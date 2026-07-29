〈「強烈な便意で夜も眠れない」大腸の病気でも、がんでもない…“原因不明の水便”に悩む公務員を襲った【本当の病名】〉から続く

毎朝襲う謎の激しい下痢。トイレから出られず日中も「いつ暴発するか」と怯える日々。大きな病院で内視鏡検査を受けるも異常はなく、途方に暮れる公務員の「私」が駆け込んだ精神科で告げられた本当の病名は「うつ病」だった――。

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うつ病のリアルを、現役税務署員である大蔵主税氏の新刊『税務署員うつうつ日記』（三五館シンシャ）より一部抜粋してお届け。なお、登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

うつになった税務署員

「仕事はどうしたらいいでしょうか？」

私がそう尋ねると、医師は「薬を飲みながら出られるようであれば出てもらって構いません。もし休職するのであれば診断書を書きますよ」と言った。

家に帰ったあと、私は松村統括官宛に電話で、うつ病と診断されたことを伝えた。

「そうですか。診断書は出ますか？」

松村統括官は感情の見えない声でそう言った。

とりあえず数日休んで、症状が上向いたら、薬を飲みながら出勤しよう。私はそう考えて、その日から抗うつ薬を飲み始めた。医師の説明によると、一般的に抗うつ薬は効果が出るのに2〜3週間はかかるという。

朝、かつてなら胃をキリキリとさせて飛び起きていた時間にただ天井のシミを見つめる。カーテンの隙間から漏れる陽光が埃をキラキラと反射させる。苦しめられた下痢の症状は治まったが、重苦しさが全身を包み込む。

休職診断書を郵送したあと、毎朝、松村統括官に休暇の連絡を入れた。

「すみません。今日も体調が悪いので、一日休暇をお願いします」

「わかりました。お大事に」

これを毎日行なう。電話をかけるたび、気持ちが沈んでいく。私も嫌だったが、松村統括官も辟易としていたのだろう。

2週間がすぎても出勤できる気がしない

2週間がすぎても、薬の効果は実感できなかった。出勤できる気がしない。

できることなら仕事をやめたい。仕事をやめたら生活していけない。仕事に行くのがつらい。仕事はやめられない……。考えが堂々めぐりする。松村統括官のほうから「この際、まとめて休職したほうがいいのでは」と提案してくれた。

妻とともに再び病院を訪れ、仕事に出られないことと松村統括官からの提案を報告した。医師は再度、「うつ病のため、1カ月の休養が必要」という診断書を書いてくれた。その診断書を提出し、まずは1カ月の休職となった。

ところが、事態は好転しなかった。

社会からこぼれ落ちてしまった悲しみ

空腹は感じるが、何かを食べたいという欲求が消失した。心配した妻が用意してくれた軽食を口に運んでも、無機質な固形物がのどを通っていくだけで、美味しいという感覚がない。同時に、外に出かけたいという気持ちもなくなった。私は、家で一日中横になって寝ていた。

平日の朝、まだ幼い長女が私に声をかけてくれる。きっと妻が、そうするように促したのだろう。

「パパ、だいじょうぶ？」

「うん、大丈夫だよ」

できるだけ明るい声で言う。

布団の中で天井を見上げていると、時折、不意に涙がこぼれる。自分が社会からこぼれ落ちてしまったという事実に涙が出る。

1カ月の休職期間はあっという間にすぎた。起きる気力もなく、朝から晩までごろごろと布団ですごした。

1カ月半がすぎるころ、ようやく外に出てみたいという意欲が湧いてきた。医師からも「短時間でもいいから、外の空気に触れてみて」と勧められ、近所の散歩から始めた。

体力が少し戻ってきたところで、私は次のステップに進んだ。地元の公立図書館へ“出勤”することにしたのだ。

私は図書館の片隅にある、税務署のデスクに似た事務椅子を選んで座った。最初は30分座っているだけで背中が痛み、これまでよく一日中座り続けることができたものだと驚いた。

こんな調子だったから、1カ月の休職はさらに1カ月延び、その後もう1カ月延長された。当初1カ月で復帰する予定だったが、結局3カ月にわたって仕事を休むことになった。

給料は手取り25万円だったが、休職3カ月目には18万円にまで減った。それはそうだろう。3カ月間、まったく仕事をしていないのだ。給料をくれるだけありがたいと思わねばなるまい。

ようやく出た復職許可

休職に入って3カ月半がすぎたころ、ようやく医師から復職の許可が出た。

これでまともな生活に戻れるという気持ちとともに、以前と同じように働けるのかとか、周囲の視線はどうかといった心配も湧きあがる。松村統括官に連絡を入れると、「一度、みんなにあいさつに来てくださいね」と言われた。

R税務署では病気休暇明けや育休明けの折など、復帰の前に職場を訪れ、あいさつするのが慣例だった。誰かが強く命じるわけではないが、みんな当たり前にそうしていたし、従わなければ浮く空気があった。

