「もう水着も着てへん」天木じゅん“暴れまくった”最新写真集の表紙にビックリ
グラビアアイドル・天木じゅんが28日、ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#3にゲスト出演した。
【写真】「もう水着も着てへん」天木じゅん、衝撃カット
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。2026年1月にシーズン5作目となる『愛のハイエナ season5』を放送し、3月には番組初のリアルイベントも実施。シリーズを重ねるごとにSNSを中心に大きな反響を呼び、番組関連動画の総再生数（※シリーズ関連動画の累計）は9億回を超えるなど、ABEMAを代表する人気バラエティ番組のひとつだ。
スタジオゲストには、女優の加藤夏希とグラビアアイドルの天木じゅんが登場。話題は、今年の夏で“グラビア卒業”を発表している天木の最新写真集『あまぽち』に。
大胆すぎる写真集の表紙にニューヨーク・屋敷裕政が「最後に暴れまくってるじゃないですか」と驚くと、さらば青春の光・東ブクロも「もう水着も着てへんやん」と大興奮。さらに、グラビア撮影時の衝撃の裏話を明かした天木に、加藤が「NG集みたいな写真集は出さないんですか？」とまさかの問いを投げかける場面も。これには森田が「俺らみたいなこと聞いてる」と、屋敷も「なんで最後にそんな汚い小銭の稼ぎ方せなあかんの」と爆笑していた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAで無料配信中。
【写真】「もう水着も着てへん」天木じゅん、衝撃カット
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。2026年1月にシーズン5作目となる『愛のハイエナ season5』を放送し、3月には番組初のリアルイベントも実施。シリーズを重ねるごとにSNSを中心に大きな反響を呼び、番組関連動画の総再生数（※シリーズ関連動画の累計）は9億回を超えるなど、ABEMAを代表する人気バラエティ番組のひとつだ。
大胆すぎる写真集の表紙にニューヨーク・屋敷裕政が「最後に暴れまくってるじゃないですか」と驚くと、さらば青春の光・東ブクロも「もう水着も着てへんやん」と大興奮。さらに、グラビア撮影時の衝撃の裏話を明かした天木に、加藤が「NG集みたいな写真集は出さないんですか？」とまさかの問いを投げかける場面も。これには森田が「俺らみたいなこと聞いてる」と、屋敷も「なんで最後にそんな汚い小銭の稼ぎ方せなあかんの」と爆笑していた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAで無料配信中。