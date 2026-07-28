離婚から7年のフジモン、愛娘2人とお台場デート 「良いお父さん」と反響
お笑いコンビ「FUJIWARA」の“フジモン”こと藤本敏史が27日までにInstagramを更新。愛娘とのプライベートショットを披露すると、ファンから「良いお父さん」「今日も素敵なパパ」といった反響が寄せられた。
【写真】こんなに大きくなってたの!? フジモン、愛娘たちとの3ショット
藤本が「娘2人とお台場へ遊びに！娘と過ごす時間が1番の幸せですねん」と投稿したのは、2人の愛娘との3ショット。写真にはカメラにポーズを決める娘たちと笑顔の藤本が収められている。
娘が撮影したと思われるソロショットも披露されている投稿に、ファンからは「良いお父さん」「今日も素敵なパパ」などの声や「娘ちゃんたちもパパと遊ぶの楽しいと思う」「娘ちゃん達も、幸せ時間だよ」といったコメントが集まっている。
◼︎藤本敏史（ふじもと としふみ）
1970年12月18日生まれ。大阪府出身。1989年4月、原西孝幸とお笑いコンビ「FUJIWARA」を結成。2010年8月には番組での共演をきっかけに交際していたタレントの木下優樹菜と結婚。2012年8月に長女が、2015年11月には次女が誕生。2019年に離婚している。
引用：「FUJIWARA・藤本敏史」Instagram（@fujimooongram）
【写真】こんなに大きくなってたの!? フジモン、愛娘たちとの3ショット
藤本が「娘2人とお台場へ遊びに！娘と過ごす時間が1番の幸せですねん」と投稿したのは、2人の愛娘との3ショット。写真にはカメラにポーズを決める娘たちと笑顔の藤本が収められている。
◼︎藤本敏史（ふじもと としふみ）
1970年12月18日生まれ。大阪府出身。1989年4月、原西孝幸とお笑いコンビ「FUJIWARA」を結成。2010年8月には番組での共演をきっかけに交際していたタレントの木下優樹菜と結婚。2012年8月に長女が、2015年11月には次女が誕生。2019年に離婚している。
引用：「FUJIWARA・藤本敏史」Instagram（@fujimooongram）