復帰の前日、職場にあいさつに赴いた。

「長いあいだ、お休みをいただき、ご迷惑とご心配をおかけしました。明日から復帰させていただきます。まだ本調子ではありませんが、体調と相談しながら少しずつ業務に取り組んでまいります」

うつ病のことには触れず、そんなあいさつをした。みんなは自分のことをどう思っているのだろう。周囲の視線がなんとなく怖かった。

復職の日、妻はアイロンをかけたワイシャツを用意してくれた。久しぶりに触れるワイシャツの白さが目に痛かった。

「本当に大丈夫かな」

家を出る前、そんな不安を漏らすと、妻は「ゆっくりやっていこうよ」と言ってくれた。

復帰は半日勤務からのスタートだった。自分のデスクに座ると、周囲の視線が背中に刺さるのを感じた。それでも同僚はみな温かい言葉をかけてくれた。松村統括官は以前のような激しい𠮟責をしなくなった。

「無理はしなくていいので、まずはできる範囲でやってください。何かあれば、ほかの人に振るから遠慮なく言ってください」

松村統括官にも“いつ壊れるかわからない機械”を扱うような警戒があったのだろう。税務署という組織の中で、彼女も管理職として自分を守り、組織を円滑に回していかなければならないのだ。職場には、私の事情に踏み込みすぎないようにしようとする距離感が保たれていた。

以前と同じ仕事をこなせるように

2週間後に6時間勤務に、そしてさらに2週間後に8時間の通常勤務に戻ることになった。業務の内容も簡単なものから始め、だんだんと複雑なものへシフトしていった。ふつうに働けることが何より嬉しかった。

復職して3カ月後には、休職する以前と同じ仕事をこなせるようになった。

徐々に薬も減らしていき、1年が経つころには薬を飲まなくてもよくなった。

定期的に受診していた病院で医師から言われた。

「あなたの状態は寛解と言っていいと思います。今日でひとつの区切りにしましょう」

ついに精神病薬の服用もやめ、定期的な通院をしなくてもよくなったのだ。

「寛解」と告げられた日、私はケーキを買って家に帰った。それを見た妻はすべてを察したようだった。

「『寛解』だって。もう、通院の間隔も延ばしていいって言われたよ」

「本当に良かったぁ」

リビングで夫婦で喜びを分かち合った。

突然現れた「新たな異変」

うつ病は再発の多い病気といわれる。発症の引き金となった性格の傾向や職場環境などのストレス要因が改善されないままだと、再び負荷がかかることで症状の再燃を招くケースがあるのだという。

「自分が休んでいた数カ月間、みんなに迷惑をかけた。その分を取り返さないといけない」

焦ってはいけないとわかっていながら、心のどこかにはそんな気持ちが残っていた。松村統括官は「あまり無理しないで」とたびたび声をかけてくれたが、そのたびに私は心配をかけまいとこんなふうに返した。

「大丈夫です。医者も寛解って言ってくれていて、もう調子は万全ですから」

寛解と告げられてから数カ月がすぎたころ、異変は突然現れた。

いつもどおり休憩室で昼食の弁当を食べ、午後の勤務に戻ったところで急に頭の中に靄がかかったようになった。思考がまとまらず、脳がフリーズした感覚だ。

（まただ……）

説明が難しいのだが、感覚的に「うつ病が再発した」と直感した。

脳の中に黒いインクを流し込まれたような感覚が広がっていく。「再発」の恐怖が全身を覆い、身動きがとれない。私はすぐに松村統括官のデスクに行った。

「どうも体調が悪いので、今日はこのまま休ませていただけないでしょうか」

松村統括官はぎょっとした顔で私をまじまじと見た。なんと言っていいのか迷っているようだった。

「わかりました」

その声にはあきらめがまじっているようにも感じられた。そのあと、どうやって家に帰ったのか、私にはそのときの記憶がない。

翌日、私は妻とともに精神科に行った。

「ずっと調子よかったのですが、昨日の昼食後、仕事中に急に体調が悪くなりました。頭の中に靄がかかって仕事どころではなくなりました」

そこまで説明すると医師は静かに口を開いた。

「残念ですが…」

「残念ですが、うつ病が再発しています。とりあえず1カ月休職してください。薬を処方し、診断書もすぐ書きます」

診察は5分もかからなかった。最初の診察時には細こまごました項目のストレスチェック表への記入や30分以上の問診があったが、そういったことは何もない。

うつ病を再発させる患者は多く、医師にしてみたら“即決”だったのだろう。

やはり再発だ。またかよ……。自分自身に落胆していた。このときのショックは1回目のうつ病の診断時よりもはるかに大きかった。

この先も自分の人生は「再発」→「復帰」→「再発」→「復帰」と無限ループを繰り返すのではないか。これは努力とか根性とかではどうにもならない。どう対処したらいいのかわからない。そのことが大きな絶望感だった。そもそも国税局に入ったこと自体が誤りだったのではないか。そんなことまで考えた。将来が完全に閉ざされた気がした。

