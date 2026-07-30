ウクライナ出身美女、ワールドクラスの圧倒的美ぼうで人生初グラビア！
30日発売の「週刊ヤングジャンプ」35号の巻末グラビアに、“東欧のダイヤモンド”ウクライナ出身の美女、ブラダが登場。雑誌初登場にして、初水着姿を披露するという。
【写真】ウクライナ美女の人生初グラビアに、正統派美少女19歳も初登場「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー（7枚）
ウクライナ出身、ワールドクラスの美ぼうとスタイルを持ち合わせた“ブラちゃみ”が、雑誌初登場＆初水着！ 4ヵ国を操るマルチリンガルで、誰もが納得する圧倒的な美しさと愛嬌のある愛らしい性格が魅力のハイスペック美女！ 透明感とかわいさあふれるブラちゃみの人生初グラビアを目に焼き付けろ。
グラビア新企画「YJ ブルーム」Vol. 13 には、『私が女優になる日＿』season3にてグランプリの大和奈央が登場。正統派“大和撫子”に思わず見蕩れてしまうこと間違いなし！
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