ME:I・TSUZUMI、『モアナと伝説の海』のミュージカルプレミアで感極まる 尾上松也＆屋比久知奈と「旅立とう 〜Along The Way〜」初披露
ME:IのTSUZUMIが29日、都内で行われたディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）のミュージカルプレミアに参加した。
【写真】サプライズに号泣するTSUZUMI
イベントには、ME:IのTSUZUMI、尾上松也、屋比久知奈、キムラ緑子、福井晶一、真瀬はるか、ROLLY、倉田瑛茉が登場。モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」、マウイ役日本版声優の尾上松也が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱。さらに、アニメーション版でモアナ役日本版声優を務め、本作ではエンドソングアーティストとして参加した屋比久知奈も駆けつけ、3人で日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」を初披露した。
「旅立とう 〜Along The Way〜」はモアナの2人による伸びやかな美声が劇場内に響き、マウイのパワフルさも相まった。屋比久は「新しいモアナオハナ（ファミリー）のTSUZUMIちゃんと大好きなマウイ兄さんと一緒に歌うことができてすごく楽しかったです」と笑顔。一方、『モアナと伝説の海』の大ファンであるTSUZUMIは憧れの屋比久との共演で「何度も観てきた作品。本当にたくさん聴いてきた声で大好きな屋比久さん、松也さんと一緒に歌えるなんて思ってもいなかった。本当に幸せで感情がこみ上げてくる…。幼いころの私を作り上げてきた2人でもある。うれしいです…」と感極まっていた。松也は「初披露ということで、我々、こう見えてすごく緊張していました」と裏話を打ち明けつつ「楽しかったです。『モアナ』を愛してくれたエネルギーも感じられた。マウイとしては大好きなWモアナに囲まれて歌える。こんな幸せがありますか？あざす！」とうれしそうに話していた。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
さらに、昨年公開された実写版『リロ＆スティッチ』で日本版声優を務めたリロ役・永尾柚乃とナニ役・MOMONAが、ディズニーファミリーとして“モア夏2026”を盛り上げるために応援に駆けつけた。
【写真】サプライズに号泣するTSUZUMI
イベントには、ME:IのTSUZUMI、尾上松也、屋比久知奈、キムラ緑子、福井晶一、真瀬はるか、ROLLY、倉田瑛茉が登場。モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」、マウイ役日本版声優の尾上松也が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱。さらに、アニメーション版でモアナ役日本版声優を務め、本作ではエンドソングアーティストとして参加した屋比久知奈も駆けつけ、3人で日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」を初披露した。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
さらに、昨年公開された実写版『リロ＆スティッチ』で日本版声優を務めたリロ役・永尾柚乃とナニ役・MOMONAが、ディズニーファミリーとして“モア夏2026”を盛り上げるために応援に駆けつけた。