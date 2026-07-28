柳楽優弥主演『RYUJI 竜二』主題歌はBE：FIRST 三宅健、伊藤英明ら追加キャストも解禁
柳楽優弥が主演を務める『RYUJI 竜二』より、本予告映像と本ビジュアルが解禁。三宅健、伊藤英明、RYUKI（MAZZEL）、田中美里、千原ジュニアの出演も明らかとなった。
【動画】BE：FIRSTの主題歌＆追加キャストも登場『RYUJI 竜二』本予告映像
1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた、⾦⼦正次による伝説的映画『⻯⼆』。その魂を受け継ぐ新たな作品、映画『RYUJI ⻯⼆』が、主演に柳楽、監督に⽔⽥伸⽣を迎え、10月30日より全国公開される。
この度解禁された本予告映像では、⻯⼆が愛する“2 つの家族”との絆と、逃れられない宿命が描かれる。「お前ら、ずっと⼀緒だ」――。舎弟の直（萩原利久）とひろし（JUNON）を家族のように愛する⼀⽅、まり⼦（川栄李奈）と出会い、新たな家庭を築いていく⻯⼆。ヤクザとして裏社会に⾝を置きながらも、⼤切な⼈たちと過ごす穏やかな⽇々が映し出される。
しかし、「俺、辞めるわ、ヤクザ」と裏社会から離れることを決意した⻯⼆を待っていたのは、過去が決して彼を⼿放してはくれないという現実。⾜を洗ったはずの⻯⼆のもとへ再び裏社会の影が忍び寄り、抗争や因縁によって、家族との絆までもが⼤きく揺さぶられていく。
「私は、ずっと⻯ちゃんが好きだから」――。まり⼦の変わらぬ愛と、⻯⼆を慕い続ける直とひろし。それぞれの想いが交錯するなか、すべてを背負った⻯⼆が、最後に守ろうとしたものとは――。
さらに予告では、まり⼦役の川栄、直役の萩原、ひろし役の JUNON がナレーションの⼀部を担当。それぞれの想いを乗せた声が、⻯⼆を取り巻く愛と葛藤をより鮮明に映し出し、物語をよりエモーショナルに彩る。愛する⼈のために⽣きようともがく⼀⼈の男の⽣き様を描いた、魂を揺さぶる本予告映像となっている。
本予告で初解禁となる主題歌は、ひろし役のJUNONが所属するダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRST の書き下ろし楽曲「Itʼs not a bad life」。歌唱⼒とダンススキルを武器に、世界で活躍の場を広げるBE:FIRSTが、本作の世界観に寄り添う新たな⼀曲を作り上げた。
JUNONは作詞・作曲にも携わり、本作の物語と登場⼈物たちの想いを楽曲に刻み込んでいる。ヒップホップや R＆B を感じさせるグルーヴと⼒強いボーカルが、⻯⼆の⽣き様や感情を鮮烈に描き出し、物語をより⼀層ドラマチックに彩る。
あわせて解禁されたポスタービジュアルでは、繁華街に⽴ち鋭い眼差しで正⾯を⾒据える⻯⼆の姿を⼤きくフィーチャー。そして⻯⼆を囲むのは、家庭の温もりを感じさせる笑顔のまり⼦が配される⼀⽅、浮かない表情で遠くを⾒つめる直とひろしの姿が映し出されている。
さらに、ビジュアルを縦に貫く⼤胆な「RYUJI」の⽂字とともに添えられたのは、「⼈情か。愛か。⻯⼆は最後に誰を守るのかーー。」というコピー。愛する妻との穏やかな暮らしと、裏社会に置いてきた⼆⼈の舎弟と、決して断ち切ることのできない過去との因縁――。対照的な⼆つの世界に引き裂かれながらも、⾃らの⽣き⽅を貫こうとする⻯⼆の覚悟と葛藤を鮮烈に映し出したポスタービジュアルが完成した。
また、この度、⻯⼆の過去と現在に深く関わり、その運命を⼤きく動かす追加キャストが解禁された。⻯⼆と同じ組に属する兄弟分・カズ役を演じるのは、唯⼀無⼆の存在感を放ち、俳優・アーティストとして幅広く活躍する三宅健。⻯⼆に転機をもたらし、その葛藤に深く関わっていく重要な役どころを演じる。
⻯⼆が属する組の幹部・新⽥役を務めるのは、数々の映画やドラマで主演を務め、重厚感あふれる演技で多彩な役柄を体現してきた実⼒派俳優・伊藤英明。⻯⼆の実⼒を買う⼀⽅、粗暴かつ⾝勝⼿な振る舞いで周囲を翻弄する新⽥を、圧倒的な貫禄で演じる。