前任のT税務署時代、同僚に1年以上、休職している職員がいた。

50代の広瀬さんは大学卒業後、国税局に入り税務署勤務一筋の男性で、実直で責任感が強かった。T税務署に勤めたのは私より1年先だったから、私が赴任した折にもあれこれと親身にアドバイスしてくれた。

広瀬さんはあるとき、突然うつ病で休職することになった。数カ月休んだあと、専門医から復職の許可を得て「お試し出勤」として半日勤務からスタートし、2週間続けたあと正式に復職した。ところが、またすぐ体調を崩し休職となった。

「たいへんだな」と思ったものの、どこか遠い出来事で、自分には関係のない話として片付けていた。結局、広瀬さんはそのまま休職を続け、私がT税務署からR税務署に異動するまで復帰することはなかった。

空席になったままの広瀬さんのデスクを思い出した。あのとき他人事のように眺めていた光景の中に、今度は自分が入り込んでいく。私は逃げ場のない不安に包まれていった。

きっとこの職場は自分に合っていない

「体が拒否しているのかもしれませんね」

2度目の休職中、診察室で精神科医にそう言われたとき、妙に納得してしまった。

仕事に行く前、朝、目覚めた瞬間に胸の奥が重く沈むあの感じは、理屈では説明できない。きっとこの職場は自分に合っていないということなのだろう。

それでも、やめるという選択肢を考えると足がすくむ。

やめてしまえば楽になる。少なくともこの重苦しい朝からは解放されるだろう。

だが同時に、安定した収入も、保障された身分も、公務員という世間体もすべてを失う。先の見えない不安がその先に広がっている。

その点、休職という制度は救いだ。完全には離れず、かといって働かなくてもよい。福利厚生も整っているので、収入は少なくなるものの生活はなんとか維持できる。だからこそ、中途半端に留まり続けることができてしまう。

復職して、また調子を崩して、再び休む――そんな循環に入ってしまう人の気持ちが今ならよくわかる。

「まだやれる。またがんばろう」「もう無理だ。早くやめたほうがいい」

その2つの声が、頭の中で交互にささやく。どちらもそれらしく聞こえるから厄介だ。

結局のところ、やめるという決断のほうが大きな勇気を必要とするのだろう。

3カ月の休職を経て、私は再び職場に復帰することになった。

2回目の復帰後、私の中で働き方についての考えは大きく変わった。以前のように、目の前の仕事に全力で没頭することはできない。いや、できないのではなく、してはいけないのだと、どこかで自分に言い聞かせている。

復帰する前、精神科医からはこんなアドバイスをもらった。

「1週間をマラソンだと考えてみてください。マラソンのスタートから全力疾走するランナーはいません。まずスタートは様子見です。中盤から終盤まで、まだまだ長い距離を走らないといけないのですから。自分の体調と相談しながら、月曜から金曜まで休まず働けるように、1週間を見通して体調管理しながら働いてみてください」

その言葉をきっかけに、私は働き方を見直した。とにかく1週間を途切れさせずに走り切ることを最優先にする。

朝、仕事を始めても意識のどこかで時間の経過を測っている。

30分をメドにして、いったん仕事に区切りをつける。まだ終わっていない作業があっても、だ。以前なら考えられない行動だった。

休憩も時間どおりたっぷりとる。そして、退庁時間の5時が近くなると、15分前には片付けを始めて帰る準備に取りかかる。周囲から見れば、どこか落ち着きのない動きに映るだろう。昔の私だったら、「手抜きだ」と憤慨したかもしれない。

それでも私は構わない。気分が落ちる前、疲れが溜まる前に、先回りしてブレーキを踏む。それが今の自分に許された、唯一の働き方なのだ。

仕事に追われ、昼休みも取らず、終業後も机にかじりついていた日々。あのころはそれが正しいと思っていた。だが、その先に待っていたのはうつ病と、それにともなう長くつらい休職だった。

「働けるだけでありがたい」

私はあえて手を抜く。T税務署時代、よく愚痴を言い合った脇田さんの言葉がよみがえる。

「全部まともに受け止めとったら身ぃもたんで。適当に力抜いてやらんと」

そのときは聞き流していたが、今思えば、金言だった。正確には「抜く」というより「残す」。明日に回せるものは回し、無理に詰め込まない。全身全霊で働かないことを自分に課すようになった。

そして、体調が少しでも崩れたと感じたら、迷わず休暇を取る。それもまた、以前の自分にはなかった選択だ。多少の不調なら押してでも出勤する、それが責任だと思っていた。しかし、今は違う。無理を重ねて、再び長期の休みに入ることのほうがよほど大きな損失になると、身をもって知っている。

「働けるだけでありがたい」――この言葉はきれいごとではなかった。机に向かい、仕事ができる。それが今の私には以前よりもずっと重みを持って感じられる。

（大蔵 主税／Webオリジナル（外部転載））