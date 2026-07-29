ROLLY、ド派手な衣装で輝く 実写『モアナと伝説の海』のタマトアは「最高にグレードアップ」
ミュージシャンのROLLYが29日、都内で行われたディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）のミュージカルプレミアに参加した。
【写真】サプライズに…号泣するTSUZUMI
強烈な個性で人気を誇る巨大なカニ・タマトア役の日本版声優は、ROLLYがアニメーション版から続投。誰よりも輝く衣装で登場したROLLYは「最高の『モアナ』日和になりましたことを大変喜ばしく思います。私の演じるタマトアはかつて茶色くて地味なカニでしたが、今はゴージャスになれて幸せだぜ、ベイビーということで、どうぞよろしくお願いします」と役さながらにコメント。そして実写版の魅力について「皆さんは最高に幸運なのよ！なぜならば最高にグレードアップした、このタマトアを体験する夜なんですもの！」と高らかに呼びかけ、観客もわいていた。
この日はME:IのTSUZUMI、尾上松也、屋比久知奈、キムラ緑子、福井晶一、真瀬はるか、倉田瑛茉が登壇。モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」、マウイ役日本版声優の尾上松也が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱。さらに、アニメーション版でモアナ役日本版声優を務め、本作ではエンドソングアーティストとして参加した屋比久知奈も駆けつけ、3人で日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」を初披露した。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
さらに、昨年公開された実写版『リロ＆スティッチ』で日本版声優を務めたリロ役・永尾とナニ役・MOMONAが、ディズニーファミリーとして“モア夏2026”を盛り上げるために応援に駆けつけた。
【写真】サプライズに…号泣するTSUZUMI
強烈な個性で人気を誇る巨大なカニ・タマトア役の日本版声優は、ROLLYがアニメーション版から続投。誰よりも輝く衣装で登場したROLLYは「最高の『モアナ』日和になりましたことを大変喜ばしく思います。私の演じるタマトアはかつて茶色くて地味なカニでしたが、今はゴージャスになれて幸せだぜ、ベイビーということで、どうぞよろしくお願いします」と役さながらにコメント。そして実写版の魅力について「皆さんは最高に幸運なのよ！なぜならば最高にグレードアップした、このタマトアを体験する夜なんですもの！」と高らかに呼びかけ、観客もわいていた。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
さらに、昨年公開された実写版『リロ＆スティッチ』で日本版声優を務めたリロ役・永尾とナニ役・MOMONAが、ディズニーファミリーとして“モア夏2026”を盛り上げるために応援に駆けつけた。