とは少し異なる現場の文化に戸惑いながらも、とても新鮮で興味深く感じました。その後は日を追うごとに、土屋太鳳さんをはじめ多くの俳優の皆さんや現場スタッフの方々が、僕が早くなじめるようにたくさん助けてくださり、そのおかげで緊張もほぐれ、楽しくリラックスした気持ちで撮影に臨むことができました」と撮影現場での交流を明かした。また、「言葉や国が違っても、非言語的な表現を大切にすれば、伝えたい感情やメッセージはしっかりと届くのだと感じました。同時に、それぞれの言語が持つ固有の情緒が確かに存在するということも改めて感じました」と国境を越えた作品づくりで得た学びについても語った。
そして今回、そんなクァクが演じるソンイルの新たな場面写真が解禁。韓国で会社を経営するソンイルが、スーツ姿でパソコンに向かう経営者らしい一面を見せる姿や、日本で開催されるマッチングツアーに参加し、ジャケット姿でさわやかな笑顔を見せる姿、険しい表情をのぞかせる横顔などが収められている。さらに、輪花を追ってツアーに潜り込んだ吐夢に疑いの目を向けるツアーメンバーの前で、写真を手に吐夢に詰め寄る姿や、どこか不穏な表情の輪花と共に並んで歩く姿も解禁された。
ソンイルが吐夢を追い詰める理由とは。そして、輪花とソンイルの関係とは──。
【場面カット】スーツ姿で経営者らしい一面を見せるイ・ソンイル
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編となる。舞台は、マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップ。アプリ婚連続殺人事件から2年後の、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。
出演にあたりクァクは、「内田英治監督と土屋太鳳さんのお名前を拝見しただけで、ぜひ参加したいと思いました。お2人の作品は以前から楽しく拝見していましたし、海外プロダクションとの仕事にも興味があったので、その第一歩としてこれ以上ない作品だと感じました」と日本映画への出演を決意した理由を明かす。
さらに、約2ヶ月にわたる日本での撮影を振り返り「韓国とは少し異なる現場の文化に戸惑いながらも、とても新鮮で興味深く感じました。その後は日を追うごとに、土屋太鳳さんをはじめ多くの俳優の皆さんや現場スタッフの方々が、僕が早くなじめるようにたくさん助けてくださり、そのおかげで緊張もほぐれ、楽しくリラックスした気持ちで撮影に臨むことができました」と撮影現場での交流を明かした。また、「言葉や国が違っても、非言語的な表現を大切にすれば、伝えたい感情やメッセージはしっかりと届くのだと感じました。同時に、それぞれの言語が持つ固有の情緒が確かに存在するということも改めて感じました」と国境を越えた作品づくりで得た学びについても語った。
そして今回、そんなクァクが演じるソンイルの新たな場面写真が解禁。韓国で会社を経営するソンイルが、スーツ姿でパソコンに向かう経営者らしい一面を見せる姿や、日本で開催されるマッチングツアーに参加し、ジャケット姿でさわやかな笑顔を見せる姿、険しい表情をのぞかせる横顔などが収められている。さらに、輪花を追ってツアーに潜り込んだ吐夢に疑いの目を向けるツアーメンバーの前で、写真を手に吐夢に詰め寄る姿や、どこか不穏な表情の輪花と共に並んで歩く姿も解禁された。
ソンイルが吐夢を追い詰める理由とは。そして、輪花とソンイルの関係とは──。