永尾柚乃、実写『モアナと伝説の海』で鳥肌「空調はちょうどよかったんですけど」
俳優の永尾柚乃が29日、都内で行われたディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）のミュージカルプレミアに参加した。
【写真】かわいい…えまちゃんこと倉田瑛茉も登場
この日はME:IのTSUZUMI、尾上松也、屋比久知奈、キムラ緑子、福井晶一、真瀬はるか、ROLLY、倉田瑛茉が登壇。モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」、マウイ役日本版声優の尾上松也が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱。さらに、アニメーション版でモアナ役日本版声優を務め、本作ではエンドソングアーティストとして参加した屋比久知奈も駆けつけ、3人で日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」を初披露した。
さらに、昨年公開された実写版『リロ＆スティッチ』で日本版声優を務めたリロ役・永尾とナニ役・MOMONAが、ディズニーファミリーとして“モア夏2026”を盛り上げるために応援に駆けつけた。歌唱の感想について永尾は「すぐに言葉が出ないぐらい素晴らしかった。屋比久さんは地球中が明るくなるようなお声、松也さんは地球中を丸ごと包み込むようなお声、TSUZUMIさんは地球中の人がずっと聴いていたくなる真っすぐな力強いお声で、それが合わさって最高でした」と9歳とは思えないレポート。さらに本作を鑑賞した感想については「『モアナ』が海と心を通わせるシーンで鳥肌が立った。寒くないのに。空調はちょうどよかったんですけど。すごく感動しました。それにマウイとモアナの歌も素晴らしいし。みんな愛おしくなるキャラばっかり。ぜひ映画館で『モアナと伝説の海』の冒険を一刻も早く見届けてほしいです」と熱弁し、松也は「今後のコメントを全部おまかせしたい」と饒舌ぶりに驚いていた。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
【写真】かわいい…えまちゃんこと倉田瑛茉も登場
この日はME:IのTSUZUMI、尾上松也、屋比久知奈、キムラ緑子、福井晶一、真瀬はるか、ROLLY、倉田瑛茉が登壇。モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」、マウイ役日本版声優の尾上松也が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱。さらに、アニメーション版でモアナ役日本版声優を務め、本作ではエンドソングアーティストとして参加した屋比久知奈も駆けつけ、3人で日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」を初披露した。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。