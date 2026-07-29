西川美和最新作『わたしの知らない子どもたち』役所広司、岡田准一、坂東龍汰らキャスト13名＆本予告解禁
西川美和が原案・脚本・監督を務め、新人・小八重葵美（こやえ あみ）と二階堂ふみをダブル主演に迎えて贈る最新作『わたしの知らない子どもたち』の新キャストとして、役所広司、田中裕子、岡田准一、吉田羊、坂東龍汰らキャスト13名の出演が発表。併せて、予告編、ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】新人・小八重葵美＆二階堂ふみがW主演！ 琴子探しに奔走する教師・曽根、大人たちの運命が交差する予告編
本作は、12歳で孤児となり“少女”を棄てた女の子と、生きるために生徒を棄てた教師の再生への物語。9月10日からカナダ・トロントにて開催される第51回トロント国際映画祭（TIFF）のコンペティション部門となるプラットフォーム部門で、栄えあるオープニング上映作品に日本映画として初めて選出された。
オーディションを勝ち抜いて主人公・琴子に抜てきされた新星・小八重葵美、教師・曽根を演じる二階堂ふみ、音楽家として戦争前まで文化的で幸せな家庭を築いていた琴子の父親を演じる竹野内豊に続き、このたび、新キャストを一挙発表。
戦争で親を亡くし、孤児となった子どもたちの矯正施設・水上寮から逃げ出した子どもたちに寝床を与え少しの間、面倒をみる漁師の山井甚平とけいの老夫婦には、役所広司と田中裕子。孤児として闇市で暮らすことを余儀なくされた子どもたちを父親のような大きな愛で受け容れる新興ヤクザの組長・菊沢徹には、岡田准一。
散り散りになった子どもたちを迎え入れる孤児院「隣相館」の館長鷹間乃生役には、吉田羊。矯正施設にいる子どもたちの相談役として仕事を超えて理解者になろうとする新聞記者・諸積京一郎役には、坂東龍汰。
また、戦後の混乱期に生きる人々を演じるのは、すでに発表されている琴子の兄役の櫻井海音、琴子の靴磨きの仲間を演じる花瀬琴音のほか、新たに日本と朝鮮の抗争を焚き付ける刑事役で北村有起哉が出演。さらに、赤間麻里子、岩谷健司、つみきみほ、マキタスポーツ、プチ鹿島、サンキュータツオ、井上肇らジャンルを超えて活躍する個性派たちが参戦する。
予告編は、「わたしは、わたしの生徒を棄てました」という衝撃的なセリフで始まる。教師・曽根（二階堂）は、幸せな家庭に育ちながらも戦争で孤児となった琴子（小八重）の行方を探すため、一人街を奔走。その中で琴子が男の子として生きているという衝撃の事実を知る。自らも職を失い、乳飲み子を抱えながら懸命に生きる曽根だが、教師としての自分は子どもたちの行く末を案じずにはいられない。少女という性を隠し少年として生きる琴子はどこにいるのか？ 誰といるのか？ どうやって生き延びているのか？――果たして曽根は琴子を見つけることができるのだろうか…。
映像には、親代わりになる新興ヤクザの組長・菊沢（岡田）、警察から逃げる子どもたちの束の間の休息の場を与える山井夫婦（役所、田中）、孤児たちの救済施設の館長・鷹間（吉田）、仕方なく琴子を疎開させてしまう父・茅野孝一（竹野内）の姿も登場。戦争によって人生を変えられながらも懸命に生きた子どもたちの命の輝きと、その命を信じ、それぞれの選択で未来へつないだ人々の姿を描く物語の断片が描かれている。
本作では日本映画最高峰のスタッフが集結し、空襲で焼け野原となった東京、人々でごった返す駅の風景、裏町のバラックなど、まるでタイムスリップしたかのように戦後を再現。映画に圧倒的なリアリティを与えている。
本作の起源となった『すばらしき世界』（2020）の役所広司は、「心からこの映画を観て欲しいです。日本映画史の中で、大切な作品が生まれたと思います」とコメント。再びタッグを組む西川監督への圧倒的な信頼と賛辞を寄せた。
