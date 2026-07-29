ワセジョ→静岡女子アナ23歳、おさげ髪のワンピ姿に反響「可愛い」「素敵」
静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が25日までにInstagramを更新。おさげ髪で連日の猛暑に視聴者の体調を気遣う投稿に、「かわいい」といった声が寄せられている
【写真】静岡朝日テレビ・佐々木沙羅アナ、天使みたいなインスタショットの数々（全10枚）
早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木。
佐々木は中部地方が連日酷暑日を記録していたこの日、「今日は大暑。一年で最も暑さが極まるころです」「全国で4日連続の酷暑日を観測し、県内では昨日今年初の41度に」とアナウンス。「#可愛い髪型 #暑い日は髪をまとめたくなります」と公開している写真は、編み込んだおさげ髪の佐々木が映り込んでいる。
かわいらしい髪型のショットに、ファンからは「かわいい」「今日も素敵なモデルの女子アナ 癒やされてます」などの声が集まっている。
引用：「佐々木沙羅」Instagram（＠sasaki__sarah）
【写真】静岡朝日テレビ・佐々木沙羅アナ、天使みたいなインスタショットの数々（全10枚）
早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木。
佐々木は中部地方が連日酷暑日を記録していたこの日、「今日は大暑。一年で最も暑さが極まるころです」「全国で4日連続の酷暑日を観測し、県内では昨日今年初の41度に」とアナウンス。「#可愛い髪型 #暑い日は髪をまとめたくなります」と公開している写真は、編み込んだおさげ髪の佐々木が映り込んでいる。
かわいらしい髪型のショットに、ファンからは「かわいい」「今日も素敵なモデルの女子アナ 癒やされてます」などの声が集まっている。
引用：「佐々木沙羅」Instagram（＠sasaki__sarah）