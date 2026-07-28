スピルバーグ監督「人類以外の存在を本気で信じている」 『ディスクロージャー・デイ』本予告公開
現代映画界を代表する巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』（10月1日公開）の本予告が28日、解禁された。映像ではスピルバーグ監督自ら「『未知との遭遇』を製作した頃よりも、“人類以外の存在”を本気で信じている」と語り、UAP（未確認異常現象）やUFOの存在を示唆するコメントを寄せている。
【動画】スピルバーグ監督のコメント入り本予告
本作は、『ジュラシック・パーク』などで知られる脚本家デビッド・コープとスピルバーグ監督が再びタッグを組み、音楽は長年の盟友ジョン・ウィリアムズが担当。主演はエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーが務め、コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴら実力派キャストが集結した。
先月全米公開された本作は、原作や続編を持たない完全オリジナル作品としては、スピルバーグ監督作品史上最高のオープニング成績を記録。世界興行収入は2億ドル（約320億円、1ドル160円換算）を突破し、日本公開への期待も高まっている（Box Office Mojo調べ、7月28日時点）。
公開された本予告では、怪しげな霊安室や高速で移動する複数の光体、雲海から姿を現す巨大な飛行物体など、不可解な現象が次々と映し出される。
謎の組織「ワーデックス」から機密情報を盗み出したサイバーセキュリティーの専門家ダニエル・ケルナー（ジョシュ・オコナー）と、突如として自身の身に起きた異変に戸惑う気象予報士マーガレット・フェアチャイルド（エミリー・ブラント）。一見接点のない2人は、謎の協力者ヒューゴ・ウェイクフィールド（コールマン・ドミンゴ）に導かれ、人類を揺るがす衝撃の真実へと迫っていく。
しかし、その前にはノア・スキャンロン（コリン・ファース）率いる秘密組織「ワーデックス」が立ちはだかる。なぜ2人は互いを知っているのか。そして彼らに何が起きたのか。謎が深まる展開の中、スピルバーグ監督は「かつては夢物語だったかもしれない。だが今は違うと言いたい」「これが“真実”なんだ」と語る。
人類に“開示”（ディスクロージャー）される“真実”への期待が高まる映像となっている。
【動画】スピルバーグ監督のコメント入り本予告
本作は、『ジュラシック・パーク』などで知られる脚本家デビッド・コープとスピルバーグ監督が再びタッグを組み、音楽は長年の盟友ジョン・ウィリアムズが担当。主演はエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーが務め、コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴら実力派キャストが集結した。
公開された本予告では、怪しげな霊安室や高速で移動する複数の光体、雲海から姿を現す巨大な飛行物体など、不可解な現象が次々と映し出される。
謎の組織「ワーデックス」から機密情報を盗み出したサイバーセキュリティーの専門家ダニエル・ケルナー（ジョシュ・オコナー）と、突如として自身の身に起きた異変に戸惑う気象予報士マーガレット・フェアチャイルド（エミリー・ブラント）。一見接点のない2人は、謎の協力者ヒューゴ・ウェイクフィールド（コールマン・ドミンゴ）に導かれ、人類を揺るがす衝撃の真実へと迫っていく。
しかし、その前にはノア・スキャンロン（コリン・ファース）率いる秘密組織「ワーデックス」が立ちはだかる。なぜ2人は互いを知っているのか。そして彼らに何が起きたのか。謎が深まる展開の中、スピルバーグ監督は「かつては夢物語だったかもしれない。だが今は違うと言いたい」「これが“真実”なんだ」と語る。
人類に“開示”（ディスクロージャー）される“真実”への期待が高まる映像となっている。