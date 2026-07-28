「可愛い過ぎてツラい」元テレ東美人アナ、美肌あらわワンショルダーにファンほれぼれ
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が27日までにInstagramを更新。ワンショルダードレスのソロショットを披露すると、ファンから「美しすぎます!!」「超絶綺麗」といった反響が寄せられた。
【写真】森香澄、最新美容本からのすっぴん＆ナチュラルメイク
森が投稿したのは27日に放送された『しゃべくり007』（日本テレビ系）からのオフショット。写真には、東京のビル群を背景に、白のワンショルダードレスを着て佇む森の姿が収められている。
彼女が披露したドレス姿に、ファンからは「美しすぎます!!」「超絶綺麗っす♪」「可愛い過ぎてツラい」「素敵すぎます」などの声が集まっている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」Instagram（@mori_kasumi_）
【写真】森香澄、最新美容本からのすっぴん＆ナチュラルメイク
森が投稿したのは27日に放送された『しゃべくり007』（日本テレビ系）からのオフショット。写真には、東京のビル群を背景に、白のワンショルダードレスを着て佇む森の姿が収められている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」Instagram（@mori_kasumi_）