■バレーボール ネーションズリーグ決勝ラウンド 準々決勝 当日練習（日本時間29日、中国）

【写真を見る】当日練習を行う日本代表

オリンピック、世界バレーに並ぶ世界三大バレーの一つ『ネーションズリーグ（VNL）』の決勝ラウンド（中国・寧波）に向けて、男子日本代表（世界ランキング4位）は29日、当日練習を行った。

予選ラウンド開幕から無傷の12連勝で、首位で決勝ラウンド進出を決めた日本。石川祐希キャプテン（30）は「しっかりいい準備ができているので、あとは試合でやるだけ」と、意気込む。

予選ラウンドで勝利した相手との対戦に「やっぱり身長はあるので、相手のブロックとかそういったところにはめられると厳しい展開になるとは思う。（開催国なので）乗ってしまう時もあると思いますけど、そこは冷静にプレーできるようにしたいと思いますし、こちらからどんどん仕掛けていきたい」と話した。

そして「まずしっかり自分たちのやるべきことをやって、相手どうこうではなく自分たちのバレーボールを、試合が始まってから終わるまで、やり抜きたいと思います」と力強く語った。



【決勝ラウンド】

◆準々決勝

7月29日（水）

午後4：00〜 スロベニア vs トルコ

午後8：30〜 日本 vs 中国

7月30日（木）

午後4：00〜 イタリア vs アメリカ

午後8：30〜 ポーランド vs ウクライナ

◆準決勝

8月1日（土）

午後4：00〜

午後8：30〜

◆決勝・3位決定戦

8月2日（日）

午後4：00〜 3位決定戦

午後8：30〜 決勝