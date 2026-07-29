免許証にネット騒然の現役アイドルが「スタイル抜群」 水着で美オーラ「素敵」「可愛すぎ」
アイドルグループ「KissBee」の中山星香が29日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な水着姿も（5枚）
普段から「#奇跡の31歳アイドル」のキャッチフレーズと共にステージ写真やオフショットを披露している中山。今回は「夏の女です」とうづり、ピンクの水着姿を投稿。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「素敵」「可愛すぎ」「スタイル抜群」などの声が寄せられている。
中山は先日、「更新しました」と自身の運転免許証も公開。ファンからは「本名だったんだ!?」「年齢詐称してないし無加工でこのビジュ」など驚きの反響が集まっていた。
■中山星香（なかやま せいか）
1995年7月5日生まれ。神奈川県出身。アイドルグループ「KissBee」の最年長メンバーで、2023年からはリーダーを務めている。
引用：「中山星香」X（@seika0705）、Instagram（@seika0705n）
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な水着姿も（5枚）
普段から「#奇跡の31歳アイドル」のキャッチフレーズと共にステージ写真やオフショットを披露している中山。今回は「夏の女です」とうづり、ピンクの水着姿を投稿。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「素敵」「可愛すぎ」「スタイル抜群」などの声が寄せられている。
■中山星香（なかやま せいか）
1995年7月5日生まれ。神奈川県出身。アイドルグループ「KissBee」の最年長メンバーで、2023年からはリーダーを務めている。
引用：「中山星香」X（@seika0705）、Instagram（@seika0705n）