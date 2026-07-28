ブラピに続き…トム・クルーズの娘スリも名前からクルーズ姓を削除
トム・クルーズとケイティ・ホームズの間に生まれたスリ・クルーズ。トムとはすっかり疎遠になっていると伝えられていたが、すでに法的に改名の手続きを行い、クルーズ姓を削除していたことが分かった。
【写真】トムに抱っこされる幼少期ショットも「スリ・クルーズ」フォトギャラリー
Page Sixによると、2024年に米ペンシルバニア州ピッツバーグにあるカーネギーメロン大学に進学したスリは、ニューヨークの自宅を離れ、学生寮に入居。転居に伴い、同年10月、同州アレゲニー郡で有権者登録を行った際、ケイティのミドルネームを苗字とし、スリ・ノエルと書類に記載していたそうだ。
ペンシルバニア州では、法定氏名を用いて有権者登録をする必要があることから、正式に改名の手続きを終えていることが判明。また、アレゲニー郡で氏名変更の申請をしていないことが確認できたといい、大学進学前に、ニューヨークで氏名変更の法手続きを済ませていたものとみられる。
スリは2024年6月、アル・パチーノやライザ・ミネリ、エイドリアン・ブロディ、ティモシー・シャラメらを輩出したことで知られるニューヨークの名門芸術高校ラガーディア高校を卒業した際にも、式典のパンフレットに「スリ・ノエル」と記載されていたことが伝えられていた。情報筋によれば、当時スリは「パパラッチを避け」て「自分のアイデンティティを確立し」、「大学で新たなスタートを切りたい」と考えていたそうだ。
現在20歳のスリは、この秋から大学3年生となる予定。大学では演劇学部でミュージカルを専攻しており、この夏はウィリアム・シェイクスピアの『真夏の夜の夢』を現代風にアレンジした大学の舞台『Midsummer！』に出演するという。同公演は、ピッツバーグのピアース・スタジオで上演したのち、スコットランドで8月7日から31日まで開催される世界最大の芸術祭「エディンバラ・フェスティバル・フリンジ」でもお披露目する予定だそう。
なおハリウッドでは、泥沼の係争を経て2024年末に離婚が成立したブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーの子どもたちも、6人中4人が法的にピット姓を外す手続きを行ったことが注目を集めている。
【写真】トムに抱っこされる幼少期ショットも「スリ・クルーズ」フォトギャラリー
Page Sixによると、2024年に米ペンシルバニア州ピッツバーグにあるカーネギーメロン大学に進学したスリは、ニューヨークの自宅を離れ、学生寮に入居。転居に伴い、同年10月、同州アレゲニー郡で有権者登録を行った際、ケイティのミドルネームを苗字とし、スリ・ノエルと書類に記載していたそうだ。
スリは2024年6月、アル・パチーノやライザ・ミネリ、エイドリアン・ブロディ、ティモシー・シャラメらを輩出したことで知られるニューヨークの名門芸術高校ラガーディア高校を卒業した際にも、式典のパンフレットに「スリ・ノエル」と記載されていたことが伝えられていた。情報筋によれば、当時スリは「パパラッチを避け」て「自分のアイデンティティを確立し」、「大学で新たなスタートを切りたい」と考えていたそうだ。
現在20歳のスリは、この秋から大学3年生となる予定。大学では演劇学部でミュージカルを専攻しており、この夏はウィリアム・シェイクスピアの『真夏の夜の夢』を現代風にアレンジした大学の舞台『Midsummer！』に出演するという。同公演は、ピッツバーグのピアース・スタジオで上演したのち、スコットランドで8月7日から31日まで開催される世界最大の芸術祭「エディンバラ・フェスティバル・フリンジ」でもお披露目する予定だそう。
なおハリウッドでは、泥沼の係争を経て2024年末に離婚が成立したブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーの子どもたちも、6人中4人が法的にピット姓を外す手続きを行ったことが注目を集めている。