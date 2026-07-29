中島健人がセックスセラピスト演じる『SとX』初予告到着 キーアート＆場面写真も一挙解禁
中島健人が主演する8月20日配信開始のNetflixシリーズ『SとX』より、30代のリアルな仕事や恋、葛藤が繊細に描かれ、本作の世界観を凝縮した予告編とキーアート、さらに個性豊かな登場人物たちの人間模様を切り取った場面写真（キーセット）8点が一挙解禁となった。
【動画】「セックスに悩んでいない人なんていませんから」中島健人が寄り添う『SとX』初予告解禁
本作は、多田基生の漫画『SとX〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜』（講談社「モーニング」刊）を実写化。
セックスセラピスト・霜鳥壱人（しもとり・いちと）の「霜鳥クリニック」には、セックスレス、ED、セックス依存症、性的トラウマなど、誰にも打ち明けられない多様で切実な性の悩みを抱えた人々が訪れる。周囲からの嘲笑や偏見の視線にさらされながらも、霜鳥はカウンセリングを通して一人ひとりに誠実に向き合う。しかし、彼自身もまた、人知れず悩みを抱えていた―。
主演の中島健人は、さまざまなセックスの悩みを持つクライアントに優しく寄り添う霜鳥というキャラクターで鮮やかに新境地を開拓。Netflix作品としては、切ない純愛を描いた『桜のような僕の恋人』以来、2度目の主演作となる。
そんな霜鳥と運命的な再会を果たすヒロインに新木優子を迎え、三浦りょう太、藤間爽子、中村蒼、久間田琳加、山口紗弥加、ユースケ・サンタマリア、佐野史郎ら幅広い世代の個性豊かな実力派俳優陣が集結。草野翔吾監督が、一見するとセンセーショナルにとらえかねない題材を、リアルな仕事や恋愛、性の悩みに向き合っていくキャラクターたちを通して、誰しもが共感できる大人のドラマに見事に昇華させた。
予告映像では、中島健人演じる主人公のセックスセラピスト・霜鳥壱人が、誰にも言えない性の悩みを抱えるクライアントたちに静かに寄り添い、誠実に向き合う姿が映し出される。周囲の偏見に晒されながらも、「セックスに悩んでいない人なんていませんから」と穏やかに語りかける霜鳥の姿は、まさに中島の新境地を感じさせる。
さらに、新木優子演じる初恋の相手・市之瀬佑美との偶然の再会、そして互いに強くひかれ合いながらも、霜鳥が抱える“ある深刻な理由”によって一歩を踏み出せない二人の切ない距離感が、エモーショナルな音楽とともにドラマチックに描かれている。
映像内では、霜鳥クリニックを訪れるさまざまな患者たちの赤裸々な性の悩みも明かされており、彼らにどこまでも真剣に向き合う霜鳥の姿が強く印象に残る仕上がりとなっている。
キーアートは、白衣姿の中島健人が新鮮な、霜鳥先生が一人ひとりの患者と真剣に向き合うまなざしが印象的な1枚。
場面写真（キーセット）からも、アナウンサーの仕事にまい進する佑美をはじめ、霜鳥を取り巻くさまざまな登場人物たちの姿が切り取られている。クリニックで働く犀川（三浦）や夏目（藤間）、佑美を取り巻くテレビ局の数馬（中村）や鴻野（久間田）、そして霜鳥の過去を知る来栖（ユースケ）や、霜鳥に厳しく当たる豊原（佐野）など、一筋縄ではいかない濃厚な人間模様の一端を垣間見ることができる。
Netflixシリーズ『SとX』は、Netflixにて8月20日より世界独占配信。
【動画】「セックスに悩んでいない人なんていませんから」中島健人が寄り添う『SとX』初予告解禁
本作は、多田基生の漫画『SとX〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜』（講談社「モーニング」刊）を実写化。
セックスセラピスト・霜鳥壱人（しもとり・いちと）の「霜鳥クリニック」には、セックスレス、ED、セックス依存症、性的トラウマなど、誰にも打ち明けられない多様で切実な性の悩みを抱えた人々が訪れる。周囲からの嘲笑や偏見の視線にさらされながらも、霜鳥はカウンセリングを通して一人ひとりに誠実に向き合う。しかし、彼自身もまた、人知れず悩みを抱えていた―。
そんな霜鳥と運命的な再会を果たすヒロインに新木優子を迎え、三浦りょう太、藤間爽子、中村蒼、久間田琳加、山口紗弥加、ユースケ・サンタマリア、佐野史郎ら幅広い世代の個性豊かな実力派俳優陣が集結。草野翔吾監督が、一見するとセンセーショナルにとらえかねない題材を、リアルな仕事や恋愛、性の悩みに向き合っていくキャラクターたちを通して、誰しもが共感できる大人のドラマに見事に昇華させた。
予告映像では、中島健人演じる主人公のセックスセラピスト・霜鳥壱人が、誰にも言えない性の悩みを抱えるクライアントたちに静かに寄り添い、誠実に向き合う姿が映し出される。周囲の偏見に晒されながらも、「セックスに悩んでいない人なんていませんから」と穏やかに語りかける霜鳥の姿は、まさに中島の新境地を感じさせる。
さらに、新木優子演じる初恋の相手・市之瀬佑美との偶然の再会、そして互いに強くひかれ合いながらも、霜鳥が抱える“ある深刻な理由”によって一歩を踏み出せない二人の切ない距離感が、エモーショナルな音楽とともにドラマチックに描かれている。
映像内では、霜鳥クリニックを訪れるさまざまな患者たちの赤裸々な性の悩みも明かされており、彼らにどこまでも真剣に向き合う霜鳥の姿が強く印象に残る仕上がりとなっている。
キーアートは、白衣姿の中島健人が新鮮な、霜鳥先生が一人ひとりの患者と真剣に向き合うまなざしが印象的な1枚。
場面写真（キーセット）からも、アナウンサーの仕事にまい進する佑美をはじめ、霜鳥を取り巻くさまざまな登場人物たちの姿が切り取られている。クリニックで働く犀川（三浦）や夏目（藤間）、佑美を取り巻くテレビ局の数馬（中村）や鴻野（久間田）、そして霜鳥の過去を知る来栖（ユースケ）や、霜鳥に厳しく当たる豊原（佐野）など、一筋縄ではいかない濃厚な人間模様の一端を垣間見ることができる。
Netflixシリーズ『SとX』は、Netflixにて8月20日より世界独占配信。