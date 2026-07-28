『VIVANT』第11話の裏側を大公開！ 日本の連ドラ史上初のセットに驚き 7.31放送『ドア×ドア クエスト』
7月31日放送のバラエティ番組『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』（TBS系／毎週金曜20時55分）では、ドラマ『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）第11話の名シーン裏側を大公開する。
【写真】塩崎太智と岡部大が『VIVANT』監督に直撃
本番組は、もしも…誰もが気になるアレコレを“特別に”覗くことができたら？ そんな知的好奇心を刺激する「気になる！」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ。
7月26日に放送された『VIVANT』第11話は、冒頭から別班員たちが拉致されるという衝撃な展開で幕をあけた。誰が敵で、誰が味方なのか――視聴者の考察が一気に加速する中、第11話の名シーンの裏側を本番組で特別公開することが急きょ決定した。
1年超にわたり『VIVANT』の撮影に密着してきた当番組ならではの超貴重映像が続々登場。松坂桃李演じる黒須の拉致シーンの裏側や、堺雅人とキムラ緑子も思わず驚がくしたという、日本の連続ドラマ史上初のセットの舞台裏に迫る。さらに、M!LK・塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）とハナコ・岡部大が、第2シーズンの極秘映像をもとにストーリーを大胆考察。導き出した仮説をもとに『VIVANT』監督に直撃する。
さらに、新企画「おうちでできる名店完コピレシピ」がスタート。本企画は、家にある調理器具と食材だけで“名店の味”を楽しめる――そんな完コピレシピの秘密に迫るもの。初回は、料理が苦手なイメージを払拭したい大ブレイク中のM!LK・佐野勇斗が名店の究極のパラパラ＆しっとりチャーハン作りに挑戦する。
佐野の奮闘を見守るのは、チャンカワイとサンシャイン池崎。完コピレシピのポイントはたった3つ。はたして佐野は、名店の技をどこまで自宅で再現できるのか。さらに、チャンカワイとくわばたりえも完コピレシピに挑戦。誰でも取り入れられる“超簡単ひと手間”に思わず感動する。
『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』は、TBS系にて7月31日20時55分放送。
【写真】塩崎太智と岡部大が『VIVANT』監督に直撃
本番組は、もしも…誰もが気になるアレコレを“特別に”覗くことができたら？ そんな知的好奇心を刺激する「気になる！」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ。
7月26日に放送された『VIVANT』第11話は、冒頭から別班員たちが拉致されるという衝撃な展開で幕をあけた。誰が敵で、誰が味方なのか――視聴者の考察が一気に加速する中、第11話の名シーンの裏側を本番組で特別公開することが急きょ決定した。
さらに、新企画「おうちでできる名店完コピレシピ」がスタート。本企画は、家にある調理器具と食材だけで“名店の味”を楽しめる――そんな完コピレシピの秘密に迫るもの。初回は、料理が苦手なイメージを払拭したい大ブレイク中のM!LK・佐野勇斗が名店の究極のパラパラ＆しっとりチャーハン作りに挑戦する。
佐野の奮闘を見守るのは、チャンカワイとサンシャイン池崎。完コピレシピのポイントはたった3つ。はたして佐野は、名店の技をどこまで自宅で再現できるのか。さらに、チャンカワイとくわばたりえも完コピレシピに挑戦。誰でも取り入れられる“超簡単ひと手間”に思わず感動する。
『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』は、TBS系にて7月31日20時55分放送。