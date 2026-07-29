Prime Videoの超大作ドラマ「ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪」シーズン3より、日本版ティザー予告とティザービジュアル、場面写真が公開された。新キャラクターとキャスト陣も一挙発表され、炎の怪物バルログの声をサイモン・ペッグが務めることも明らかになっている。

ティザー予告は、米サンディエゴ・コミコン2026で世界初公開された映像の日本版。サウロンによる「一つの指輪」の鋳造計画が本格的に動き出し、中つ国全土を支配しようとする野望が各王国を脅かしていく。予告編では、サウロンを阻止するため新たな同盟が結ばれていく一方、これまで以上にダークな世界観とスケールアップした戦いが映し出されている。

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物語の舞台は、シーズン2で描かれたエレギオン陥落から5年後。サウロン率いる軍勢は中つ国各地へ進軍し、抵抗を続ける拠点は、ドワーフの王国カザド＝ドゥーム、三つの指輪に守られたエルフの王国リンドンと裂け谷（リヴェンデル）など、わずかに残されるのみとなった。

そのころ、モルドールに完成したバラド＝ドゥーアの塔では、サウロンがすべての敵を屈服させる力、「すべてを統べる、一つの指輪」を生み出そうとしている。ドワーフ、エルフ、人間、そして魔法使いたちは、中つ国の自由を守るため、種族を越えて力を合わせることになる。

シーズン3では、ガラドリエルの長年行方不明となっていた夫ケレボルンがついに登場。『ストレンジャー・シングス』のジェイミー・キャンベル・バウアーが演じる。

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このほか、『キャシアン・アンドー』のズービン・ヴァルラがルーン地方の東夷カムール、『ハッピー・ゴー・ラッキー』のエディ・マーサンがドゥリン4世の兄スライン、「PONIES／ポニーズ」のアンドリュー・リチャードソンがエレンディルの次男でイシルドゥアの弟アナーリオン役で出演。『ドント・ブリーズ2』のアダム・ヤングは、見かけ通りの存在ではない可能性を秘めた謎のオーク、マルヌークを演じる。

また、コミコン会場限定の特別映像には、フェル・ビーストや戦象ムマキル、オーク、バルログといったクリーチャーが登場。シリーズで初めてバルログが言葉を発し、その声を『ミッション：インポッシブル』『スター・トレック』シリーズなどのサイモン・ペッグが担当することが発表された。

© Dave Willis

サウロンに仕える新たな存在「ナズグナゴール」も初登場する。鎧に身を包んだ4体のナズグナゴールは、第三紀に現れるナズグルこと「指輪の幽鬼」へとつながる、第二紀の「指輪の従者」として描かれるという。

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「ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪」シーズン3は全8話。2026年11月11日（水）に第1～4話、11月18日（水）に第5・6話、11月25日（水）に第7・8話がPrime Videoにて独占配信される。