尾上松也、ドウェイン・ジョンソンは「めちゃくちゃいい匂い」 汗で衣装がスケスケになり肉体美をチラ見せ
ME:IのTSUZUMI、尾上松也が29日、都内で行われたディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）のミュージカルプレミアに参加した。
【全身ショット】スタイル良すぎ！ド派手なスタイルで登場したROLLY
先日、マウイ役のドウェイン・ジョンソンがモアナ役のキャサリン・ランガイアと共に来日し、TSUZUMIと松也は対面した。ドウェインの印象について質問されると松也は「めちゃくちゃいい匂いがしました。甘い香りがしました」と明かして笑わせる。「ドウェインさんはサービス精神が旺盛で。予定時間を超えてもファンの皆さんと交流していた。優しくておおらかで。でも本当に暑かったので、汗でシャツがスケスケでビシャビシャでした」とドウェインの肉体美を見たことを振り返っていた。
そのほか、屋比久知奈、キムラ緑子、福井晶一、真瀬はるか、ROLLY、倉田瑛茉が登壇。モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」、マウイ役日本版声優の尾上松也が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱。さらに、アニメーション版でモアナ役日本版声優を務め、本作ではエンドソングアーティストとして参加した屋比久知奈も駆けつけ、3人で日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」を初披露した。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
さらに、昨年公開された実写版『リロ＆スティッチ』で日本版声優を務めたリロ役・永尾柚乃とナニ役・MOMONAが、ディズニーファミリーとして“モア夏2026”を盛り上げるために応援に駆けつけた。
【全身ショット】スタイル良すぎ！ド派手なスタイルで登場したROLLY
先日、マウイ役のドウェイン・ジョンソンがモアナ役のキャサリン・ランガイアと共に来日し、TSUZUMIと松也は対面した。ドウェインの印象について質問されると松也は「めちゃくちゃいい匂いがしました。甘い香りがしました」と明かして笑わせる。「ドウェインさんはサービス精神が旺盛で。予定時間を超えてもファンの皆さんと交流していた。優しくておおらかで。でも本当に暑かったので、汗でシャツがスケスケでビシャビシャでした」とドウェインの肉体美を見たことを振り返っていた。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
さらに、昨年公開された実写版『リロ＆スティッチ』で日本版声優を務めたリロ役・永尾柚乃とナニ役・MOMONAが、ディズニーファミリーとして“モア夏2026”を盛り上げるために応援に駆けつけた。