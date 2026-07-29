関西風に言えば、「ほんまにやらせてどないすんねん」ということだろうが……。

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28日のオールスターで、全セの阪神・藤川球児監督（46）が“粋な計らい”で試合を演出した。選手起用を巨人・坂本勇人（37）、中日・大野雄大（37）のベテラン2人に一任したのだ。

前日27日、藤川監督は、

「昨年（の球宴で）、パは新庄監督（日本ハム）がガラポンで選んでいるのを見て、さてどうしようかな、と。坂本と大野に『これなら勝てるぞ、というのをやってみたらどうか』と（提案した）」と話していたが、リップサービスと思いきや、さにあらず。

コーチとして球宴初参加となる巨人の橋上監督代行に「本当に坂本と大野がオーダーを組んでいる？」と日刊ゲンダイ本紙が聞いたところ、「うん、本当。さっきも2人で打順をどうしようとかやっていたよ」と証言した。

球宴がセとパの真剣勝負だったのも今は昔。交流戦導入以降はお祭りとしての要素が強くなっている。現役選手によるオーダーは話題性もあり、ファンサービスにもなるだろう。

もっとも、他の狙いもありそうだ。25日の巨人戦後、藤川監督は「セで一番与死球が多いのは巨人。まあ、あのあたりはわかっていますから」と発言し、批判が集まった。確かに巨人の43死球はリーグ最多だが、ある球界関係者は「その発言がまずかった」と、こう続ける。

「その日は佐藤輝が死球を食らったとはいえ、阪神も大城に2死球ですからね。ネットでは巨人や他球団ファンのみならず、阪神ファンからも『自分たちが多く当てた日にこれを言うのはおかしい』と、非難囂々。さらに意味ありげな言い回しを、『報復死球を認めた』と受け取った反応も少なからずあった。何を言っても何をやっても疑惑の目を向けられる。球宴でも選手をバランスよく起用しないと、何を言われるかわかったものじゃない。ただでさえ、チームは巨人との熾烈なV争いの真っただ中。指導者経験に乏しい藤川監督にすれば、『球宴の采配どころじゃない』というのも本音でしょう」

いずれにせよ、口は災いのもとだ。

ちなみにオールスター1戦目は7-5で全パが勝利した。

◇ ◇ ◇

ところで藤川監督は大丈夫なのか。前半戦の戦いぶりを見ていると「焦り」や「肝っ玉の小ささ」が透けて見える。救援陣の不調を差し引いてもその采配、選手起用を疑問視する声は少なくない。岡田前監督も「崩れてる感じするわ」とチクリとやっている。●関連記事 【もっと読む】阪神藤川監督の「焦り」「短気」「采配」に大きな不安 では、それらについて詳しく報じている。