新ポスターには、二階堂、小八重はじめ主要キャストたちが集結。それぞれ、過酷な時代を生き抜いた登場人物たちの顔をリアルに表現した瞬間を切り取ったのは、アジアのみならず世界で注目を浴びるフォトグラファーのレスリー・チャン。映画ポスターの撮影に初めて挑戦したというレスリーが、少年として生きる琴子の汚れなきまなざし、時代に翻弄され、喪失感を感じさせる教師・曽根の繊細な瞳、そしてそれぞれの場所でその時代を懸命に生きた大人たちの顔を刻み込んだ。
そして、本作の音楽を手掛けるのは、『国宝』で数々の音楽賞を受賞した作曲家・原摩利彦。今回の主題音楽ともなる感動のラストシーンを演奏するのは、原の実力を高く評価していた坂本龍一が立ち上げた東北ユースオーケストラの子どもたちが担当する。原から、音楽の視点からも子どもたちと共に作り上げるのはどうかと提案して実現した。
主題音楽以外の部分は、イタリア・ローマで現地の演奏家とともに録音を実施。原は「イタリアの指揮者や奏者が真剣に映画や音楽に向き合ってくださる驚きと演奏を通しての気づきがあった」と手応えをにじませる。また、同席した西川監督も「音楽的な歴史の厚みを感じる演奏」と絶賛を寄せている。
映画『わたしの知らない子どもたち』は、10月16日より全国公開。
役所広司、田中裕子、岡田准一、吉田羊、坂東龍汰のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■役所広司（山井甚平役）
心からこの映画を観て欲しいと思います。子どもたちの眼差しをしっかり受け止めて欲しい。彼らは、戦争孤児という役を演じる中で、当時の孤児たちに思いを馳せた瞬間があったに違いない。主人公、琴子をはじめ子どもたちの眼差しが胸に刺さります。
日本映画史の中で、大切な作品が生まれたと思います。この作品に参加された全ての皆さん、お疲れ様でした！ そして、おめでとうございます！
■田中裕子（山井けい役）
映画「ゆれる」を観て、凄い作品だなぁと思っていました。その西川組に出れるなら、是非出たいと思って参加させていただきました。琴子に会えてよかった。
■岡田准一（菊沢徹役）
西川監督の作品を心待ちにしていた一人として、この作品には映画としての面白さだけではなく、社会への問いが込められていると感じます。
この作品は主人公・琴子を演じた小八重さんを含め、子どもたちが本当に素晴らしく魅力にあふれています。大人の責任を考えさせられ、問いがあるこの作品が多くの人の心に残り、語り続けられる作品になってほしいと思います。
「火垂るの墓」の後継作はこの作品。今観るべき作品かと思います。
■吉田羊（鷹間乃生役）
尊敬する西川監督の作品に参加させていただき、大変光栄に思います。
私が演じたのは、主人公琴子が辿り着く戦争孤児救済施設の館長。撮影時は蝉鳴きしきる真夏、クランクインから既に3ヵ月が経っており、現場は朝から、小八重葵美さん演じる琴子が生き抜いてきた先の“今日この瞬間”をクルー全員でじっと見守っている、そんな温かさに満ちていました。
一方で、西川監督は大人、子ども、キャリアの区別なく一人一人を尊重し、エキストラの子どもたち含め俳優全員に目を届かせておられるのが印象的でした。恥ずかしながらこの作品に関わらせていただいて初めて、戦争孤児について学びました。
戦争体験者が年々少なくなる中、映画もまた、その役割を引き継いでいけるようにと願ってやみません。平和への祈りをこめて、この映画が沢山の方へ届きますように。
■坂東龍汰（諸積京一郎役）
西川美和監督の作品に触れるたび、その人間をまっすぐ見つめる眼差しと、心を深く揺さぶる物語に何度も感動してきました。西川監督の作品に、諸積という役で参加させていただけたことを心から光栄に思います。
諸積は、戦後を生きる戦争孤児たちの現実を目の当たりにし、自分に何ができるのかを必死に問い続ける若い新聞記者です。子どもたちの置かれた過酷な状況や、その小さな希望に触れるたび、諸積の正義感や葛藤を自分自身のことのように感じながら、一つひとつの場面に向き合いました。
