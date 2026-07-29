ME:I・TSUZUMI、MOMONAのサプライズに感涙 『モアナと伝説の海』イベントに登場「言葉が出ないぐらい！安心！」
ME:IのTSUZUMIが29日、都内で行われたディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）のミュージカルプレミアに参加した。
【写真】大号泣するME:I・TSUZUMI
イベントには、ME:IのTSUZUMI、尾上松也、屋比久知奈、キムラ緑子、福井晶一、真瀬はるか、ROLLY、倉田瑛茉が登場。モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」、マウイ役日本版声優の尾上松也が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱。さらに、アニメーション版でモアナ役日本版声優を務め、本作ではエンドソングアーティストとして参加した屋比久と3人で日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」を初披露した。
さらに、昨年公開された実写版『リロ＆スティッチ』で日本版声優を務めたリロ役・永尾柚乃とナニ役・MOMONAが、ディズニーファミリーとして“モア夏2026”を盛り上げるために応援に駆けつけた。
TSUZUMIにはサプライズで、MOMONAが登場すると感涙。MOMONAに抱きしめられ、TSUZUMIは「本当に知らなかった。MOMONAちゃんは別のスケジュールが」と驚き。MOMONAは「ダミーのね」とサプライズ成功にご満悦。TSUZUMIは「そんな！言葉が出ないぐらい！安心！MOMONAちゃん！」と笑顔を弾けさせていた。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
【写真】大号泣するME:I・TSUZUMI
イベントには、ME:IのTSUZUMI、尾上松也、屋比久知奈、キムラ緑子、福井晶一、真瀬はるか、ROLLY、倉田瑛茉が登場。モアナ役日本版声優のTSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」、マウイ役日本版声優の尾上松也が劇中歌「俺のおかげさ」を生歌唱。さらに、アニメーション版でモアナ役日本版声優を務め、本作ではエンドソングアーティストとして参加した屋比久と3人で日本版エンドソング「旅立とう 〜Along The Way〜」を初披露した。
TSUZUMIにはサプライズで、MOMONAが登場すると感涙。MOMONAに抱きしめられ、TSUZUMIは「本当に知らなかった。MOMONAちゃんは別のスケジュールが」と驚き。MOMONAは「ダミーのね」とサプライズ成功にご満悦。TSUZUMIは「そんな！言葉が出ないぐらい！安心！MOMONAちゃん！」と笑顔を弾けさせていた。
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。