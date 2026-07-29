「先生とエッチなことをした」裁判で明かされた児童相談所職員が保護女児と不同意性交に至った“理由”

「入所している児童が職員と性行為をした」

「脅された」

入所している女児と性的な行為に及んだ29歳の元児童相談所職員は、公判で何度もこの言葉を口にした。児童を保護する立場の職員が「脅された」とは、一体何が起きたのだろうか──。

元児童相談所職員・清水龍一被告（29）は、保護していたAさん（当時16歳未満）に対する不同意性交等の罪に問われ’26年６月24日、さいたま地裁で拘禁刑３年10ヵ月（求刑５年）の判決を言い渡された。７月９日までに清水被告は控訴することなく、刑が確定している。

清水被告が不同意性交等などの容疑で埼玉県警に逮捕されたのは’26年２月19日のことだった。

事件は勤務していた児相から「入所している児童が職員と性行為をした」との通報で発覚した。昨年12月に清水被告は３回にわたってAさんの居室に入り、性的な行為に及んだという。児相の聞き取り調査には「やっていません」と犯行を認めなかったものの、逮捕後は「間違いありません」と容疑を認めている。３月11日に清水被告は起訴された。

児相の職員が保護していた女児に性的な行為をしたという事態に、埼玉県も対応に乗り出すこととなった。

「３月24日、埼玉県は清水被告を懲戒免職処分にしたと発表しました。今回の事件を受け、清水被告の上司である児童相談所の所長ら男性職員３人がそれぞれ訓告処分となっています。県は『不信感を抱かれるような不祥事が発生しないよう、綱紀粛正を徹底する』としていました」（全国紙社会部記者）

’24年10月からこの児相に勤務していたという清水被告は、Aさんの生活指導などを行う立場にあった。Aさんは清水被告に好意を寄せていたという。起訴状や冒頭陳述などによると、別の職員がAさんと友人との会話を耳にしたことが事件発覚のきっかけとなったそうだ。検察官が読み上げた供述調書で、この職員は次のように証言していた。

「今朝、Aと他の児童との会話中に『まだ清水先生のこと好きなの？』『うん、清水先生とエッチなことをした。写真を一緒に撮った』というやり取りがありました。その児童は、私に『（清水被告は）人としてどうなの？』と聞いてきました」

彼女は抱きついてきた

事件のあった日に何があったのだろうか。

清水被告が公判で語ったところによると、最初にAさんの居室に入った’25年11月29日、児相の壁に落書きが見つかるトラブルがあったという。明らかに４〜５人が描いたものだったが、その日注意されたのはAさんだけだった。清水被告は、そんなAさんに同情する気持ちがあったそうだ。そして、その夜の９時ごろ、夜勤中の清水被告のもとへやって来たAさんから、「部屋で話を聞いてほしい」と頼まれたのだという。

「思いつめた顔で『眠れないから話を聞いてほしい』と言われました。昼間の落書きの件もあったので、部屋に入って話を聞くことになってしまいました。その日は、落書きのことやAさんの生活のこと、将来の夢などについて、深い話をしました」

しかし、この児相では就寝時間を過ぎた後、男性職員は女子児童の部屋に入ることはできない。緊急のために入るときも、扉を開けておく、２人以上で入るという規則があった。この時点で、清水被告は規則を破っていたことになる。

12月３日、再びAさんが夜勤中の清水被告のもとにやって来た。

「『話を聞いてほしい』と言われたので、話はもう終わったよねと答えました。すると、『言うことを聞いてくれないと、（前回に部屋に入ったことを）言いふらしちゃうよ』と言われて聞いてしまいました。バレて『誘われた』と言われたら、こっちが悪くなってしまうと思ってしまい、怖くなってしまいました」

そして、清水被告がAさんの部屋に入ると、彼女は抱きついてきたのだという。

「『そういうのはやめてくれ』と言ったら、『じゃあ、言っちゃうよ』と言われたんです。冗談なのかと思ったんですが、その場で大きな声でも出されたりしたら、私が悪いのは確実なので、言うことを聞くしかありませんでした」

「そこで私の性欲が出てしまい、性的な行為に及んでしまった」と説明した清水被告。

３回目も同様に言うことを聞いてしまったと、緊張からか声をふるわせながら証言していた。そのとき、清水被告はAさんの写真を撮影している。その理由については、このように述べていた。

「相手が悪いって言いたいんですか？」

「Aさんの顔の部分を撮ったのですが、本人の楽しそうな写真を撮れば、嫌がるAさんに性的な行為をしたわけではないという証拠になるんじゃないかと思いました」

しかし、検察官から「Aさんの年齢とか、児相の職員と保護される児童という関係からすれば、そもそも同意があってもダメだとは思わなかったのか」と質問されると、「思いました」と答えている。

Aさんの写真は、「他の人に見られたら言い訳にならないと、後で冷静になって削除した」そうだ。

公判で冒頭のように「Aさんに脅された」「脅迫された」と何度も口にしていた清水被告だが、検察官の「あなたの言っている感じからすると、相手が悪いっていうことを言いたいんですか」という質問には「違います」と答えていた。

しかし、「無理やり性的な行為をしたのではない」証拠として、Aさんの顔の写真を撮影して、「Aさんの誘いに応じただけ」ということにすれば、少しでも罪が軽くなると考えたのではないだろうか。

清水被告はAさんの年齢はもちろん、保護されるに至った家庭環境などもすべて把握していた。そのうえで犯行に及ぶという行為は、児童相談所職員の責任を放棄したと責められても仕方がないだろう。

検察官が読み上げた児相の職員の供述調書には、清水被告に対する怒りがこのようにつづられていた。

「（このような犯行は）生徒に対する裏切り行為であるし、権力の悪用と言わざるを得ない。保護児童を監督する立場の人間が虐待行為をすることになるので、しっかりと罪を償ってほしい」

「拘禁刑５年」を求刑された後、顔を歪め泣きそうな表情で傍聴席に座る親族を見つめていた清水被告。

しかし、判決公判で井下田裁判長が「拘禁刑３年10ヵ月」を言い渡し、「そう遠くない将来、社会に出てくることにはなります。その際にはまた今回の反省を踏まえて、人生をやり直してください」と述べたあとには表情を変えることなく退廷したのだった。

すでに実刑判決を受ける覚悟ができていたのだろうか。その表情からは何の感情も読み取ることはできなかった。

取材・文：中平良