⻯⼆にかつて傷を負わされ、深い因縁を抱く敵対組織の宮内役には、8⼈組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL のメンバーとして活躍する RYUKI。⻯⼆に過去の因縁を突きつける存在を、鋭い眼光と迫⼒あふれる演技で体現する。なお、RYUKI は映画初出演となり、本作で俳優デビューを果たす。
⻯⼆が属する組と敵対する組織の幹部・⽩井役を演じるのは、お笑い芸⼈として第⼀線で活躍する⼀⽅、俳優としても数々の映画やドラマで強烈な存在感を放ち、その演技が⾼く評価される千原ジュニア。⻯⼆たちを取り巻く抗争の緊張を⾼め、物語に不穏な影を落とす。
そして、三宅演じるカズの⼥・アケミを演じるのは、確かな演技⼒と気品あふれる存在感で、多くの作品を⽀えてきた実⼒派俳優・⽥中美⾥。薬物に溺れ、危うさをまといながら、男たちの⼈⽣を⼤きく狂わせていく⼥性を演じる。
映画『RYUJI 竜二』は、10月30日より全国公開。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■三宅健／柴田一馬（カズ）役
『RYUJI ⻯⼆』と向き合う中で、ずっと⼼に残っていたのは、「普通に⽣きたいのに、それが⼀番難しい」ということでした。⼈は幸せを願い、誰かを愛し、穏やかに⽣きたいと思いながらも、環境や過去、⾃分ではどうにもならない何かに押し流され、その想いから遠ざかってしまうことがあります。
この作品に登場する⼈物たちも、決して特別な存在ではありません。それぞれが不器⽤なまま、⾃分なりの正しさや愛を信じて⽣きています。だからこそ、この物語はアウトローを描いた作品でありながら、私にはとても普遍的な⼈間の物語として映りました。その物語に誠実であることだけを⼤切に、今回この作品に参加させていただきました。
■伊藤英明／新田役
⽔⽥監督とまたご⼀緒できたことを光栄に思っています。そして主演の柳楽優弥さんは、役に真っ直ぐ向き合い、その場の空気を変える⼒を持った素晴らしい俳優です。柳楽さんが演じる新たな「⻯⼆」を⼀⼈の俳優として⼼から楽しみにしています。僕もこの作品の世界の⼀員として、全⼒で向き合いました。ぜひ劇場でご覧ください。
■RYUKI（MAZZEL）／宮内役
宮内役を演じさせていただきました、MAZZEL の RYUKI です！！ 夢の⼀つでもあったスクリーンデビューが叶って本当に嬉しいです！ そしてなによりも豪華なキャストの⽅々とご⼀緒させていただき、⾃分にとって最⾼のデビュー作品になっていると思います！ 宮内の⼼の底から滲みでる悪をみなさんにも楽しんでいただきたいです！ ぜひ劇場にお越しください！
【動画】BE：FIRSTの主題歌＆追加キャストも登場『RYUJI 竜二』本予告映像
1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた、⾦⼦正次による伝説的映画『⻯⼆』。その魂を受け継ぐ新たな作品、映画『RYUJI ⻯⼆』が、主演に柳楽、監督に⽔⽥伸⽣を迎え、10月30日より全国公開される。
しかし、「俺、辞めるわ、ヤクザ」と裏社会から離れることを決意した⻯⼆を待っていたのは、過去が決して彼を⼿放してはくれないという現実。⾜を洗ったはずの⻯⼆のもとへ再び裏社会の影が忍び寄り、抗争や因縁によって、家族との絆までもが⼤きく揺さぶられていく。
「私は、ずっと⻯ちゃんが好きだから」――。まり⼦の変わらぬ愛と、⻯⼆を慕い続ける直とひろし。それぞれの想いが交錯するなか、すべてを背負った⻯⼆が、最後に守ろうとしたものとは――。
さらに予告では、まり⼦役の川栄、直役の萩原、ひろし役の JUNON がナレーションの⼀部を担当。それぞれの想いを乗せた声が、⻯⼆を取り巻く愛と葛藤をより鮮明に映し出し、物語をよりエモーショナルに彩る。愛する⼈のために⽣きようともがく⼀⼈の男の⽣き様を描いた、魂を揺さぶる本予告映像となっている。
本予告で初解禁となる主題歌は、ひろし役のJUNONが所属するダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRST の書き下ろし楽曲「Itʼs not a bad life」。歌唱⼒とダンススキルを武器に、世界で活躍の場を広げるBE:FIRSTが、本作の世界観に寄り添う新たな⼀曲を作り上げた。
