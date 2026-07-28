日産が2026年4月16日に発表した軽EV（電気自動車）「サクラ」マイナーチェンジモデルの中で、最も注目すべきグレードのひとつが最廉価の「サクラ S」です。



これまで法人向けとして展開されていたSグレードを一般ユーザー向けに再設定し、価格（消費税込、以下同）は244万8600円です。



全グレード共通のCEV補助金58万円を活用すれば、実質価格は190万円を下回り、軽EVというカテゴリーへの最も現実的な入口として大きな存在感を持ちます。

価格を最優先に設計されたSグレードが個人購入者に開放されたことは、軽EVをより身近な選択肢として普及させようとする日産の戦略を明確に示しています。

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最上級の「G」グレード（299万8600円）との差額は約55万円で、その差が何を意味するのかを正確に理解したうえで選択することが重要です。

Sグレードで省かれている主な装備は、Gと「X」グレードのフロントフェイスに新採用されたカラードグリルとデザインを改めたフロントバンパー、刷新された15インチアルミホイールです。

外装デザインは従来のサクラと同様のシンプルな仕様となります。

また、インテリジェントアラウンドビューモニターや前席シートヒーター、ステアリングヒーターはXグレードでは標準装備ですが、Sグレードではセットオプションとして追加選択が必要です。

一方で、サクラとしての本質的な装備はSグレードにもしっかりと残っています。

タッチパネル式オートエアコンは全グレードに標準装備されており、バックビューモニター、電動パーキングブレーキ、オートブレーキホールドといった日常で役立つ機能も標準で備わっています。

今回新たに加わった接近時アンロック機能・降車時オートロック機能・後席リマインダーも全グレード共通の改良として搭載されており、助手席側カップホルダーの追加やドライブモードスイッチの配置変更、エアコンの送風性能改善なども適用されています。

パワートレインはGグレードと共通で、最高出力47kW（64PS）・最大トルク195Nmの交流同期電動機を搭載します。WLTCモードの一充電航続距離は180km、駆動方式は全車FF。「e-Pedal Step」やドライブモードセレクターも標準装備されており、アクセル操作ひとつで加減速をコントロールするEVらしいドライブフィールはSグレードでも完全に享受できます。

通勤や買い物など、街中での日常利用を中心とした使い方であれば、航続180kmは実用上十分な水準です。

外装デザインの差については、ディーラーオプションとして「サクラセレクション」が設定されており、標準仕様のシンプルなデザインをベースに個性を加えることも可能です。

寒冷地での使用を想定してステアリングヒーターや前席シートヒーターが欲しい場合も、セットオプションで追加できます。必要な装備を選んで足していける構造は、Sグレードの使い方として合理的です。

サクラ Sの最大の武器は、補助金58万円適用後の約186万円という実質価格です。

軽ガソリン車の上位グレードと横並びになるこの水準は、EVを「特別なもの」ではなく「普通の選択肢」として検討できる価格帯にしています。

自宅や職場に充電環境があり、主な用途が通勤・買い物・送迎といった日常の短距離移動であるなら、サクラ Sは余計なコストをかけずに軽EVの本質的な価値を手に入れられるグレードといえるでしょう。

自治体独自の補助金が加算される場合は、さらに実質負担が軽くなる可能性もあります。「軽EVを試してみたい」という最初の一台として、サクラ Sはこれまで以上に現実的な選択肢となっているでしょう。

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2026年7月28日、中国・BYDが、日本専用の軽EV「RACCO（ラッコ）」を発売しました。

後席両側スライドドアを備え、サクラよりもさらに背が高い「軽スーパーハイトワゴン」モデルで、しかも同カテゴリーでは国産モデルも含め、初のEVとなります。

価格も214万5000円から249万7000円と、サクラを強く意識した設定であることがわかります。

サクラとは異なりCEV補助金は15万円となりますが、それでも最安グレードなら約200万円の実質価格となるため、サクラ最安のSとの差もわずかです。

日産が今後どのような対抗策をとるのか、その点でも注目されます。