西川監督は、常に作品を真ん中に置き、キャストやスタッフ一人ひとりを深く信頼して現場をつくってくださいました。その空気の中で、役と誠実に向き合い、自分に何ができるのかを考え続けられた時間は、俳優としても大きな財産になりました。
この作品は、戦後の物語でありながら、今を生きる僕たちにも問いを投げかけてくれる映画です。ぜひ劇場の大きなスクリーンで、この作品が持つ熱量や息遣いを受け取っていただけたら嬉しいです。
【動画】新人・小八重葵美＆二階堂ふみがW主演！ 琴子探しに奔走する教師・曽根、大人たちの運命が交差する予告編
本作は、12歳で孤児となり“少女”を棄てた女の子と、生きるために生徒を棄てた教師の再生への物語。9月10日からカナダ・トロントにて開催される第51回トロント国際映画祭（TIFF）のコンペティション部門となるプラットフォーム部門で、栄えあるオープニング上映作品に日本映画として初めて選出された。
戦争で親を亡くし、孤児となった子どもたちの矯正施設・水上寮から逃げ出した子どもたちに寝床を与え少しの間、面倒をみる漁師の山井甚平とけいの老夫婦には、役所広司と田中裕子。孤児として闇市で暮らすことを余儀なくされた子どもたちを父親のような大きな愛で受け容れる新興ヤクザの組長・菊沢徹には、岡田准一。
散り散りになった子どもたちを迎え入れる孤児院「隣相館」の館長鷹間乃生役には、吉田羊。矯正施設にいる子どもたちの相談役として仕事を超えて理解者になろうとする新聞記者・諸積京一郎役には、坂東龍汰。
また、戦後の混乱期に生きる人々を演じるのは、すでに発表されている琴子の兄役の櫻井海音、琴子の靴磨きの仲間を演じる花瀬琴音のほか、新たに日本と朝鮮の抗争を焚き付ける刑事役で北村有起哉が出演。さらに、赤間麻里子、岩谷健司、つみきみほ、マキタスポーツ、プチ鹿島、サンキュータツオ、井上肇らジャンルを超えて活躍する個性派たちが参戦する。
予告編は、「わたしは、わたしの生徒を棄てました」という衝撃的なセリフで始まる。教師・曽根（二階堂）は、幸せな家庭に育ちながらも戦争で孤児となった琴子（小八重）の行方を探すため、一人街を奔走。その中で琴子が男の子として生きているという衝撃の事実を知る。自らも職を失い、乳飲み子を抱えながら懸命に生きる曽根だが、教師としての自分は子どもたちの行く末を案じずにはいられない。少女という性を隠し少年として生きる琴子はどこにいるのか？ 誰といるのか？ どうやって生き延びているのか？――果たして曽根は琴子を見つけることができるのだろうか…。
映像には、親代わりになる新興ヤクザの組長・菊沢（岡田）、警察から逃げる子どもたちの束の間の休息の場を与える山井夫婦（役所、田中）、孤児たちの救済施設の館長・鷹間（吉田）、仕方なく琴子を疎開させてしまう父・茅野孝一（竹野内）の姿も登場。戦争によって人生を変えられながらも懸命に生きた子どもたちの命の輝きと、その命を信じ、それぞれの選択で未来へつないだ人々の姿を描く物語の断片が描かれている。
本作では日本映画最高峰のスタッフが集結し、空襲で焼け野原となった東京、人々でごった返す駅の風景、裏町のバラックなど、まるでタイムスリップしたかのように戦後を再現。映画に圧倒的なリアリティを与えている。
本作の起源となった『すばらしき世界』（2020）の役所広司は、「心からこの映画を観て欲しいです。日本映画史の中で、大切な作品が生まれたと思います」とコメント。再びタッグを組む西川監督への圧倒的な信頼と賛辞を寄せた。
新ポスターには、二階堂、小八重はじめ主要キャストたちが集結。それぞれ、過酷な時代を生き抜いた登場人物たちの顔をリアルに表現した瞬間を切り取ったのは、アジアのみならず世界で注目を浴びるフォトグラファーのレスリー・チャン。映画ポスターの撮影に初めて挑戦したというレスリーが、少年として生きる琴子の汚れなきまなざし、時代に翻弄され、喪失感を感じさせる教師・曽根の繊細な瞳、そしてそれぞれの場所でその時代を懸命に生きた大人たちの顔を刻み込んだ。
