キスマイ宮田俊哉がナレーション担当 ナショジオ「ビッグ・キャット・サマー」8月毎週日曜放送
Kis‐My‐Ft2の宮田俊哉が、ナショナル ジオグラフィックで8月9日15時より日本初放送される『ヤング・ジャガー：ジャングル王への道』と、8月16日15時より日本初放送される『ジャガーとウミガメの物語：熱帯林の守護神』の2番組で、日本語ナレーションを担当することが明らかになった。
【動画】宮田俊哉がナレーションを担当する『ヤング・ジャガー：ジャングル王への道』予告編
全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS／CS）で放送中のナショナル ジオグラフィックでは、特別編成「ビッグ・キャット・サマー」として、ジャガーやヒョウ、ライオン、チーターといった大型ネコ科動物“ビッグ・キャット”を主人公にした珠玉のネイチャードキュメンタリーを、8月の毎週日曜日に5時間連続で放送する。
8月9日15時より日本初放送される『ヤング・ジャガー：ジャングル王への道』と、8月16日15時より日本初放送される『ジャガーとウミガメの物語：熱帯林の守護神』の、ジャガーに関する2番組では、宮田が日本語ナレーションを担当。宮田による野生動物への温かなまなざしと臨場感あふれる語りで、ジャガーたちが生きる世界と、そこで繰り広げられる命のドラマへと視聴者をいざなう。
宮田は「昨年に引き続き、もう一度『ナショナル ジオグラフィック』のナレーションを担当させていただけて本当に嬉しく思います。ヤングジャガー、そしてジャガーとウミガメの世界。僕自身もナレーションをさせていただきながら学ぶ事が沢山あったので、皆様にもぜひ僕のナレーションと共に知らない世界を見てほしいです」とコメントを寄せた。
『ヤング・ジャガー：ジャングル王への道』は、ガイアナの雄大な自然を舞台に、若きジャガーの成長を描くネイチャードキュメンタリー。広大な熱帯雨林で、1頭の若きジャガーが自らの縄張りを求めて旅に出る。水辺の支配者クロカイマン、樹上を自在に駆け回るサルたち、そして空の王者オウギワシ――。さまざまな生き物との出会いを通して生きる術を学びながら、若きジャガーは少しずつ“ジャングルの王”への階段を駆け上がっていく。
『ジャガーとウミガメの物語：熱帯林の守護神』の舞台は、豊かな自然と多様な動植物に恵まれたコスタリカの太平洋岸。沿岸部の森がよみがえったことで、陸と海の世界がつながり、思いがけない生き物同士の出会いが生まれた。森の食物連鎖の頂点に君臨するハンター・ジャガーと、海を旅するヒメウミガメだ。ヒメウミガメは産卵のため、数年に一度、生まれ故郷である約1キロにわたる砂浜へ戻ってくる。そこで出会った二つの生き物は、どのような運命をたどるのか。
さらに、8月2日15時より日本初放送される『マシャトゥのヒョウ：聖域を駆ける母と子』では、平野綾が日本語ナレーションを担当する。3年以上にわたる密着映像を通して、ボツワナの大自然で子どもたちを守り抜こうとする母ヒョウの力強い姿を描く。
『マシャトゥのヒョウ：聖域を駆ける母と子』は、ボツワナのマシャトゥ動物保護区を舞台に、2頭の子どもを育てる母ヒョウの壮絶な日々を追うネイチャードキュメンタリー。獲物の減少や気候変動、縄張り争いなど、過酷さを増す自然の中で、母ヒョウはわが子を守るため懸命に生き抜いていく。3年以上にわたる長期密着撮影で捉えた、息をのむ狩りの瞬間や親子の絆、そして知られざるヒョウたちの生態を描く。
『マシャトゥのヒョウ：聖域を駆ける母と子』は8月2日15時より、『ヤング・ジャガー：ジャングル王への道』は8月9日15時より、『ジャガーとウミガメの物語：熱帯林の守護神』は8月16日15時より、それぞれナショナル ジオグラフィックで日本初放送される。
【動画】宮田俊哉がナレーションを担当する『ヤング・ジャガー：ジャングル王への道』予告編
全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS／CS）で放送中のナショナル ジオグラフィックでは、特別編成「ビッグ・キャット・サマー」として、ジャガーやヒョウ、ライオン、チーターといった大型ネコ科動物“ビッグ・キャット”を主人公にした珠玉のネイチャードキュメンタリーを、8月の毎週日曜日に5時間連続で放送する。
宮田は「昨年に引き続き、もう一度『ナショナル ジオグラフィック』のナレーションを担当させていただけて本当に嬉しく思います。ヤングジャガー、そしてジャガーとウミガメの世界。僕自身もナレーションをさせていただきながら学ぶ事が沢山あったので、皆様にもぜひ僕のナレーションと共に知らない世界を見てほしいです」とコメントを寄せた。
『ヤング・ジャガー：ジャングル王への道』は、ガイアナの雄大な自然を舞台に、若きジャガーの成長を描くネイチャードキュメンタリー。広大な熱帯雨林で、1頭の若きジャガーが自らの縄張りを求めて旅に出る。水辺の支配者クロカイマン、樹上を自在に駆け回るサルたち、そして空の王者オウギワシ――。さまざまな生き物との出会いを通して生きる術を学びながら、若きジャガーは少しずつ“ジャングルの王”への階段を駆け上がっていく。
『ジャガーとウミガメの物語：熱帯林の守護神』の舞台は、豊かな自然と多様な動植物に恵まれたコスタリカの太平洋岸。沿岸部の森がよみがえったことで、陸と海の世界がつながり、思いがけない生き物同士の出会いが生まれた。森の食物連鎖の頂点に君臨するハンター・ジャガーと、海を旅するヒメウミガメだ。ヒメウミガメは産卵のため、数年に一度、生まれ故郷である約1キロにわたる砂浜へ戻ってくる。そこで出会った二つの生き物は、どのような運命をたどるのか。
さらに、8月2日15時より日本初放送される『マシャトゥのヒョウ：聖域を駆ける母と子』では、平野綾が日本語ナレーションを担当する。3年以上にわたる密着映像を通して、ボツワナの大自然で子どもたちを守り抜こうとする母ヒョウの力強い姿を描く。
『マシャトゥのヒョウ：聖域を駆ける母と子』は、ボツワナのマシャトゥ動物保護区を舞台に、2頭の子どもを育てる母ヒョウの壮絶な日々を追うネイチャードキュメンタリー。獲物の減少や気候変動、縄張り争いなど、過酷さを増す自然の中で、母ヒョウはわが子を守るため懸命に生き抜いていく。3年以上にわたる長期密着撮影で捉えた、息をのむ狩りの瞬間や親子の絆、そして知られざるヒョウたちの生態を描く。
『マシャトゥのヒョウ：聖域を駆ける母と子』は8月2日15時より、『ヤング・ジャガー：ジャングル王への道』は8月9日15時より、『ジャガーとウミガメの物語：熱帯林の守護神』は8月16日15時より、それぞれナショナル ジオグラフィックで日本初放送される。