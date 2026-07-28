サッカーの元日本代表FW巻誠一郎氏（45）が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。午後4時27分ごろ、熊本県の宇城市と氷川町で最大震度7を観測する地震があったことを受け、宇城市の実家の様子を知らせた。

巻氏は「先程、熊本で大きな地震がありました。熊本の皆さま大丈夫でしょうか？僕も熊本にいましたが、かなり大きな揺れでした。まだ揺れ続けてますので、最大限ご注意下さい」とつづった。

さらに「震源地が宇城市の実家辺りだったという事もあり、実家はかなり酷い揺れだったみたいです。まだ状況把握が出来てないので、わかり次第ご連絡します」とし、色んな物が倒れた実家の写真を投稿した。

巻氏は16年4月に発生した熊本・大分地震後、すぐさま復興支援のための募金サイト「YOUR ACTION KUMAMOTO」を立ち上げたほか、さまざまな復興支援活動に尽力した。今年の4月には九州の復興支援を目的とした「ファイト！九州」プロジェクトの一環として行われた「ファイト！九州デー」でソフトバンク―楽天戦（北九州）でセレモニアルピッチに登場。熊本地震の本震から10年がたったことに触れ「僕の感覚としては早い。あっという間に過ぎ去った10年だったなと思います」と心境を吐露していた。