そして、本作の音楽を手掛けるのは、『国宝』で数々の音楽賞を受賞した作曲家・原摩利彦。今回の主題音楽ともなる感動のラストシーンを演奏するのは、原の実力を高く評価していた坂本龍一が立ち上げた東北ユースオーケストラの子どもたちが担当する。原から、音楽の視点からも子どもたちと共に作り上げるのはどうかと提案して実現した。
主題音楽以外の部分は、イタリア・ローマで現地の演奏家とともに録音を実施。原は「イタリアの指揮者や奏者が真剣に映画や音楽に向き合ってくださる驚きと演奏を通しての気づきがあった」と手応えをにじませる。また、同席した西川監督も「音楽的な歴史の厚みを感じる演奏」と絶賛を寄せている。
映画『わたしの知らない子どもたち』は、10月16日より全国公開。
役所広司、田中裕子、岡田准一、吉田羊、坂東龍汰のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■役所広司（山井甚平役）
心からこの映画を観て欲しいと思います。子どもたちの眼差しをしっかり受け止めて欲しい。彼らは、戦争孤児という役を演じる中で、当時の孤児たちに思いを馳せた瞬間があったに違いない。主人公、琴子をはじめ子どもたちの眼差しが胸に刺さります。
日本映画史の中で、大切な作品が生まれたと思います。この作品に参加された全ての皆さん、お疲れ様でした！ そして、おめでとうございます！
■田中裕子（山井けい役）
映画「ゆれる」を観て、凄い作品だなぁと思っていました。その西川組に出れるなら、是非出たいと思って参加させていただきました。琴子に会えてよかった。
■岡田准一（菊沢徹役）
西川監督の作品を心待ちにしていた一人として、この作品には映画としての面白さだけではなく、社会への問いが込められていると感じます。
この作品は主人公・琴子を演じた小八重さんを含め、子どもたちが本当に素晴らしく魅力にあふれています。大人の責任を考えさせられ、問いがあるこの作品が多くの人の心に残り、語り続けられる作品になってほしいと思います。
「火垂るの墓」の後継作はこの作品。今観るべき作品かと思います。
■吉田羊（鷹間乃生役）
尊敬する西川監督の作品に参加させていただき、大変光栄に思います。
私が演じたのは、主人公琴子が辿り着く戦争孤児救済施設の館長。撮影時は蝉鳴きしきる真夏、クランクインから既に3ヵ月が経っており、現場は朝から、小八重葵美さん演じる琴子が生き抜いてきた先の“今日この瞬間”をクルー全員でじっと見守っている、そんな温かさに満ちていました。
一方で、西川監督は大人、子ども、キャリアの区別なく一人一人を尊重し、エキストラの子どもたち含め俳優全員に目を届かせておられるのが印象的でした。恥ずかしながらこの作品に関わらせていただいて初めて、戦争孤児について学びました。
戦争体験者が年々少なくなる中、映画もまた、その役割を引き継いでいけるようにと願ってやみません。平和への祈りをこめて、この映画が沢山の方へ届きますように。
■坂東龍汰（諸積京一郎役）
西川美和監督の作品に触れるたび、その人間をまっすぐ見つめる眼差しと、心を深く揺さぶる物語に何度も感動してきました。西川監督の作品に、諸積という役で参加させていただけたことを心から光栄に思います。
諸積は、戦後を生きる戦争孤児たちの現実を目の当たりにし、自分に何ができるのかを必死に問い続ける若い新聞記者です。子どもたちの置かれた過酷な状況や、その小さな希望に触れるたび、諸積の正義感や葛藤を自分自身のことのように感じながら、一つひとつの場面に向き合いました。
西川監督は、常に作品を真ん中に置き、キャストやスタッフ一人ひとりを深く信頼して現場をつくってくださいました。その空気の中で、役と誠実に向き合い、自分に何ができるのかを考え続けられた時間は、俳優としても大きな財産になりました。
この作品は、戦後の物語でありながら、今を生きる僕たちにも問いを投げかけてくれる映画です。ぜひ劇場の大きなスクリーンで、この作品が持つ熱量や息遣いを受け取っていただけたら嬉しいです。