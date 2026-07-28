『GTO』“鬼塚”反町隆史、女子生徒救出→まさかの絶叫にネット爆笑「嫌すぎるww」「つらいかもwww」
反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第2話が27日に放送され、女性生徒を救出した鬼塚が言い放った驚きの言葉に、ネット上には「嫌すぎるww」「つらいかもwww」「お腹痛いww」といった声が集まった。
【写真】稲垣来泉演じる女子生徒・伊藤結『GTO』第2話より
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる。
不登校だった健太（森本陸斗）が学校に来るようになったものの、鬼塚（反町）は1年B組の生徒から次々と低評価をつけられる。この状況に教頭の中丸（近藤芳正）から、1週間後までに高評価を1人でも増やせなければ解雇だと宣告される。
そんな中、鬼塚のもとに女子生徒の伊藤結（稲垣来泉）が声をかけてくる。マスゲーム部が作りたいという彼女は入部希望者を集めるために、ホームルームで鬼塚に一芝居打ってほしいという…。
“一芝居”は失敗に終わるものの、健太がマスゲーム部に加わることに。2人は正式な部として学校から認められるために、さらなる部員を集めるべく校内で勧誘を始める。
ある日、勧誘中の結が2人組の男子生徒に絡まれてしまう。校舎の屋上で窮地に陥った結が「やめてください！」と抵抗していると、そこに鬼塚が登場。鬼塚は「俺も仲間に入れてくれよ」とふてぶてしく笑うと一瞬にして2人の男子生徒を捕獲。1人で2人の男子生徒を振り回しながら、鬼塚は「言っとくけどな、俺のクラスの生徒に変なマネしたらな、一晩中マスゲームやるからなぁ！」と絶叫するのだった。
鬼塚が結を救うと、ネット上には「スカッとジャパン」「あの頃と変わらずかっこよすぎる鬼塚先生…」などの反響が寄せられた一方「一晩中鬼塚とマスゲームは嫌すぎるww」「一晩中マスゲームはしんどいwww」「つらいかもwww」「お腹痛いww」といった投稿も相次いでいた。
【写真】稲垣来泉演じる女子生徒・伊藤結『GTO』第2話より
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる。
そんな中、鬼塚のもとに女子生徒の伊藤結（稲垣来泉）が声をかけてくる。マスゲーム部が作りたいという彼女は入部希望者を集めるために、ホームルームで鬼塚に一芝居打ってほしいという…。
“一芝居”は失敗に終わるものの、健太がマスゲーム部に加わることに。2人は正式な部として学校から認められるために、さらなる部員を集めるべく校内で勧誘を始める。
ある日、勧誘中の結が2人組の男子生徒に絡まれてしまう。校舎の屋上で窮地に陥った結が「やめてください！」と抵抗していると、そこに鬼塚が登場。鬼塚は「俺も仲間に入れてくれよ」とふてぶてしく笑うと一瞬にして2人の男子生徒を捕獲。1人で2人の男子生徒を振り回しながら、鬼塚は「言っとくけどな、俺のクラスの生徒に変なマネしたらな、一晩中マスゲームやるからなぁ！」と絶叫するのだった。
鬼塚が結を救うと、ネット上には「スカッとジャパン」「あの頃と変わらずかっこよすぎる鬼塚先生…」などの反響が寄せられた一方「一晩中鬼塚とマスゲームは嫌すぎるww」「一晩中マスゲームはしんどいwww」「つらいかもwww」「お腹痛いww」といった投稿も相次いでいた。