グラドル→女優＆書道家の美女31歳、透き通るような美肌ノースリーブ姿に反響「なんという美しさ」
女優で書家のおしの沙羅が27日にinstagramを更新。ノースリーブ＆ロングスカートのオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】グラドル→女優＆書道家の美女、スタイル抜群のビキニ姿のまま寝落ち（15枚）
レースクイーンとして活躍し、現在は女優、書家として活動しているおしのが投稿したのは、伊勢神宮で撮影したオフショット。写真にはノースリーブとタイトなロングスカートで境内を散策するおしのの姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「おお！何だか神々しい」「なんという美しさ」「めちゃくちゃ素敵ですね」「最高ですね」などの声が相次いでいる。
■おしの沙羅（おしの さら）
1995年6月3日生まれ。東京都出身。大学在学中から忍野さら名義でレースクイーンとして活動。並行してグラビアアイドルとしても多数のイメージビデオや写真集をリリースし、女優業にも進出。2023年1月からは雅号を雨楽として書家としての活動もスタート。同年9月にはおしの沙羅に改名した。Instagramでは書道家としての作品を公開しているほか、今年4月にはバリ島を訪れビキニ姿のまま寝落ちする姿を公開し、グラドル時代からの変わらぬスタイルの良さでファンを釘づけにした。
引用：「おしの沙羅」instagram（@oshinosara）
【写真】グラドル→女優＆書道家の美女、スタイル抜群のビキニ姿のまま寝落ち（15枚）
レースクイーンとして活躍し、現在は女優、書家として活動しているおしのが投稿したのは、伊勢神宮で撮影したオフショット。写真にはノースリーブとタイトなロングスカートで境内を散策するおしのの姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「おお！何だか神々しい」「なんという美しさ」「めちゃくちゃ素敵ですね」「最高ですね」などの声が相次いでいる。
1995年6月3日生まれ。東京都出身。大学在学中から忍野さら名義でレースクイーンとして活動。並行してグラビアアイドルとしても多数のイメージビデオや写真集をリリースし、女優業にも進出。2023年1月からは雅号を雨楽として書家としての活動もスタート。同年9月にはおしの沙羅に改名した。Instagramでは書道家としての作品を公開しているほか、今年4月にはバリ島を訪れビキニ姿のまま寝落ちする姿を公開し、グラドル時代からの変わらぬスタイルの良さでファンを釘づけにした。
引用：「おしの沙羅」instagram（@oshinosara）