＆TEAM、ロサンゼルスで初のVRコンサートの開催が緊急決定 最先端VRとともに日本語楽曲・MCを展開
日本発グローバルグループ・＆TEAM（エンティーム）の初となるVRコンサート『＆TEAM VR CONCERT：BOUNDLESS』が、米国・ロサンゼルスの映画館「Regal LA Live」にて、8月13日〜8月23日の期間、開催されることが緊急決定した。
【写真】日本で行われたファンクラブ試写会の様子
＆TEAMは今年4月にリリースした3rdEP「We on Fire」が、3作連続となるミリオン達成を記録し、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」に日本発ボーイグループとして初めてチャートインする快挙を達成した。
8月12日に米国・ロサンゼルスのグラミー・ミュージアムにて開催される特別イベント「Global Spin Live：＆TEAM」への出演が発表されると、チケットは販売開始とほぼ同時に即完売となる大きな反響を呼んだ。同イベントで記念すべき米国初ステージを披露し、14日には「KCON LA」への出演も控えている。
さらに、＆TEAMにとって2度目であり自身最大規模となる14都市を巡るアジアツアーの一環として開催された7月26日の千葉・ららアリーナ 東京ベイ公演では、ステージの模様を届けるライブビューイングをグローバルに展開。日本国内約70館の映画館やアジア圏の約20館に加え、ブラジル約20館、メキシコ約30館、そして米国では120館の映画館で同時上映されるなど、世界的な熱狂を生み出している。
米国での勢いを一気に加速させているなか、満を持して開催が緊急決定した今回のロサンゼルスでのVRコンサート。本作品は、メンバーをVR専用に特殊撮影した「全編撮り下ろしコンテンツ」であり、12Kの高精細映像と映画館の高品質なサウンドシステムを掛け合わせることで、圧倒的な臨場感を実現した新次元の「シネマティックVRコンサート」である。
手が届きそうな“最前列以上の近さ”でメンバーが迫ってくる圧倒的な迫力と、メンバー初となる長尺ボイス演技によるストーリー演出など、まるで自分だけのためにパフォーマンスをしてくれているかのような新次元の没入感を提供する。
また本作品は、＆TEAMの日本語楽曲を中心に構成されたセットリストと日本語MCをベースに、現地の言語字幕（米国では英語字幕）をつけて展開される。まさに「Japan to Global」を目指す＆TEAMを体現するようなコンテンツとなっている。
【写真】日本で行われたファンクラブ試写会の様子
＆TEAMは今年4月にリリースした3rdEP「We on Fire」が、3作連続となるミリオン達成を記録し、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」に日本発ボーイグループとして初めてチャートインする快挙を達成した。
さらに、＆TEAMにとって2度目であり自身最大規模となる14都市を巡るアジアツアーの一環として開催された7月26日の千葉・ららアリーナ 東京ベイ公演では、ステージの模様を届けるライブビューイングをグローバルに展開。日本国内約70館の映画館やアジア圏の約20館に加え、ブラジル約20館、メキシコ約30館、そして米国では120館の映画館で同時上映されるなど、世界的な熱狂を生み出している。
米国での勢いを一気に加速させているなか、満を持して開催が緊急決定した今回のロサンゼルスでのVRコンサート。本作品は、メンバーをVR専用に特殊撮影した「全編撮り下ろしコンテンツ」であり、12Kの高精細映像と映画館の高品質なサウンドシステムを掛け合わせることで、圧倒的な臨場感を実現した新次元の「シネマティックVRコンサート」である。
手が届きそうな“最前列以上の近さ”でメンバーが迫ってくる圧倒的な迫力と、メンバー初となる長尺ボイス演技によるストーリー演出など、まるで自分だけのためにパフォーマンスをしてくれているかのような新次元の没入感を提供する。
また本作品は、＆TEAMの日本語楽曲を中心に構成されたセットリストと日本語MCをベースに、現地の言語字幕（米国では英語字幕）をつけて展開される。まさに「Japan to Global」を目指す＆TEAMを体現するようなコンテンツとなっている。