JUNONは作詞・作曲にも携わり、本作の物語と登場⼈物たちの想いを楽曲に刻み込んでいる。ヒップホップや R＆B を感じさせるグルーヴと⼒強いボーカルが、⻯⼆の⽣き様や感情を鮮烈に描き出し、物語をより⼀層ドラマチックに彩る。
あわせて解禁されたポスタービジュアルでは、繁華街に⽴ち鋭い眼差しで正⾯を⾒据える⻯⼆の姿を⼤きくフィーチャー。そして⻯⼆を囲むのは、家庭の温もりを感じさせる笑顔のまり⼦が配される⼀⽅、浮かない表情で遠くを⾒つめる直とひろしの姿が映し出されている。
さらに、ビジュアルを縦に貫く⼤胆な「RYUJI」の⽂字とともに添えられたのは、「⼈情か。愛か。⻯⼆は最後に誰を守るのかーー。」というコピー。愛する妻との穏やかな暮らしと、裏社会に置いてきた⼆⼈の舎弟と、決して断ち切ることのできない過去との因縁――。対照的な⼆つの世界に引き裂かれながらも、⾃らの⽣き⽅を貫こうとする⻯⼆の覚悟と葛藤を鮮烈に映し出したポスタービジュアルが完成した。
また、この度、⻯⼆の過去と現在に深く関わり、その運命を⼤きく動かす追加キャストが解禁された。⻯⼆と同じ組に属する兄弟分・カズ役を演じるのは、唯⼀無⼆の存在感を放ち、俳優・アーティストとして幅広く活躍する三宅健。⻯⼆に転機をもたらし、その葛藤に深く関わっていく重要な役どころを演じる。
⻯⼆が属する組の幹部・新⽥役を務めるのは、数々の映画やドラマで主演を務め、重厚感あふれる演技で多彩な役柄を体現してきた実⼒派俳優・伊藤英明。⻯⼆の実⼒を買う⼀⽅、粗暴かつ⾝勝⼿な振る舞いで周囲を翻弄する新⽥を、圧倒的な貫禄で演じる。
⻯⼆にかつて傷を負わされ、深い因縁を抱く敵対組織の宮内役には、8⼈組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL のメンバーとして活躍する RYUKI。⻯⼆に過去の因縁を突きつける存在を、鋭い眼光と迫⼒あふれる演技で体現する。なお、RYUKI は映画初出演となり、本作で俳優デビューを果たす。
⻯⼆が属する組と敵対する組織の幹部・⽩井役を演じるのは、お笑い芸⼈として第⼀線で活躍する⼀⽅、俳優としても数々の映画やドラマで強烈な存在感を放ち、その演技が⾼く評価される千原ジュニア。⻯⼆たちを取り巻く抗争の緊張を⾼め、物語に不穏な影を落とす。
そして、三宅演じるカズの⼥・アケミを演じるのは、確かな演技⼒と気品あふれる存在感で、多くの作品を⽀えてきた実⼒派俳優・⽥中美⾥。薬物に溺れ、危うさをまといながら、男たちの⼈⽣を⼤きく狂わせていく⼥性を演じる。
映画『RYUJI 竜二』は、10月30日より全国公開。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■三宅健／柴田一馬（カズ）役
『RYUJI ⻯⼆』と向き合う中で、ずっと⼼に残っていたのは、「普通に⽣きたいのに、それが⼀番難しい」ということでした。⼈は幸せを願い、誰かを愛し、穏やかに⽣きたいと思いながらも、環境や過去、⾃分ではどうにもならない何かに押し流され、その想いから遠ざかってしまうことがあります。
この作品に登場する⼈物たちも、決して特別な存在ではありません。それぞれが不器⽤なまま、⾃分なりの正しさや愛を信じて⽣きています。だからこそ、この物語はアウトローを描いた作品でありながら、私にはとても普遍的な⼈間の物語として映りました。その物語に誠実であることだけを⼤切に、今回この作品に参加させていただきました。
■伊藤英明／新田役
⽔⽥監督とまたご⼀緒できたことを光栄に思っています。そして主演の柳楽優弥さんは、役に真っ直ぐ向き合い、その場の空気を変える⼒を持った素晴らしい俳優です。柳楽さんが演じる新たな「⻯⼆」を⼀⼈の俳優として⼼から楽しみにしています。僕もこの作品の世界の⼀員として、全⼒で向き合いました。ぜひ劇場でご覧ください。
■RYUKI（MAZZEL）／宮内役
宮内役を演じさせていただきました、MAZZEL の RYUKI です！！ 夢の⼀つでもあったスクリーンデビューが叶って本当に嬉しいです！ そしてなによりも豪華なキャストの⽅々とご⼀緒させていただき、⾃分にとって最⾼のデビュー作品になっていると思います！ 宮内の⼼の底から滲みでる悪をみなさんにも楽しんでいただきたいです！ ぜひ劇場にお越しください！