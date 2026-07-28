黒柳徹子、板東英二さん追悼 『ふしぎ発見！』で長年共演「本当に楽しく、面白い方でした」
元プロ野球選手でタレント・板東英二さんの訃報が伝えられたことを受け28日、タレントエッセイストの黒柳徹子が自身のInstagramを更新し、板東さんを追悼するとともに、思い出話をつづった。
【写真】黒柳徹子、在りし日の板東英二さんとの2ショット
28日、板東さんの公式サイトが、22日に慢性心不全で亡くなっていたことを発表した。板東さんと黒柳と言えばクイズ番組『世界・ふしぎ発見!』（TBS系）において、長年にわたってレギュラー解答者として共演していた。
【コメント全文】
板東さんの訃報を聞いて。
板東さんとは本当に長いお付き合いでした。
一番長くご一緒したのは『世界・ふしぎ発見！』です。板東さんはいつも私のことを「お母さん」と呼んでいました。私は「あなたを産んだ覚えはない」なんて言っていましたが、その「お母さん」という声が、今でも耳に残っています。
エジプトをはじめ、いろいろな国へロケにも行きました。いつも変わらずユーモアがあって、ラクダと本気で言い争いをしていた姿は、今思い出しても思わず笑ってしまいます。本当に楽しく、面白い方でした。
その一方で、とても優しく、私にいろいろなことを教えてくださる方でもありました。インドのロケではたくさん宝石を買っていらして、「そんなに買ってどうするの？」と聞いたら、「じゃあ、あげる」と言って、空港で私に宝石をくださいました。今でも、大切にしています。そんな気前の良さも、板東さんらしい思い出です。
板東さんの奥様もとても素敵な方で、私と家が近くだったので、時々お目にかかりました。いつも上品で礼儀正しく、本当に素晴らしい方だと感心していました。
板東さんは、ご苦労も多い人生だったと思いますが、いつも明るく、「自分は長嶋さんより契約金が高かったんだ！」と誇らしげにお話していました。今ごろ天国で長嶋さんに再会して、「やっぱり僕の方が高かったよね」と、笑いながら話していらっしゃるかもしれませんね。
本当に楽しく、温かい方でした。
ああいう方がいなくなってしまうのは、本当に寂しい思いでいっぱいです。
引用：「黒柳徹子」Instagram（＠tetsukokuroyanagi）
【写真】黒柳徹子、在りし日の板東英二さんとの2ショット
28日、板東さんの公式サイトが、22日に慢性心不全で亡くなっていたことを発表した。板東さんと黒柳と言えばクイズ番組『世界・ふしぎ発見!』（TBS系）において、長年にわたってレギュラー解答者として共演していた。
板東さんの訃報を聞いて。
板東さんとは本当に長いお付き合いでした。
一番長くご一緒したのは『世界・ふしぎ発見！』です。板東さんはいつも私のことを「お母さん」と呼んでいました。私は「あなたを産んだ覚えはない」なんて言っていましたが、その「お母さん」という声が、今でも耳に残っています。
エジプトをはじめ、いろいろな国へロケにも行きました。いつも変わらずユーモアがあって、ラクダと本気で言い争いをしていた姿は、今思い出しても思わず笑ってしまいます。本当に楽しく、面白い方でした。
その一方で、とても優しく、私にいろいろなことを教えてくださる方でもありました。インドのロケではたくさん宝石を買っていらして、「そんなに買ってどうするの？」と聞いたら、「じゃあ、あげる」と言って、空港で私に宝石をくださいました。今でも、大切にしています。そんな気前の良さも、板東さんらしい思い出です。
板東さんの奥様もとても素敵な方で、私と家が近くだったので、時々お目にかかりました。いつも上品で礼儀正しく、本当に素晴らしい方だと感心していました。
板東さんは、ご苦労も多い人生だったと思いますが、いつも明るく、「自分は長嶋さんより契約金が高かったんだ！」と誇らしげにお話していました。今ごろ天国で長嶋さんに再会して、「やっぱり僕の方が高かったよね」と、笑いながら話していらっしゃるかもしれませんね。
本当に楽しく、温かい方でした。
ああいう方がいなくなってしまうのは、本当に寂しい思いでいっぱいです。
引用：「黒柳徹子」Instagram（＠tetsukokuroyanagi）