『カーズ』公開20周年記念！ 9月4日から1週間限定上映決定
公開20周年を迎えたディズニー＆ピクサーのアニメ映画『カーズ』（2006）が、9月4〜10日の1週間限定で全国劇場上映（日本語吹替版）されることが決まった。入場者プレゼントは、20周年を記念した特別なビジュアルを使用したオリジナル・ポストカード（数量限定）。
【写真】マックィーン＆メーターが大スクリーンに帰ってくる！ 『カーズ』フォトギャラリー
2006年に公開された『カーズ』。ディズニー＆ピクサーが自由な発想と想像力で生みだしたのは、クルマたちが人間のように暮らす《クルマの世界》という、誰も見たことのない”もしもの世界“だった。
都会育ちの若き天才レーサー、ライトニング・マックィーンは「レースで勝つことがすべて」と信じ、誰にも心を開こうとしない。チャンピオン決定戦へ向かう途中、地図から消えた田舎町《ラジエーター・スプリングス》に迷い込んだ彼は、陽気で心優しいレッカー車のメーターや、知的で美しいサリー、そして伝説のレーサーだったドック・ハドソンらと出会う。
かつてルート66沿いで栄えながら、高速道路の開通によって人々に忘れ去られたその町には、住民たちが大切に守り続けてきた温かな日常があった。個性豊かな仲間たちとの触れ合いによって、次第にマックィーンの心には変化が表れ始める。やがて彼は、ゴールを勝ち取ることよりも、もっと大切なことに気づいていくが…。
『カーズ』は、全世界興行収入4億6200万ドル、北米興行収入では『パイレーツ・オブ・カリビアン／デッドマンズ・チェスト』に次ぐ2006年の年間第2位の大ヒットを記録。さらに、第64回ゴールデングローブ賞、第34回アニー賞で長編アニメーション作品賞を受賞するなど、観客だけでなく批評家からも高い評価を獲得した。
その後は、世界を舞台にしたアドベンチャーレース『カーズ2』（2011）、次世代レーサーとの競争を通して新たな道を模索する『カーズ／クロスロード』（2017）、配信シリーズや短編作品へと世界観を広げ続けている。
さらに、マックィーンやメーターは、おもちゃや絵本、文具、アパレルなど幅広い商品となって、映画の枠を超えた人気キャラクターへと成長。公開20周年を迎えた今なお、マックィーンやメーターら「カーズ」の仲間たちは映画の枠を超えたグローバルなアイコンとして、世代や国境を越え世界中で愛され続けている。
映画『カーズ』は、9月4日より1週間限定公開。
【写真】マックィーン＆メーターが大スクリーンに帰ってくる！ 『カーズ』フォトギャラリー
2006年に公開された『カーズ』。ディズニー＆ピクサーが自由な発想と想像力で生みだしたのは、クルマたちが人間のように暮らす《クルマの世界》という、誰も見たことのない”もしもの世界“だった。
かつてルート66沿いで栄えながら、高速道路の開通によって人々に忘れ去られたその町には、住民たちが大切に守り続けてきた温かな日常があった。個性豊かな仲間たちとの触れ合いによって、次第にマックィーンの心には変化が表れ始める。やがて彼は、ゴールを勝ち取ることよりも、もっと大切なことに気づいていくが…。
『カーズ』は、全世界興行収入4億6200万ドル、北米興行収入では『パイレーツ・オブ・カリビアン／デッドマンズ・チェスト』に次ぐ2006年の年間第2位の大ヒットを記録。さらに、第64回ゴールデングローブ賞、第34回アニー賞で長編アニメーション作品賞を受賞するなど、観客だけでなく批評家からも高い評価を獲得した。
その後は、世界を舞台にしたアドベンチャーレース『カーズ2』（2011）、次世代レーサーとの競争を通して新たな道を模索する『カーズ／クロスロード』（2017）、配信シリーズや短編作品へと世界観を広げ続けている。
さらに、マックィーンやメーターは、おもちゃや絵本、文具、アパレルなど幅広い商品となって、映画の枠を超えた人気キャラクターへと成長。公開20周年を迎えた今なお、マックィーンやメーターら「カーズ」の仲間たちは映画の枠を超えたグローバルなアイコンとして、世代や国境を越え世界中で愛され続けている。
映画『カーズ』は、9月4日より1週間限定公開。