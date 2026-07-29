4児のママ女優、衝撃の“お酒失敗談”「気づいたらマンションの前で…」
女優の加藤夏希が28日、ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#3にゲスト出演。
【写真】加藤夏希、小学生時代が「めっちゃ美少女」「レベル高すぎ」
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。2026年1月にシーズン5作目となる『愛のハイエナ season5』を放送し、3月には番組初のリアルイベントも実施。シリーズを重ねるごとにSNSを中心に大きな反響を呼び、番組関連動画の総再生数（※シリーズ関連動画の累計）は9億回を超えるなど、ABEMAを代表する人気バラエティ番組のひとつだ。
スタジオゲストには、女優の加藤夏希とグラビアアイドルの天木じゅんが登場。4人の子どもを持つ加藤は、「子ども3人は結婚した時に決めていた」と告白。その理由について「みのもんたさんに言われたんです。『3人いたら社会ができるから』って」と、“超大物芸能人”からの助言だったことを明かした。
また、お酒の話題になると、「楽しい程度に」と語る加藤だが、飲み仲間は酒豪で知られる女優の佐藤仁美だと明かし、「姉さんには勝てない」と2ショット写真も公開。さらにお酒にまつわる失敗談では、「記憶ってなくなるじゃないですか」と不穏な言葉で切り出すと、「最初飲んでいたお店から新宿2丁目に行って、そのお店の思い出はない」「気づいたらマンションの前で、ミッツ・マングローブさんが私のことを介抱してるっていう…」と衝撃のエピソードを披露。
しかも当時は「ミッツさんと面識もない」状態だったといい、さらば青春の光・森田哲矢は思わず「どこがたしなむ程度？」とツッコミを入れていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAで無料配信中。
【写真】加藤夏希、小学生時代が「めっちゃ美少女」「レベル高すぎ」
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。2026年1月にシーズン5作目となる『愛のハイエナ season5』を放送し、3月には番組初のリアルイベントも実施。シリーズを重ねるごとにSNSを中心に大きな反響を呼び、番組関連動画の総再生数（※シリーズ関連動画の累計）は9億回を超えるなど、ABEMAを代表する人気バラエティ番組のひとつだ。
また、お酒の話題になると、「楽しい程度に」と語る加藤だが、飲み仲間は酒豪で知られる女優の佐藤仁美だと明かし、「姉さんには勝てない」と2ショット写真も公開。さらにお酒にまつわる失敗談では、「記憶ってなくなるじゃないですか」と不穏な言葉で切り出すと、「最初飲んでいたお店から新宿2丁目に行って、そのお店の思い出はない」「気づいたらマンションの前で、ミッツ・マングローブさんが私のことを介抱してるっていう…」と衝撃のエピソードを披露。
しかも当時は「ミッツさんと面識もない」状態だったといい、さらば青春の光・森田哲矢は思わず「どこがたしなむ程度？」とツッコミを入れていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAで無料配信中。