ME:I・MOMONA、TSUZUMIとの関係は「マウイとモアナ」 映画を通じて絆を再確認
ME:IのTSUZUMIが29日、都内で行われたディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）のミュージカルプレミアに参加した。
【全身ショット】美脚スラリ！膝上ワンピース×腹チラコーデで登場したTSUZUMI
イベントには、ME:IのTSUZUMI、尾上松也、屋比久知奈、キムラ緑子、福井晶一、真瀬はるか、ROLLY、倉田瑛茉が登場。モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」、マウイ役日本版声優の尾上が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱。さらに、アニメーション版でモアナ役日本版声優を務め、本作ではエンドソングアーティストとして参加した屋比久と3人で日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」を初披露した。
さらに、昨年公開された実写版『リロ＆スティッチ』で日本版声優を務めたリロ役・永尾柚乃とナニ役・MOMONAが、ディズニーファミリーとして“モア夏2026”を盛り上げるために応援に駆けつけた。
TSUZUMIにはサプライズで、MOMONAが登場すると感涙。アドバイスがあったのか問われると、MOMONAは「アドバイスした記憶は正直あまりないんですけど…。ガチガチに緊張していたので、実際の収録現場では皆さん本当に優しく出迎えてくれた。『緊張しないで。優しいよ』と背中をバンと叩いて送り込んだ」と振り返る。
声優業に心配も多かったTSUZUMIは「MOMONAちゃんに『収録ってどういうふうにやるの？』と連絡して。全部教えてくれて励ましてくれた」と感謝した。映画を鑑賞した感想も。MOMONAは「観た瞬間に世界観に没入して自分も大冒険をしているような気持ちになる。この夏にぴったり。私はTSUZUMIと一緒にいて個人的にモアナと被るところを感じて。TSUZUMIを観ているような、モアナを観ているような不思議な気持ちになった。私はTSUZUMIとの絆がマウイとモアナの絆に近しいなと思って。普段はME:Iのパパをやっておりまして、TSUZUMIにとってお父さんのような存在。マウイとモアナの絆は特別で、家族のような、親友のような。絆にも注目して観ていただきたいと思います」と話していた。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
【全身ショット】美脚スラリ！膝上ワンピース×腹チラコーデで登場したTSUZUMI
イベントには、ME:IのTSUZUMI、尾上松也、屋比久知奈、キムラ緑子、福井晶一、真瀬はるか、ROLLY、倉田瑛茉が登場。モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」、マウイ役日本版声優の尾上が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱。さらに、アニメーション版でモアナ役日本版声優を務め、本作ではエンドソングアーティストとして参加した屋比久と3人で日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」を初披露した。
TSUZUMIにはサプライズで、MOMONAが登場すると感涙。アドバイスがあったのか問われると、MOMONAは「アドバイスした記憶は正直あまりないんですけど…。ガチガチに緊張していたので、実際の収録現場では皆さん本当に優しく出迎えてくれた。『緊張しないで。優しいよ』と背中をバンと叩いて送り込んだ」と振り返る。
声優業に心配も多かったTSUZUMIは「MOMONAちゃんに『収録ってどういうふうにやるの？』と連絡して。全部教えてくれて励ましてくれた」と感謝した。映画を鑑賞した感想も。MOMONAは「観た瞬間に世界観に没入して自分も大冒険をしているような気持ちになる。この夏にぴったり。私はTSUZUMIと一緒にいて個人的にモアナと被るところを感じて。TSUZUMIを観ているような、モアナを観ているような不思議な気持ちになった。私はTSUZUMIとの絆がマウイとモアナの絆に近しいなと思って。普段はME:Iのパパをやっておりまして、TSUZUMIにとってお父さんのような存在。マウイとモアナの絆は特別で、家族のような、親友のような。絆にも注目して観ていただきたいと思います」と話していた。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。