阪神に衝撃　森下翔太が「下半身のコンディション不良」で球宴2戦目欠場にネットざわつく「本塁打競争はかなり身体に負荷が…」「まずはしっかり治して」

森下は両リーグトップの得票数で球宴に選ばれていた（C）産経新聞社

球宴第1戦のホームラン競争にも出場した阪神の森下翔太が球宴2戦目を欠場することが明らかになった。

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NPBが「下半身のコンディション不良のため」として発表した。

森下はファン投票で両リーグ最多投票で選出され、第1戦の試合前に行われたホームランダービーでも1回戦で9発を放ち、準決勝に駒を進めた。準決勝では同チームの佐藤輝明に敗れたが、豪快なスイングでファンを喜ばせていたが、3回の守備から途中交代となっていた。

また何といっても巨人と首位争いを繰り広げている阪神にとっても、不動の3番打者として打率リーグ3位の.288、本塁打ではリーグトップの24本塁打とチームを支える右の大砲が不在となれば、チームに与える影響は大きいとあって心配される。