『君の好きは無敵』ついに新キャラクターが誕生「え、すき」「かわいすぎ」の声続々
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第3話が28日に放送。新キャラクターが生まれ、反響が集まっている。
【写真】『君の好きは無敵』第3話 杏奈（松本若菜）、「好き」に目覚める
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
「ただ支える」というコンセプトが決まり、一気に新キャラクター誕生へ、と意気込む杏奈は、まだ見ぬ新キャラクターのため、早速デビュー方法を検討し始める。
なかなかデザインが浮かばない瀬尾。2人で話す中で、杏奈はお菓子のパッケージを使いながら自分の過去の話をし始める。特に夢がなかった杏奈は、作文の宿題で「将来の夢」というお題が出たときに、いとこが目指していたバレリーナという夢を借りたと告白。作文を見た杏奈の母は、チュチュを買ってきて「ごめんね、夢を我慢させちゃって」と言ったのだという。杏奈はそれを見て「ごめん、嘘、夢とかない」と真実を話したのだと明かした。
その話を聞いた瀬尾は何かをひらめき、必死に机に向かった。瀬尾はデザインを書き上げ、杏奈に「できた！ できたよ！」と報告。そこには黄色とオレンジを基調としたかわいらしいキャラクターの絵があった。キャラクターを見た杏奈は「好き…」と呟くのだった。
ついに新キャラクターが誕生した第3話。そのかわいらしいビジュアルに視聴者からは「え、すき」「かわいすぎ」「めちゃくちゃかわいかった」「名前は何かなー」「新キャラ爆誕した！」などの声が続出。杏奈が「好き…」と呟くラストにも「かわいいがわかった！」「杏奈さんもついに好きが！」「好きが芽生えましたね！？」などの声が集まっている。
【写真】『君の好きは無敵』第3話 杏奈（松本若菜）、「好き」に目覚める
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
なかなかデザインが浮かばない瀬尾。2人で話す中で、杏奈はお菓子のパッケージを使いながら自分の過去の話をし始める。特に夢がなかった杏奈は、作文の宿題で「将来の夢」というお題が出たときに、いとこが目指していたバレリーナという夢を借りたと告白。作文を見た杏奈の母は、チュチュを買ってきて「ごめんね、夢を我慢させちゃって」と言ったのだという。杏奈はそれを見て「ごめん、嘘、夢とかない」と真実を話したのだと明かした。
その話を聞いた瀬尾は何かをひらめき、必死に机に向かった。瀬尾はデザインを書き上げ、杏奈に「できた！ できたよ！」と報告。そこには黄色とオレンジを基調としたかわいらしいキャラクターの絵があった。キャラクターを見た杏奈は「好き…」と呟くのだった。
ついに新キャラクターが誕生した第3話。そのかわいらしいビジュアルに視聴者からは「え、すき」「かわいすぎ」「めちゃくちゃかわいかった」「名前は何かなー」「新キャラ爆誕した！」などの声が続出。杏奈が「好き…」と呟くラストにも「かわいいがわかった！」「杏奈さんもついに好きが！」「好きが芽生えましたね！？」などの声が集まっている。